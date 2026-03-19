Lenézik Szoboszlaiékat: kiderült, milyen esélyt adnak a Liverpoolnak a BL-ben

A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében több slágermeccset is rendezni fognak. Az egyik ágon a címvédő Paris Saint-Germain a Liverpool, míg a Real Madrid a Bayern München csapatával találkozik. A másik oldalon spanyol házirangadót (Barcelona–Atlético Madrid), valamint Arsenal–Sporting összecsapást rendeznek. Az előzetes várakozások, esélyek alapján a Liverpoolnak nagy csodára van szüksége a francia PSG elleni BL-párharcban.

2026. 03. 19. 10:44
A Liverpool a második mérkőzésen átgázolt a Galatasarayon a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES
Szerdán kialakult a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős mezőnye, ahol mindössze két angol csapat lesz. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a nyolcaddöntőben még hat volt, de itt négy is elvérzett. A Chelsea és a Newcastle United 8-2-es összesített vereséggel esett ki – előbbi a címvédő PSG, míg utóbbi a Barcelona ellen –, mellettük a Manchester City a Real Madriddal (1-5), a Tottenham pedig az Atlético Madriddal (5-7) szemben búcsúzott. Mindezek közül talán a Premier League-ben második City kiesése volt a meglepetés , az főleg, hogy ilyen simán búcsúzott a sorozatból Pep Guardiola együttese. Így tehát csak az Arsenal és a Liverpool maradt talpon, előbbi a Bayer Leverkusent, utóbbi pedig a Galatasarayt búcsúztatta.

A harmadik spanyol csapat, az Atlético Madrid is bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe szerda este
Harmadik spanyol csapatként az Atlético Madrid is bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe szerda este. Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES

Bajnokok Ligája-negyeddöntő: íme, a program

Mostanra tehát spanyol dominancia van, hiszen mind a három nyolcaddöntős együttes talpon maradt. Az angol és spanyol csapatok mellett harcban van még a budapesti fináléért egy francia (PSG), egy portugál (Sporting) és egy német (Bayern München) gárda is. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerda este már a pontos programot is közzétette a folytatást illetően. 

Bajnokok Ligája, negyeddöntő

Első mérkőzések:
Április 7., kedd

  • Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol), 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német), 21.00

Április 8., szerda

  • Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol), 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol), 21.00

Visszavágók:
Április 14., kedd:

  • Liverpool–PSG, 21.00
  • Atlético Madrid–Barcelona, 21.00

Április 15., szerda:

  • Arsenal–Sporting, 21.00
  • Bayern München–Real Madrid, 21.00

Leírják a Liverpoolt és az Atlético Madridot?

Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data a nyolcaddöntők után az előzetes becslését ki is posztolta a következő kör kapcsán. Eszerint az alapszakaszt megnyerő Arsenal lehet a legmagabiztosabb (80 százalék), 

ugyanakkor a Liverpoolnak (41 százalék) túl nagy falat lehet a címvédő, a Chelsea-nek nyolc gólt lövő PSG, még úgy is, hogy a visszavágót az Anfielden rendezik. 

A két csapat egy éve is találkozott, akkor a nyolcaddöntőben tizenegyesek után mentek tovább a franciák . Arne Slot azóta is felemlegeti a párharcot, főleg a hazai visszavágót, ami számára a legmagasabb színvonalú mérkőzés volt eddigi edzősködése alatt.

Ami talán még meglepőbb, az az Atlético Madridnak adott 33 százalék a Barcelonával szemben. Mégpedig két ok miatt:

  • a visszavágót rendezik a spanyol fővárosban,
  • a nemrégiben rendezett Király-kupa-elődöntőben az Atlético hazai pályán 4-0-ra lemosta a Barcát, majd a visszavágót kibekkelte, és 4-3-as összesítéssel bejutott a fináléba.

A negyeddöntők csúcspárharca, a Bayern–Real a legkiegyenlítettebb, de egy kicsivel a bajorokat tartják esélyesebbnek. A két csapat jól ismeri egyébként egymást, a kétezres években ez már a 11. párharcuk lesz (hat elő-, három negyed- és két nyolcaddöntő).

A The Athletic és a többi angol oldal is foglalkozott a negyeddöntőkkel, és általános vélekedés, hogy a Liverpool a mostani idényben túl hullámzó teljesítményt nyújt ahhoz, hogy a PSG-t két mérkőzésen legyőzze. Szoboszlai Dominikéktól tehát tényleg bravúr kell, hogy a magyar játékosok álma, vagyis a budapesti BL-döntő felé újabb lépést tegyen a csapat.

