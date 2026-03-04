Galla Miklós közeli szomszédja, egy középkorú férfi arról számolt be a Blikknek, hogy korábban is akadtak már különös esetek a humorista háza táján.
Korábban is akadtak már rendkívüli esetek Galla Miklós háza táján a szomszédai szerint
Volt, amit a környék lakói sem hagyhattak szó nélkül.
Az egyik ilyen volt, amikor néhány hónappal ezelőtt a tűzoltók szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt vonultak ki a helyszínre, akkor is be kellett törni az ajtót, mert a művész nem reagált a felszólításra. Volt azonban ennél cifrább ügy is:
…előfordult már az is, hogy Miklós meztelenül sétálgatott az udvaron
A szomszéd hozzáfűzte, rá kellett szólniuk, hogy ezt ne tegye, mert alacsony és rácsos a kerítés, és gyerekek is élnek a környéken. Információik szerint ápolónő járt hozzá, állítólag időnként őt is meztelenül fogadta Galla.
Érdekes az is, hogy a szomszéd szerint az utóbbi években nem igazán foglalkoztak a ház állapotával, szerinte az elmúlt napokban legalább hat zsáknyi szemetet vittek ki a házából.
A hálószobába azonban senkit sem engedett be a művész úr
– fogalmazott. A portál azt írja, Galla Miklós nincs életveszélyben, de a szomszédai szerint pszichés problémákkal küzdhet. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szerda reggel Galla Miklós dunaharaszti otthonához rendőrautók érkeztek, a művészt időközben kórházba szállították.
