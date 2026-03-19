Lenézik Szoboszlaiékat: kiderült, milyen esélyt adnak a Liverpoolnak a BL-ben

Szerdán kialakult a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős mezőnye, ahol mindössze két angol csapat lesz. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a nyolcaddöntőben még hat volt, de itt négy is elvérzett. A Chelsea és a Newcastle United 8-2-es összesített vereséggel esett ki – előbbi a címvédő PSG, míg utóbbi a Barcelona ellen –, mellettük a Manchester City a Real Madriddal (1-5), a Tottenham pedig az Atlético Madriddal (5-7) szemben búcsúzott. Mindezek közül talán a Premier League-ben második City kiesése volt a meglepetés , az főleg, hogy ilyen simán búcsúzott a sorozatból Pep Guardiola együttese. Így tehát csak az Arsenal és a Liverpool maradt talpon, előbbi a Bayer Leverkusent, utóbbi pedig a Galatasarayt búcsúztatta.

Harmadik spanyol csapatként az Atlético Madrid is bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe szerda este. Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES

Bajnokok Ligája-negyeddöntő: íme, a program

Mostanra tehát spanyol dominancia van, hiszen mind a három nyolcaddöntős együttes talpon maradt. Az angol és spanyol csapatok mellett harcban van még a budapesti fináléért egy francia (PSG), egy portugál (Sporting) és egy német (Bayern München) gárda is. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerda este már a pontos programot is közzétette a folytatást illetően.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő Első mérkőzések:

Április 7., kedd Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol), 21.00

Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német), 21.00 Április 8., szerda Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol), 21.00

Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol), 21.00 Visszavágók:

Április 14., kedd: Liverpool–PSG, 21.00

Atlético Madrid–Barcelona, 21.00 Április 15., szerda: Arsenal–Sporting, 21.00

Bayern München–Real Madrid, 21.00

Leírják a Liverpoolt és az Atlético Madridot?

Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data a nyolcaddöntők után az előzetes becslését ki is posztolta a következő kör kapcsán. Eszerint az alapszakaszt megnyerő Arsenal lehet a legmagabiztosabb (80 százalék),

ugyanakkor a Liverpoolnak (41 százalék) túl nagy falat lehet a címvédő, a Chelsea-nek nyolc gólt lövő PSG, még úgy is, hogy a visszavágót az Anfielden rendezik.

A két csapat egy éve is találkozott, akkor a nyolcaddöntőben tizenegyesek után mentek tovább a franciák . Arne Slot azóta is felemlegeti a párharcot, főleg a hazai visszavágót, ami számára a legmagasabb színvonalú mérkőzés volt eddigi edzősködése alatt.

Ami talán még meglepőbb, az az Atlético Madridnak adott 33 százalék a Barcelonával szemben. Mégpedig két ok miatt: