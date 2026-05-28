Santiago Abascal a spanyol „maffiakormány” letartóztatását követeli

Santiago Abascal nem véletlenül emleget maffiakormányt

Santiago Pedraz bíró eközben közzétett egy olyan jelentést, amely szerint Pedro Sanchez és a szocialista párt létrehozott egy olyan kört, amelynek a feladata a pártra és a miniszterelnökre nézve kínos bírósági ügyek befolyásolása volt. Pedraz szerint ebben a szerveződésben kulcsszerep jutott Santos Cerdánnak, a párt akkori szervezeti titkárának, aki Sanchez bizalmasa is.

A bíró szerint Cerdán kapcsolatot épített ki Leire Díezzel, és megbízta őt egy sor, általa „bűnügyi szempontból relevánsnak” tartott ügy megoldásával.

A végzés szerint a céljuk a PSOE és a kormány érdekeinek védelme volt, miközben számos nyomozás közeledett a párttagok és a miniszterelnök családjához.