Nem tudott csodát tenni a magyar válogatott az olimpiai ezüstérmes ellen

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott a pénteken elszenvedett szoros hazai vereség után vasárnap idegenben lépett pályára a franciák ellen vb-selejtezőn. A magyar válogatott már a második negyedtől kezdve húszpontos hátrányba került az olimpiai ezüstérmes otthonában, s bár a második félidőben egy hősies rohammal közelebb kerültek a hazaiakhoz, végül a francia válogatott 98-79-re győzött. A finnek belgák elleni sikere miatt a magyar csapat így is továbbjutó helyen áll a vb-selejtezős csoportjában, de Gasper Okorn együttesére nehéz mérkőzések várnak majd a nyáron.

Perje Sándor
2026. 03. 01. 20:18
A magyar válogatott Golomán György jól játszott a franciák ellen, de ez kevés volt a győzelemhez
A magyar férfi-kosárlabdaválogatott pénteken óriási küzdelemben egy utolsó másodpercekben kapott kosárral 74-71-re kikapott Franciaországtól Szombathelyen. Vasárnap este immár Le Mans-ban lépett pályára a magyar válogatott, amelynek extra teljesítményre lett volna szüksége, hogy idegenben múlja felül az olimpiai ezüstérmes franciákat.

A magyar válogatott Franciaországban lépett pályára vasárnap este
A magyar válogatott Franciaországban lépett pályára vasárnap este

Nem kezdett jól a magyar válogatott

A hazaiak 8-0-s rohammal indították a meccset, Gasper Okorn csapata nem igazán találta a ritmust a találkozó elején. Az első magyar kosárra több mint két és fél percet kellett várni, ekkor az előző meccsen is sérülten játszó Golomán György talált be a gyűrű közeléből. A franciákat a Chicago Bulls egykori légiósa, Adam Mokoka húzta, a hátvéd hárompontosa után a szombathelyi mérkőzés francia hőse, a meccsnyerő dobást elvállaló Sylvain Francisco is betalált kintről. 

A negyed feléhez érve már több mint tizenöt ponttal, 16-4-re vezettek a Kékek. 

Gasper Okorn időkérése után Golomán, Perl Zoltán és Somogyi Ádám révén némileg közeleg lopódzott a magyar válogatott, de a franciák távoli dobásaival nem tudtunk mit kezdeni: a hazaiak nyolc hárompontos kísérletéből öt volt sikeres az első tíz percben. 

A magyar válogatott Golomán György szép kosarakat dobott a franciák ellen
A magyar válogatott Golomán György szép kosarakat dobott a franciák ellen

A második negyed elején a csereként beállt Valerio-Bodon Vincent sikeres hárompontosa után Filipovity Péter szemfülessége is két pontot ért a magyar csapatnak, amelynek az első három perc után is sikerült tíz ponton belül maradnia. Sajnos a hazaiak később egyre inkább lendületbe jöttek, sorozatban tizenkét pontot dobtak, Sylvain Francisco triplájával pedig már húsz pont fölé hízott a különbség. Ugyanakkor Golomán György nem hibázott dobást az első két negyedben, a spanyol Lleida magasembere tizenkét pontjával a legeredményesebb játékosa volt a magyar válogatottnak, amely húszpontos hátrányban (35-55) zárta az első félidőt.

A franciák hozták a kötelezőt

Golomán kihagyott zsákolásával indult a harmadik negyed, majd a szombathelyi találkozó egyik legjobbja, Maronka Zsombor szerezte meg első pontjait a mérkőzésen. A Hamburg légiósa mellett Perl és Golomán is remekelt, a franciák sokat hibáztak, 74-59-re zárkózott a magyar válogatott, amely 24-19-re megnyerte a harmadik negyedet

Az utolsó játékrészben azonban ismét a francia válogatott akarata érvényesült, Mokoka hárompontosa már a tizenhetedik sikeres hazai tripla volt az utolsó perchez érve.

A házigazdák végül 98-79-re nyertek. A magyarok oldaláról a 18 pontos Perl mellett a 16 pontos Golománt és a 10 pontos Filipovity Pétert lehetett dicsérni.

Franciaország a győzelmével a második helyre lépett elő a csoportban hét ponttal. Finnország 78-75-re legyőzte Belgiumot a csoport másik meccsén, s mivel a finnek korábban megverték a franciákat, a csoport élére ugrottak hét pontjukkal. A magyar válogatott a harmadik helyen áll hat ponttal, két fordulóval a vége előtt. 

Gasper Okorn tanítványaira még két meccs vár, idegenben Finnország, majd hazai pályán Belgium legjobbjaival mérkőznek meg. 

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

Férfi világbajnoki selejtező, G csoport, 4. forduló, Le Mans

Franciaország–Magyarország 98-79 (25-16, 30-19, 19-24, 24-20)
Legjobb dobók: Noua 21, Okobo 18, Francisco 17, illetve Perl 18, Golomán 16, Filipovity 10

A G csoport állása: 
1.  Finnország 7 pont
2. Franciaország 7
3. Magyarország 6
4. Belgium 3

A magyar csapat további menetrendje:
 

  • július 3.: Finnország–Magyarország
  • július 6.: Magyarország–Belgium

    A szombathelyi mérkőzés összefoglalója:

 

