Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

– Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban – jelentette be vasárnap este a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A jelek szerint bizonyító erejű információk futottak be a magyar miniszterelnökhöz arról, hogy az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállítást a vezetéken. Korábban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Orbán Viktor, akivel közös magyar–szlovák vizsgálóbizottságot is küldtek volna Ukrajnába, azonban Volodimir Zelenszkijék ezt nem szerették volna.

A hétvégén kitört közel-keleti háború miatt még fontosabb lenne a magyar és szlovák kormánynak, hogy újra érkezzen az olaj a vezetéken. Szijjártó Péter reggel a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak. A külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszer-üzemeltető cég közlése alapján fizikailag készen áll a szállításra.