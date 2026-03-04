Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Orbán ViktorZelenszkij Volodomir Zelenszkijolaj

Orbán Viktor: Óriási csatát kell vívnom Zelenszkij elnökkel + videó

A miniszterelnök szerint veszélyben van a rezsicsökkentés az energiablokáddal. A kormányfő úgy véli, bizonyos nemzetközi erők ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 16:50
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A választóknak jól átgondolt döntést kell hozniuk, mert a veszélyek korát éljük – figyelmeztetett Orbán Viktor a Feol.hu-nak adott interjúban. A kormányfő rámutatott: a veszélyek korát éljük, háború van a szomszédban, nagy csatákat kell vívnia Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az ukránokkal azért, hogy Magyarországot ne vegyék energiablokád alá.

Orbán Viktor: Óriási csatát kell vívnom Zelenszkij elnökkel 
Fotó: Facebook/ Orbán Viktor

A kormányfő az ország egyik legszebb angolparkjában adott interjút a Feol.hu portálnak a martonvásári Brunszvik-kastélyban. A beszélgetés folyamán Orbán Viktor kiemelte: Ukrajna most éppen olajblokád alá vette Magyarországot. 

Vannak nemzetközi erők, amelyek ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a magyarok pénzét elviszik Ukrajnába. A magyar rezsicsökkentésre nem marad pénz, ha leválasztanak minket az olcsó olajról és gázról. Ma nincs olyan erő a jelenlegi kormányon kívül, ami ilyen komoly történelmi nemzetközi kihívással szemben képes lenne megvédeni Magyarországot

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Fejér vármegye kapcsán Orbán Viktor elmondta: az M1-es szélesítése és felújítása jelenleg is zajlik, hamarosan hozzákezdenek az M7-es fejlesztésének is. A vasúti közlekedésben is várható átszervezés a régióban, mert jelenleg terheltebbek a vonalak, ezt szeretnék orvosolni – tette hozzá a miniszterelnök. Székesfehérvár városát a fejlődés állítja nehéz kérdések elé, a sikereket a polgármester mellett a település magának köszönheti. Fehérváron van munka, szorgalom és ipari termelés is – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök Dunaújvárosról elmondta, hogy mivel a városban a gazdasági teljesítmény csökkent, ez magával hozta, hogy nehézségekbe ütközött bizonyos szolgáltatások fenntartása a kulturális és sportélettel együtt. A kormány ezért komoly segítséget nyújtott a városnak – tette hozzá a kormányfő. 

A Dunaferr kapcsán Orbán Viktor megjegyezte: a döntő ok, hogy a cég zátonyra futott, elsősorban az orosz–ukrán háború, a szankciós politika és az EU zöldipar koncepciója  volt, ami óriási terhekkel sújtotta a céget. Kívülről tették tönkre a Dunaferrt – szögezte le a miniszterelnök. Megjegyezte: rengeteg pénzt költöttek arra, hogy megmentsék a céget, jelenleg újabb pályázatot írtak ki, hogy olyan befektetőt találjanak, amely képes lesz működtetni a céget az EU-s feltételek mellett. 

Borítókép: Orbán Viktor (Facebook/Orbán Viktor)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu