Nagyot bukhatnak azok, akik Magyar Péterre fogadnak

– Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére – írta a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója, arra reagálva, hogy a baloldali sajtó információja szerint valaki 70 millió forintot tett fel a Tisza Párt győzelmére.

Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Egy fogadóoldalon a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni. A tiszások azzal nyugtatják magukat, hogy itt legalább még vezetnek. A baloldali sajtó szerint ez nem véletlen, egyetlen profilról hetvenmillió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök.

Lengyelországban is mentek a fogadások az elnökválasztás előtt: a tétek alapján Rafał Trzaskowski nyert volna. A valóságban viszont a konzervatív Karol Nawrocki győzött. A tanulság egyszerű: a grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem

– emlékeztetett posztjában Orbán Balázs.