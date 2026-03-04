Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

szomszédgalla miklósművészkórház

Korábban is akadtak már rendkívüli esetek Galla Miklós háza táján a szomszédai szerint

Volt, amit a környék lakói sem hagyhattak szó nélkül.

Forrás: Blikk2026. 03. 04. 15:15
Galla Miklós Fotó: Máté Krisztián Forrás: MW
Galla Miklós közeli szomszédja, egy középkorú férfi arról számolt be a Blikknek, hogy korábban is akadtak már különös esetek a humorista háza táján. 

Az egyik ilyen volt, amikor néhány hónappal ezelőtt a tűzoltók szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt vonultak ki a helyszínre, akkor is be kellett törni az ajtót, mert a művész nem reagált a felszólításra. Volt azonban ennél cifrább ügy is:

…előfordult már az is, hogy Miklós meztelenül sétálgatott az udvaron

A szomszéd hozzáfűzte, rá kellett szólniuk, hogy ezt ne tegye, mert alacsony és rácsos a kerítés, és gyerekek is élnek a környéken. Információik szerint ápolónő járt hozzá, állítólag időnként őt is meztelenül fogadta Galla. 

Érdekes az is, hogy a szomszéd szerint az utóbbi években nem igazán foglalkoztak a ház állapotával, szerinte az elmúlt napokban legalább hat zsáknyi szemetet vittek ki a házából. 

A hálószobába azonban senkit sem engedett be a művész úr

– fogalmazott. A portál azt írja, Galla Miklós nincs életveszélyben, de a szomszédai szerint pszichés problémákkal küzdhet. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szerda reggel Galla Miklós dunaharaszti otthonához rendőrautók érkeztek, a művészt időközben kórházba szállították.

 

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

