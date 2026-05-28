Rendkívüli

A választójog korlátozására készül a Tisza, sok település járhat pórul

Rendkívüli

Balásy Gyula a Magyar Nemzetnek a BL-döntőről és a MotoGP-ről

Santiago AbascalPedro SanchezSzocialista Pártkorrupció

Santiago Abascal a spanyol „maffiakormány” letartóztatását követeli

A Vox spanyol jobboldali ellenzéki párt vezetője szerint elérkezett az ideje, hogy felszámolják a spanyol szocialista „maffiakormányt”. Santiago Abascal azután követelte a kormány bíróság elé állítását, hogy Pedro Sanchez miniszterelnök kizárta az előre hozott választást a botrány kapcsán, eközben pedig a civil gárda újabb házkutatás tartott a párt központjában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 19:51
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emellett érintett lehet José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnök, akit szintén sikkasztással vádolnak. 

Ugyanezen eljárás részeként a Civil Gárda tisztjei házkutatásokat és lefoglalásokat végeztek Gaspar Zarrías és Santos Cerdán volt szocialista párttagok, valamint Javier Pérez Dolset üzletember madridi otthonában is. A szocialista párt menedzsere, Ana María Fuentes ellen szintén vádat emeltek.

Le kell tartóztatni és bíróság elé kell állítani őket, és a spanyol népnek tudnia kell, hogy mindazok, akik még mindig védik és igazolják őket különböző nemzeti és nemzetközi álláspontokból, csak azért teszik ezt, mert ugyanahhoz a maffiához tartoznak

– fogalmazott Abascal a vádak kapcsán. 

A volt spanyol miniszterelnököt védi Sanchez 

José Luis Rodríguez Zapatero érintettsége tűnik első körben a legsúlyosabbnak politikai értelemben, Pedro Sanchez pedig, úgy fest, 19-re lapot húzott. A spanyol miniszterelnök ugyanis éppen a Vatikánban tartózkodott, ahol a pápával találkozott, amikor odahaza kirobbant a botrány. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Sanchez pedig nem volt rest megvédeni Zapaterót. 

Teljes körű együttműködés az igazságszolgáltatási rendszerrel, Zapatero úr ártatlanságának vélelmének teljes tiszteletben tartása, és Zapatero elnök teljes támogatása

– fogalmazott Sanchez a volt szocialista miniszterelnököt ért vádak kapcsán. 

Santiago Abascal nem véletlenül emleget maffiakormányt  

Santiago Pedraz bíró eközben közzétett egy olyan jelentést, amely szerint Pedro Sanchez és a szocialista párt létrehozott egy olyan kört, amelynek a feladata a pártra és a miniszterelnökre nézve kínos bírósági ügyek befolyásolása volt. Pedraz szerint ebben a szerveződésben kulcsszerep jutott Santos Cerdánnak, a párt akkori szervezeti titkárának, aki Sanchez bizalmasa is.

A bíró szerint Cerdán kapcsolatot épített ki Leire Díezzel, és megbízta őt egy sor, általa „bűnügyi szempontból relevánsnak” tartott ügy megoldásával. 

A végzés szerint a céljuk a PSOE és a kormány érdekeinek védelme volt, miközben számos nyomozás közeledett a párttagok és a miniszterelnök családjához.

A bíró szerint a csoport, amelynek állítólag tagja volt Pérez Dolset és Gaspar Zarrías volt andalúz miniszter is, később pénzt és szívességeket ajánlott fel a nyomozóknak és ügyészeknek információkért vagy a kötelességeikkel „ellentétes cselekedetekért”.

A célpontok között Pedraz említette a miniszterelnök testvérének, David Sáncheznek az ügyét vizsgáló bírót, valamint a Korrupcióellenes Ügyészség ellen benyújtott ismételt alaptalan panaszokat. Habár a vádak súlyosak a spanyol miniszterelnök környezete és pártja ellen, azonban Sanchez továbbra is elutasította egy előre hozott választás kiírását Spanyolország érdekeire hivatkozva. 

Borítókép: Santiago Abascal, a Vox vezetője, és Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu