Itt az alkalom, hogy megleckéztessük az olimpiai ezüstérmest

A két forduló után általános meglepetésre százszázalékos magyar férfi-kosárlabdaválogatott a Franciaország elleni két mérkőzéssel folytatja szereplését a világbajnoki selejtezőben. Gasper Okorn együttese előbb pénteken 18 órától fogadja az olimpiai ezüstérmes franciákat, majd vasárnap Le Mans-ban csap össze a két csapat. A franciák a 2022-es párizsi olimpia döntőjében az NBA sztárjaival felálló Egyesült Államokat is megszorongatták, ami alapján azt gondolhatnánk, le sem kellene játszani a találkozót, de ez messze nem igaz, a mieinknek valós esélyük van az újabb bravúrra.

Perje Sándor
2026. 02. 27. 5:29
A magyar válogatott az olimpiai ezüstérmes franciák ellen törne győzelemre Forrás: FIBA/Basketball
Franciaország kosárlabda-nagyhatalom, amit nem csak a válogatott eredményei támasztanak alá. Többtucatnyi francia játékos szerepel a világ legerősebbnek tartott bajnokságaiban: az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) jelenlegi szezonjában húsz, Európa legszínvonalasabb versenysorozatában, az Euroligában pedig harmincöt francia található. Ez alapján az olimpiai ezüstérmes Franciaország akár öt olyan válogatottat is ki tudna állítani, amelyek ellen Magyarországnak vajmi kevés esélye lenne, csak éppen idény közben az NBA-ből senki sem ugorhat haza, de a szintén javában zajló Euroligából is csupán öt játékost tudnak a gallok csatasorba állítani. S ez bizony már más helyzet, a magyar válogatott Finnország és Belgium után Franciaországot is meglepheti, erről árulkodnak ellenfelünk közelmúltbeli eredményei is.

Minden idők legjobb dobójának számító Stephen Curry vezérletével nyertek az amerikaiak az olimpia döntőben, a francia csapat lett az olimpiai ezüstérmes.
A minden idők legjobb dobójának számító Stephen Curry vezérletével nyertek az amerikaiak az olimpia döntőben, a francia csapat lett az olimpiai ezüstérmes. Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

Az olimpiai ezüstérmes érkezik Szombathelyre

Franciaország második lett a 2022-es Európa-bajnokságon, egy évvel később a világbajnokságon – a sztárjai nélkül – viszont csupán a tizennyolcadik helyen zárt. A 2024-es párizsi olimpián a legjobbjait felvonultatva, az immár az NBA-ben is sztárnak számító, 227 cm magas Victor Wembanyama vezérletével ezüstérmet nyert úgy, hogy az örökké emlékezetes fináléban az Egyesült Államokat is megszorongatta

Ha világklasszisok nem is érkeznek Szombathelyre, a vendégcsapatban persze így is akadnak rutinos, minőségi játékosok. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) világranglistáján a negyedik helyen található együttesből kiemelkedik Sylvain Francisco. A Zalgiris Kaunas francia–amerikai irányítója az Euroligában is remekel, legutóbb például a görög Olimpiakosz elleni, kétszeres hosszabbítással záruló győzelemből 23 ponttal vette ki a részét. 

Sylvain Francisco a franciák játékmestere a ponterős játékáról is ismert
Sylvain Francisco, a franciák játékmestere a ponterős játékáról is ismert. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A huszonnyolc éves játékos megállítása kulcsfontosságú lesz, de mellette figyelni kell a francia ASVEL 210 centis centerére, Bodian Massára és a Paris Basketball rutinos játékosára, a 206 centis, 36 éves Amath M'Bayéra is. Axel Bouteille (Buducsznosz), Petr Cornelie (Esenler Erokspor), Amine Noua (Arisz Szaloniki) és Yves Pons (MoraBanc Andorra) mellett a francia a Cholet két fiatal irányítója Gérald Ayayi és  Nathan De Sousa okozhat gondokat a magyar csapatnak, akik a legutóbbi néhány évben már összecsaptak a franciákkal különböző világversenyeken.

Nagy előrelépés lenne a győzelem

Ami az egymás elleni eredményeket illeti: legutóbb a 2022-es Európa-bajnokságon találkozott egymással a két együttes. Akkor egy kifejezetten jó mérkőzésen mindössze 78-74-re kapott ki a magyar válogatott a franciáktól, amely később ezüstöt nyert a kontinenstornán. Ezt megelőzően a 2023-as vb selejtezőjének első csoportkörében futott össze a két együttes: 2021. novemberében 78-54-re, 2022. júliusában pedig 81-40-re nyertek a gallok.

Bár a franciák kerete még az NBA-ben és az Euroligában szereplő játékosok nélkül is erős, a vb-selejtezők azt mutatják, a Kékek sebezhetők: a második fordulóban kikaptak Finnországban (83-76), igaz, előtte legyőzték Belgiumot (79-63), így három pontról várják a szombathelyi találkozót. 

A magyar válogatott a csoportban egyedüliként két győzelemmel áll két fordulót követően, Gaspern Okorn együttese először Finnországot (89-82) verte meg otthon, majd idegenben a belga válogatottat (85-87) is legyőzték.

A székesfehérvári Vojvoda Dávid sérülése miatt a szövetségi kapitány Gasper Okorn a rutinos szombathelyi irányítót, Váradi Benedeket hívta be. A korábbi találkozókon remeklő Nate Reuvers sincs ezúttal a csapatban, mert klubcsapata, a Valencia Euroliga-meccset játszott tegnap este. Az új kerettagok, mint például a Hamburgban játszó Maronka Zsombor, nagy segítségére lehetnek a nemzeti csapatnak. 

Maronka Zsombor jó játékára is nagy szükség lesz a nemzeti csapatnak
Maronka Zsombor jó játékára is nagy szükség lesz a nemzeti csapatnak. Fotó: MARCUS BRANDT/DPA

A Szolnok irányítójára, a friss Magyar Kupa-győztes és kiváló formában lévő Somogyi Ádámra is fontos szerep vár majd a vasi vármegyeszékhelyen. Ha sikerülne győzni Szombathelyen, akkor a magyar csapat óriási lépést tenne a továbbjutás felé még úgy is, hogy vasárnap újra játszaniuk kell a franciákkal Le Mans-ban. 

A nemzeti csapat júliusban a Finnország elleni idegenbeli, majd a Belgium ellen hazai meccsel zárja a vb-selejtezőt.

A négyes első három helyezettje jut majd tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül azonos hatosba. Innen az első három utazhat majd a jövő nyári világbajnokságra, Katarba. Első hangzásra szinte lehetetlen küldetés, de kiváló rajt után minden okunk megvan álmodozni.

A magyar csapat további menetrendje:

péntek: Magyarország–Franciaország, Szombathely 18.00

vasárnap: Franciaország–Magyarország, Le Mans 18.00

július 3.: Finnország–Magyarország

július 6.: Magyarország–Belgium

A csoport állása két forduló után: 
1. Magyarország 4 pont
2. Franciaország 3
3. Finnország 3
4. Belgium 2

A magyar válogatott legutóbbi győzelme a Belgium elleni idegenbeli vb-selejtezőn:

 

