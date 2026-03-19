Lenézik Szoboszlaiékat: kiderült, milyen esélyt adnak a Liverpoolnak a BL-ben

Szerdán kialakult a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős mezőnye, ahol mindössze két angol csapat lesz. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a nyolcaddöntőben még hat volt, de itt négy is elvérzett. A Chelsea és a Newcastle United 8-2-es összesített vereséggel esett ki – előbbi a címvédő PSG, míg utóbbi a Barcelona ellen –, mellettük a Manchester City a Real Madriddal (1-5), a Tottenham pedig az Atlético Madriddal (5-7) szemben búcsúzott. Mindezek közül talán a Premier League-ben második City kiesése volt a meglepetés , az főleg, hogy ilyen simán búcsúzott a sorozatból Pep Guardiola együttese. Így tehát csak az Arsenal és a Liverpool maradt talpon, előbbi a Bayer Leverkusent, utóbbi pedig a Galatasarayt búcsúztatta.
Bajnokok Ligája-negyeddöntő: íme, a program
Mostanra tehát spanyol dominancia van, hiszen mind a három nyolcaddöntős együttes talpon maradt. Az angol és spanyol csapatok mellett harcban van még a budapesti fináléért egy francia (PSG), egy portugál (Sporting) és egy német (Bayern München) gárda is. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerda este már a pontos programot is közzétette a folytatást illetően.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő
Első mérkőzések:
Április 8., szerda
Visszavágók:
Április 15., szerda:
Leírják a Liverpoolt és az Atlético Madridot?
Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data a nyolcaddöntők után az előzetes becslését ki is posztolta a következő kör kapcsán. Eszerint az alapszakaszt megnyerő Arsenal lehet a legmagabiztosabb (80 százalék),
ugyanakkor a Liverpoolnak (41 százalék) túl nagy falat lehet a címvédő, a Chelsea-nek nyolc gólt lövő PSG, még úgy is, hogy a visszavágót az Anfielden rendezik.
A két csapat egy éve is találkozott, akkor a nyolcaddöntőben tizenegyesek után mentek tovább a franciák . Arne Slot azóta is felemlegeti a párharcot, főleg a hazai visszavágót, ami számára a legmagasabb színvonalú mérkőzés volt eddigi edzősködése alatt.
Ami talán még meglepőbb, az az Atlético Madridnak adott 33 százalék a Barcelonával szemben. Mégpedig két ok miatt:
- a visszavágót rendezik a spanyol fővárosban,
- a nemrégiben rendezett Király-kupa-elődöntőben az Atlético hazai pályán 4-0-ra lemosta a Barcát, majd a visszavágót kibekkelte, és 4-3-as összesítéssel bejutott a fináléba.
