Egyesült ÁllamokfbiCIAnyomozás

Változatos módszerekkel verte át a kormányt egy vezető beosztású CIA-s: több mint háromszáz aranyrudat foglaltak le tőle

Letartóztattak egy szigorúan titkos biztonsági engedéllyel rendelkező, volt magas rangú amerikai kormánytisztviselőt. David J. Rush otthonában az FBI (Szövetségi Nyomozóiroda) razziát tartott, ahol 40 millió dollárnyi aranyrudat, kétmillió dollár készpénzt és 35 luxusórát találtak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 18:18
Fotó: ROBYN BECK Forrás: AFP
Egy nyilvánosságra hozott büntetőfeljelentés és az FBI nyilatkozata szerint a csalás azután bontakozott ki, hogy Rush 2025 novembere és 2026 márciusa között többször is kérvényezett „jelentős mennyiségű devizát és több tízmillió dollár értékű aranyrudat” az ügynökségétől. Rush azt állította, hogy a kifizetés szigorúan „munkával kapcsolatos költségekre” vonatkozott, de a bírósági dokumentumok szerint az FBI május 18-i házkutatása során nagyjából 303 aranyrudat, kétmillió dollárt és több tucat luxusórát találtak, amelyek között sok Rolex is akadt. 

Egy szövetségi vizsgálat feltárta, hogy annak ellenére, hogy Senior Executive Service (SES) ranggal és Top Secret/SCI átvilágítással rendelkezett, Rush rendszeresen hazudott katonai hátteréről és végzettségéről. A vizsgálatok alapján ugyanis soha nem volt katona. 

A beadványok szerint állítólag meghamisította a tanulmányi eredményeit is, hogy növelje a szövetségi fizetését, azt állítva, hogy a Clemson Egyetemen szerzett alapdiplomát, a Rensselaer Polytechnic Institute-on pedig mesterdiplomát. Mindkét egyetem megerősítette ugyanakkor az FBI-nak, hogy nincs feljegyzésük arról, hogy Rush valaha is az intézménybe járt volna.

Rush jelenleg őrizetben van, miután a bíróság visszautasította az óvadékkérelmét. A férfi lemondott az előzetes meghallgatás jogáról, így az ügyet esküdtszék előtt tárgyalják majd. A CIA és az FBI egyelőre nem reagált a megkeresésekre. 

Borítókép: Az FBI munkatársai érkeznek egy bűntény helyszínére (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
