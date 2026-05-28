Változatos módszerekkel verte át a kormányt egy vezető beosztású CIA-s: több mint háromszáz aranyrudat foglaltak le tőle

Egy nyilvánosságra hozott büntetőfeljelentés és az FBI nyilatkozata szerint a csalás azután bontakozott ki, hogy Rush 2025 novembere és 2026 márciusa között többször is kérvényezett „jelentős mennyiségű devizát és több tízmillió dollár értékű aranyrudat” az ügynökségétől. Rush azt állította, hogy a kifizetés szigorúan „munkával kapcsolatos költségekre” vonatkozott, de a bírósági dokumentumok szerint az FBI május 18-i házkutatása során nagyjából 303 aranyrudat, kétmillió dollárt és több tucat luxusórát találtak, amelyek között sok Rolex is akadt.

Egy szövetségi vizsgálat feltárta, hogy annak ellenére, hogy Senior Executive Service (SES) ranggal és Top Secret/SCI átvilágítással rendelkezett, Rush rendszeresen hazudott katonai hátteréről és végzettségéről. A vizsgálatok alapján ugyanis soha nem volt katona.