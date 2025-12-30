Hóval búcsúzik az év – térképen mutatjuk, hol számíthatunk havazásra szilveszterkor

Egy hidegfront kora délelőtt többfelé rövid, intenzív havazást hozott, átmenetileg kifehérítve a tájat. Szilveszter délutánjától azonban újabb csapadékhullám érkezik északnyugat felől: a Dunántúlon és a középső országrészben ismét havazhat − olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szilveszterdélutánra várható időjárás (Forrás: HungaroMet)



Szilveszter délutánjától azonban újabb csapadékhullám éri el az országot északnyugat felől.

Egy melegfront felhőzete vonul fölénk, amely először az északnyugati térségekben, majd egyre nagyobb területen a Dunántúlon és a középső országrészben okozhat havazást, hózáporokat.

Keleten és északkeleten éjfélig nem várható számottevő csapadék. Jelentős havazásra ezúttal sem kell készülni, de többfelé kialakulhat vékony hóréteg.

Újév napján kezdetben még a középső és a délkeleti tájakon fordulhat elő gyenge havazás, ezt követően azonban átmeneti enyhülés veszi kezdetét, és a csapadék egyre inkább megszűnik.

Újév napjára várható időjárás (Forrás: HungaroMet)

Borítókép: Autók közlekednek a havas Nagyerdei körúton Debrecenben 2025. december 30-án (Forrás: MTI)