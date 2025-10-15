Ismét eredménytelenül zárult a Duna Furnace eladása – hogyan jutott a Dunai Vasmű az első csapolástól idáig?

Sikertelenül zárult a Duna Furnace legutóbbi értékesítési kísérlete is. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. eladása várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott. A Dunaferr-pályázat célja az lett volna, hogy olyan érdeklődőket szűrjenek ki, akik szakmailag és pénzügyileg is képesek lehetnek a gazdasági tevékenység újraindítására.

Dolgozók a még működő Dunai Vasműben

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezért állíthatták le a Dunai Vasmű értékesítését

A vonatkozó kormányrendelet (129/2023.) alapján született döntés lehetővé teszi, hogy egy felszámolás alatt lévő, stratégiai jelentőségű cég működő egységként legyen értékesíthető. Azonban a Duna Furnace esetében ez az eljárás másodjára sem zárult eredménnyel. Az értékesítési eljárás megszüntetése ugyanakkor nem jelenti a felszámolás végét, így a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. felszámolása és a hitelezők kielégítése továbbra is folyamatban van. Egyes szakértők szerint a következő időszakban a vagyon egyes részeit külön-külön értékesíthetik majd.

Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke a Duol érdeklődésére elmondta: várhatónak tartotta az értékesítési folyamat megszüntetését, hiszen a második pályázati kiírásra is csak egyetlen résztvevő jelentkezett, mégpedig ugyanaz a cseh vállalkozó, aki a Dunarollingnál és a Dunaferr Labor Nonprofit Kft.-nél is megjelent korábban, ám vételi ajánlata mindkét esetben mélyen a minimálár alatt volt. A Duna Furnace-nél is csak ez a cseh vállalkozó pályázott, így Magyar Zoltán szerint józan ésszel sejthető, hogy ezúttal sem adott volna reális ajánlatot. Az elnök egyébként helyes döntésnek gondolja a felszámoló részéről, hogy most lezárta ezt a folyamatot, még mielőtt feleslegesen tovább húzódott volna.

Mi lesz a vasmű dolgozóival? ‒ nem akarnak tétlenül otthon ülni

A cégnél a csoportos létszámcsökkentést idén áprilisban jelentették be, amiről levélben tájékoztatták a vasmű dolgozóit. Magyar Zoltán ezzel kapcsolatban kifejtette: szeptember végén lejárt a felmondási idő, onnantól kezdve mindenki munkanélküli státusba került, és most kezdi felélni a végkielégítését. A legtöbben 5–6 havi végkielégítést kaptak, a 60 év felettiek még három hónappal többet. Tehát a tartalék legfeljebb februárig tart ki. Ám a szakszervezeti vezető attól tart, karácsonyra sokan kifogynak a tartalékaikból. A beszélgetésben Magyar kitért arra is, hogy már zajlanak a kormány által indított átképzések, és több dolgozó be is iratkozott. Ezek maximum egyéves programok, de sokan örülnek neki, mert nem akarnak tétlenül otthon ülni – fűzte hozzá.