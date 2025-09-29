Megdöbbentő botrány az FBI ügynökei körül

Patel elmondta, hogy az ügynököket az események után, a rendőrség által kihirdetett zavargások után vezényelték a Capitoliumhoz, hogy rendet tartsanak. Ez azonban nem az FBI ügynökeinek feladata, és Wray elhallgatta ezt, amikor többször is tanúvallomást tett a kongresszus előtt, írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az FBI botránya után (Fotó: AFP)

Az ügynököket arra a feladatra küldték, hogy rendet tartsanak a tömegben, miután a rendőrség kihirdette a zavargást – ez pedig ellentétes az FBI standardjaival

– mondta Patel a Fox News Digitalnak.

Valami bűzlik az FBI háza táján

Patel szerint „Wray-nek komoly magyarázkodnivalója van”, mivel a korábbi FBI-igazgató többször is azt állította, hogy nem voltak FBI-ügynökök a tömegben január 6-án. Trump elnök is kifejezte felháborodását a ténnyel kapcsolatban, és azt közölte, hogy minden ügynök kilétét és szerepét ki kell deríteni.

Valószínűleg uszítóként és felkelőként viselkedtek, de semmiképpen sem rendfenntartó tisztviselőként

– írta Trump közösségi oldalán. Hozzátette: Most derült ki, hogy az FBI minden szabályt, előírást, protokollt és szabványt megszegve titokban 274 ügynököt helyezett el a tömegben.

Tudni akarom, kik ezek az úgynevezett »ügynökök«, és mit csináltak azon a most már »történelmi« napon. Sok nagy amerikai hazafi nagyon nagy árat fizetett csak azért, mert szerette hazáját. Nekik tartozom ezzel a »korrupt rendőrök és becstelen politikusok« elleni nyomozással!

– húzta alá Trump.

Az Igazságügyi Minisztérium felügyelője, Michael E. Horowitz elismerte, hogy 26 fizetett informátor volt jelen, akik közül hármat az FBI küldött oda. Horowitz szerint az FBI ügynökei a túlterhelt Capitolium-rendőrség kérésére érkeztek, hogy segítsenek a tömegkontrollban. Patel szerint a FBI-vezetés „hazudott a kongresszusnak és az amerikai népnek” arról, mi történt valójában.

Borítókép: FBI-épület Washingtonban (Fotó: AFP)