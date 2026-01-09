Itt a bejelentés: milliókat kaphatnak a gazdák tejautomatára

A magyar gazdák isszák meg Brüsszel Kínával folytatott kereskedelmi háborújának levét. Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában részletezte a kialakult tejipari helyzet hátterét. A tárcavezető kifejtette: a baj forrása az Európai Bizottság átgondolatlan vám- és szankciós politikája.

Milliókat kaphatnak a gazdák tejautomatára, hogy megakadályozzák a Brüsszelből gyűrűző katasztrófát Forrás: Facebook

A magyar tejipar válságát okozta az elhibázott döntés

A válság közvetlen kiváltó oka, hogy Peking válaszlépésként büntetővámokat vetett ki az uniós tejtermékekre, miután Brüsszel korábban a kínai elektromos autókat vette célba.

Ennek következménye katasztrofális: sok százezer tonna tejtermék ragadt benn az Európai Unióban, amely most dömpingáron keresi a helyét a piacon, így a magyar termelők szorult helyzetbe kerültek.

A probléma a kínai viszont-vámintézkedéseknek köszönhető: az európai tejtermékekre Kína vámot vetett ki, ezért sok százezer tonna tejtermék itt ragadt az Európai Unióban

– mutatott rá a miniszter.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tej gyorsan romló áru, így a gazdák kényszerpályán mozognak: mindenki próbálja minimalizálni a veszteségeit, akár áron alul is értékesítve a terméket.

A feldolgozóipar raktárai közben „degeszre vannak tömve”, az eladatlan készletek hegyekben állnak. A kiskereskedelmi láncok pedig kihasználják a helyzetet: bár beszerzési áraik csökkentek, a boltokban ezt csak ritkán érvényesítik, így extraprofitra tesznek szert a gazdák kárára. Nagy István rámutatott arra is, hogy a tejporrá alakítás a magas energiaárak miatt rendkívül költséges kényszermegoldás, ami végeredményben a világ legdrágább tejét eredményezi.

A kormány azonban határozott lépéseket tesz a magyar termelők védelmében. Nagy István bejelentette, hogy a legkisebb gazdálkodók támogatására pályázatot írnak ki tejautomaták beszerzésére. Egy ilyen gép ára körülbelül egymillió forint, aminek 90 százalékát az állam állja, így a gazdák közvetlenül értékesíthetik termékeiket a lakosságnak, kikerülve a nyerészkedő láncokat.

Emellett a kormány pénzügyi segítséget is nyújt: az ősz óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatba. Az államkincstár a napokban megkezdte a termeléshez kötött támogatások kifizetésének második ütemét, így több mint háromezer termelőhöz jutott el újabb 7,5 milliárd forint. A Demján Sándor-programon keresztül pedig 50 milliárd forintos kedvező hitelkeret áll a feldolgozók rendelkezésére. A megmunkálók számára biztosított hitelkeret legfőbb célja a likviditás megőrzése, hogy a cégek képesek legyenek készpénzzel fizetni a termelőknek az átvett alapanyagért. A cél világos: megvédeni a magyar tejágazatot a brüsszeli politika káros következményeitől, és biztosítani a hazai ellátást.