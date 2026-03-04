Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

Szijjártó PéterMoszkvalátogatásSzergej Lavrov

Moszkvából jelentkezett Szijjártó Péter, hadifogságba került magyarokról tárgyalt – részletek hamarosan!

Az energiabiztonság és a kárpátaljai magyarok sorsa miatt érkezett Moszkvába a Szijjártó Péter, ahol Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat. A moszkvai megbeszélések célja, hogy garanciákat kapjanak a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázszállításokra, valamint elősegítsék az orosz hadifogságba került magyarok hazatérését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 14:27
Moszkvából jelentkezett Szijjártó Péter, nagy bejelentésre készül a magyar hadifoglyok ügyében
Szijjártó Péter közösségi média platformján számolt be arról, hogy ma Moszkvába utazott, hogy találkozzon az orosz miniszterelnök-helyettessel, illetve Szergej Lavrov külügyminiszterrel. 

Szijjártó Péter Moszkvában
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, két ok miatt ment ma Moszkvába, és találkozott Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel.

  • A világban zajló háborúk súlyos kihívások elé állítják a globális energiapiac működését. Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást. Az iráni háború miatt pedig a tengeri kőolaj- és földgázszállítások különösen bizonytalanná és kiszámíthatatlanná váltak, ez különösen az eurázsiai térségre van nagy hatással. Ebben a helyzetben nekünk meg kell győződnünk és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázmennyiségek rendelkezésre állnak, mert ez nélkülözhetetlen az energiabiztonságunkhoz és a rezsicsökkentéshez.
  • Az ukránok sok kárpátaljai magyart is erőszakosan soroztak be az ukrán hadseregbe, azonnal a frontra küldték őket, sokan sajnos meghaltak, sokan eltűntek, néhányan pedig orosz hadifogságba kerültek.

A külügyminiszter is hozzátette:

Nekünk minden magyar ember fontos. Szeretnénk, ha az orosz hadifogságba került magyarok hazatérhetnének, ezért igyekszünk úgy alakítani a mai napot, hogy többen legyünk a hazafelé tartó repülőn, mint ahányan idefelé jöttünk

– jelentette be a jó hírt a külügyminiszter.

Borítókép: Szergej Lavrov és Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

