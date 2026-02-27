Itt az alkalom, hogy megleckéztessük az olimpiai ezüstérmest

Franciaország kosárlabda-nagyhatalom, amit nem csak a válogatott eredményei támasztanak alá. Többtucatnyi francia játékos szerepel a világ legerősebbnek tartott bajnokságaiban: az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) jelenlegi szezonjában húsz, Európa legszínvonalasabb versenysorozatában, az Euroligában pedig harmincöt francia található. Ez alapján az olimpiai ezüstérmes Franciaország akár öt olyan válogatottat is ki tudna állítani, amelyek ellen Magyarországnak vajmi kevés esélye lenne, csak éppen idény közben az NBA-ből senki sem ugorhat haza, de a szintén javában zajló Euroligából is csupán öt játékost tudnak a gallok csatasorba állítani. S ez bizony már más helyzet, a magyar válogatott Finnország és Belgium után Franciaországot is meglepheti, erről árulkodnak ellenfelünk közelmúltbeli eredményei is.

A minden idők legjobb dobójának számító Stephen Curry vezérletével nyertek az amerikaiak az olimpia döntőben, a francia csapat lett az olimpiai ezüstérmes. Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

Az olimpiai ezüstérmes érkezik Szombathelyre

Franciaország második lett a 2022-es Európa-bajnokságon, egy évvel később a világbajnokságon – a sztárjai nélkül – viszont csupán a tizennyolcadik helyen zárt. A 2024-es párizsi olimpián a legjobbjait felvonultatva, az immár az NBA-ben is sztárnak számító, 227 cm magas Victor Wembanyama vezérletével ezüstérmet nyert úgy, hogy az örökké emlékezetes fináléban az Egyesült Államokat is megszorongatta.

Ha világklasszisok nem is érkeznek Szombathelyre, a vendégcsapatban persze így is akadnak rutinos, minőségi játékosok. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) világranglistáján a negyedik helyen található együttesből kiemelkedik Sylvain Francisco. A Zalgiris Kaunas francia–amerikai irányítója az Euroligában is remekel, legutóbb például a görög Olimpiakosz elleni, kétszeres hosszabbítással záruló győzelemből 23 ponttal vette ki a részét.

Sylvain Francisco, a franciák játékmestere a ponterős játékáról is ismert. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A huszonnyolc éves játékos megállítása kulcsfontosságú lesz, de mellette figyelni kell a francia ASVEL 210 centis centerére, Bodian Massára és a Paris Basketball rutinos játékosára, a 206 centis, 36 éves Amath M'Bayéra is. Axel Bouteille (Buducsznosz), Petr Cornelie (Esenler Erokspor), Amine Noua (Arisz Szaloniki) és Yves Pons (MoraBanc Andorra) mellett a francia a Cholet két fiatal irányítója Gérald Ayayi és Nathan De Sousa okozhat gondokat a magyar csapatnak, akik a legutóbbi néhány évben már összecsaptak a franciákkal különböző világversenyeken.