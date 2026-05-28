Rendkívüli

Elfajult a tömegverekedés Csepelen, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

AngliaWalesszületés

Angliában és Walesben egyre kevesebb gyerek születik

Az élveszületések száma Angliában és Walesben 1976 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza – derült ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) által május 27-én közzétett előzetes adatokból. Az Angliában és Walesben 2025-ben született csecsemők több mint négytizedének legalább az egyik szülője külföldön született.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 20:34
Illusztráció Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csupán 330 040 gyermeknek, azaz 56,4 százaléknak született az Egyesült Királyságban az apja és anyja is. A számok csak egy generációra visszamenőleg változnak, ami azt jelenti, hogy ebben a csoportban sokan már migrációs háttérrel rendelkeznek.

A jelenlegi születési trendekből kiindulva és a közelmúltban tapasztalt tartós nettó migrációt feltételezve a tartósan alacsony őshonos termékenység mellett, David Coleman, az Oxfordi Egyetem demográfia tanszékének emeritus professora modellezése azt vetíti előre, hogy 

a fehér brit lakosság a 2060-as évek elejére az Egyesült Királyság teljes népességének 50 százaléka alá csökken.

A fehér britek aránya a mai nagyjából 73 százalékról 2050-re körülbelül 57 százalékra, 2100-ra pedig mindössze egyharmadára csökkenne.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

A finnek leleplezése után Putyin már a pánikszoba felé tart?

Odrobina Kristóf avatarja

Ukrajna és hívei szerint a legerősebb lapokkal játszanak, csakhogy ez egy olyan pókerjátszma, ahol a játékos már a zsetonjait is kölcsönből kapta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.