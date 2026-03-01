Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

volodimir zelenszkij robert fico orbán viktor barátság

Rendkívüli információk érkeztek a hétvégén a miniszterelnökhöz. Orbán Viktor holnap reggel be is mutatja ezeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 20:20
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban – jelentette be vasárnap este a közösségi oldalán Orbán Viktor. 

A jelek szerint bizonyító erejű információk futottak be a magyar miniszterelnökhöz arról, hogy az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkijék ezt nem szerették volna. 

A hétvégén kitört közel-keleti háború miatt még fontosabb lenne a magyar és szlovák kormánynak, hogy újra érkezzen az olaj a vezetéken. Szijjártó Péter reggel a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak. A külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszer-üzemeltető cég közlése alapján fizikailag készen áll a szállításra. 

 

Megyeri Dávid
idezojelekfehér béla

Fehér Béla velünk marad

Megyeri Dávid avatarja

Béla az életben, a munka közbeni diskurzusokban is éppen olyan volt, mint az írásai.

