Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Orbán BalázsfogadásTisza

Nagyot bukhatnak azok, akik Magyar Péterre fogadnak

Ma már szinte mindenre tudunk fogadni a különböző fogadóoldalakon. Orbán Balázs egy, a magyar választás kimeneteléről szóló fogadás kapcsán szólalt meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 04. 15:50
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére – írta a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója, arra reagálva, hogy a baloldali sajtó információja szerint valaki 70 millió forintot tett fel a Tisza Párt győzelmére.

Budapest, 2026. február 9. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett Budapest Global Dialogue 2026 konferencia megnyitóján tartott panelbeszélgetésen a budapesti Corinthia Hotelben 2026. február 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Egy fogadóoldalon a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni. A tiszások azzal nyugtatják magukat, hogy itt legalább még vezetnek. A baloldali sajtó szerint ez nem véletlen, egyetlen profilról hetvenmillió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök.

Lengyelországban is mentek a fogadások az elnökválasztás előtt: a tétek alapján Rafał Trzaskowski nyert volna. A valóságban viszont a konzervatív Karol Nawrocki győzött. A tanulság egyszerű: a grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem

– emlékeztetett posztjában Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu