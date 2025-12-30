előrejelzésszilveszteridőjárás

A szabadban szilveszterezők öltözzenek melegen és készüljenek szeles éjszakára

Aki nem a lakás melegében köszöntené az új esztendőt, annak nem árt tudni, hogy hol számíthatunk hóesésre vagy erős szélre.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt.2025. 12. 30. 18:12
Azoknak, akik azt tervezik, hogy az óévet a szabadban búcsúztatják, nem árt tudni, hogy milyen idő várható szilveszter éjjel. A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint szerdán a délutáni óráktól nyugat felől megnövekszik, majd egyre többfelé megvastagodhat a felhőzet, összességében felhős idő várható. Elszórtan – nagyobb számban az éjszaka első felében – hózáporok is kialakulhatnak. Ezzel egy időben veszít erejéből a szél, de még továbbra is sokfelé élénk, helyenként erős lehet a nyugatias légmozgás. A hosszabb ideig szélvédett részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket, azonban hazánk nyugati felén csak kissé hűlhet fagypont alá a levegő a leghidegebb órákban is, ha viszont elkezd lengedezni a szél, akkor pozitívba válthat a hőmérő. 

A HunagaroMet Zrt. videós előrejelzése alapján várhatóan az új év első napjaiban is mozgalmas, változékony marad az időjárás:

Borítókép: Tűzijátékot néző látogatók a budapesti Kincsem Parkban megrendezett hagyományos óévbúcsúztató Ügetőszilveszteren 2018. december 31-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

