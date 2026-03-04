Korábban is akadtak már rendkívüli esetek Galla Miklós háza táján a szomszédai szerint

Az egyik ilyen volt, amikor néhány hónappal ezelőtt a tűzoltók szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt vonultak ki a helyszínre, akkor is be kellett törni az ajtót, mert a művész nem reagált a felszólításra. Volt azonban ennél cifrább ügy is:

…előfordult már az is, hogy Miklós meztelenül sétálgatott az udvaron

A szomszéd hozzáfűzte, rá kellett szólniuk, hogy ezt ne tegye, mert alacsony és rácsos a kerítés, és gyerekek is élnek a környéken. Információik szerint ápolónő járt hozzá, állítólag időnként őt is meztelenül fogadta Galla.