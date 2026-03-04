Orbán Viktor: Óriási csatát kell vívnom Zelenszkij elnökkel + videó

– A választóknak jól átgondolt döntést kell hozniuk, mert a veszélyek korát éljük – figyelmeztetett Orbán Viktor a Feol.hu-nak adott interjúban. A kormányfő rámutatott: a veszélyek korát éljük, háború van a szomszédban, nagy csatákat kell vívnia Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az ukránokkal azért, hogy Magyarországot ne vegyék energiablokád alá.

Orbán Viktor: Óriási csatát kell vívnom Zelenszkij elnökkel

A kormányfő az ország egyik legszebb angolparkjában adott interjút a Feol.hu portálnak a martonvásári Brunszvik-kastélyban. A beszélgetés folyamán Orbán Viktor kiemelte: Ukrajna most éppen olajblokád alá vette Magyarországot.

Vannak nemzetközi erők, amelyek ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a magyarok pénzét elviszik Ukrajnába. A magyar rezsicsökkentésre nem marad pénz, ha leválasztanak minket az olcsó olajról és gázról. Ma nincs olyan erő a jelenlegi kormányon kívül, ami ilyen komoly történelmi nemzetközi kihívással szemben képes lenne megvédeni Magyarországot

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Fejér vármegye kapcsán Orbán Viktor elmondta: az M1-es szélesítése és felújítása jelenleg is zajlik, hamarosan hozzákezdenek az M7-es fejlesztésének is. A vasúti közlekedésben is várható átszervezés a régióban, mert jelenleg terheltebbek a vonalak, ezt szeretnék orvosolni – tette hozzá a miniszterelnök. Székesfehérvár városát a fejlődés állítja nehéz kérdések elé, a sikereket a polgármester mellett a település magának köszönheti. Fehérváron van munka, szorgalom és ipari termelés is – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök Dunaújvárosról elmondta, hogy mivel a városban a gazdasági teljesítmény csökkent, ez magával hozta, hogy nehézségekbe ütközött bizonyos szolgáltatások fenntartása a kulturális és sportélettel együtt. A kormány ezért komoly segítséget nyújtott a városnak – tette hozzá a kormányfő.

A Dunaferr kapcsán Orbán Viktor megjegyezte: a döntő ok, hogy a cég zátonyra futott, elsősorban az orosz–ukrán háború, a szankciós politika és az EU zöldipar koncepciója volt, ami óriási terhekkel sújtotta a céget. Kívülről tették tönkre a Dunaferrt – szögezte le a miniszterelnök. Megjegyezte: rengeteg pénzt költöttek arra, hogy megmentsék a céget, jelenleg újabb pályázatot írtak ki, hogy olyan befektetőt találjanak, amely képes lesz működtetni a céget az EU-s feltételek mellett.

