Hóval búcsúzik az év – térképen mutatjuk, hol számíthatunk havazásra szilveszterkor

Hidegfront után melegfront hoz havazást: az év utolsó napján újabb csapadékhullám érkezik, többfelé vékony hóréteg alakulhat ki.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 14:11
Egy hidegfront kora délelőtt többfelé rövid, intenzív havazást hozott, átmenetileg kifehérítve a tájat. Szilveszter délutánjától azonban újabb csapadékhullám érkezik északnyugat felől: a Dunántúlon és a középső országrészben ismét havazhat − olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szilveszterdélutánra várható időjárás (Forrás: HungaroMet)
 

Szilveszter délutánjától azonban újabb csapadékhullám éri el az országot északnyugat felől. 

Egy melegfront felhőzete vonul fölénk, amely először az északnyugati térségekben, majd egyre nagyobb területen a Dunántúlon és a középső országrészben okozhat havazást, hózáporokat. 

Keleten és északkeleten éjfélig nem várható számottevő csapadék. Jelentős havazásra ezúttal sem kell készülni, de többfelé kialakulhat vékony hóréteg. 

Újév napján kezdetben még a középső és a délkeleti tájakon fordulhat elő gyenge havazás, ezt követően azonban átmeneti enyhülés veszi kezdetét, és a csapadék egyre inkább megszűnik.

Újév napjára várható időjárás (Forrás: HungaroMet)

Borítókép: Autók közlekednek a havas Nagyerdei körúton Debrecenben 2025. december 30-án (Forrás: MTI)

               
       
       
       

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
