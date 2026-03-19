Simeone világos üzenete, a Barcelonát kísértheti a múlt

Az Atlético Madrid és a Barcelona is gólzáporos párharcban jutott túl angol ellenfelén, a Tottenhamen, illetve a Newcastle Uniteden a BL nyolcaddöntőjében, így a két spanyol csapat a négy közé jutásért egymás ellen meccselhet. Diego Simeone jól ismert helyzetbe kerül: 2014-ben és 2016-ban is vívott már az Atlético kispadján BL-negyeddöntőt a Barcelona ellen, s mindkétszer az Atlético jutott tovább, hogy aztán mindkét alkalommal a Real Madrid ellen elveszítse a döntőt.

A Barcelona gólgálát rendezett a BL-nyolcaddöntőben, Hansi Flick csapatáról ki is jelentette Diego Simeone, hogy a legjobban támadó csapat Európában. Fotó: Anadolu via AFP/Adria Puig

Ebben az idényben vívott már kétmeccses párharcot egymás ellen a két csapat, s a spanyol Király-kupa döntőjébe az Atlético jutott be, miután a 4-0-s hazai győzelem után Barcelonában csak 3-0-ra kapott ki az elődöntő visszavágóján.

Diego Simeone a Barcelona dicséretét zengte

Diego Simeone, az Atléticót másfél évtized óta irányító argentin mester mégis igyekezett egyértelművé tenni, hogy a spanyol bajnoki listavezető Barcelona ennek a párharcnak az esélyese.

– Próbáljuk felvenni a versenyt a Barcelonával. Nincs kétségem afelől, hogy Európa legjobban támadó csapata, magas színvonalra lesz szükség tőlünk a negyeddöntőben – mondta Simeone, bár van olyan BL-negyeddöntős csapat, ahol vitatkoznak a szavaival.

Hansi Flick jutalmat adott a BL-gólgála után

Hansi Flick is dicsérte csapatát, bár felhívta a figyelmet, hogy a 7-2-es végeredmény csalóka, ennél sokkal nehezebb volt a meccsük.

– Az első félidő nehéz volt, sok labdát veszítettünk. Erre fel is hívtam a figyelmet az öltözőben, és nagyon jó volt látni, ahogy a csapat pont azt csinálta a másodikban, amit a szünetben megbeszéltünk. Fiatal a csapat, öröm látni, ahogy minden nap, minden meccsel fejlődnek. Holnapra szabadnap jár – örvendezett Flick.