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Devizaváltás: már nem a neobankok fújják a passzátszelet

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Hosszú éveken át élt alapvetésként a köztudatban, hogy ha euróra vagy más külföldi pénznemre van szükségünk, a neobankok kínálják a legolcsóbb megoldást a középárfolyamos váltással. A hazai bankszektor azonban felvette a kesztyűt: ma már több hagyományos pénzintézet is olyan konstrukciókat kínál, amelyek bizonyos keretek között nemcsak versenyképesek, hanem konkrétan olcsóbbak is lehetnek a fintecheknél akkor, ha devizaváltásról van szó.

Munkatársunktól
2026. 06. 15. 8:37
Fotó: MALIN WUNDERLICH Forrás: DPA
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A hazai nagybankok a már megszokott mobilappjaikba építették be az olcsó devizaváltást.

A Gránit Bank mobilalkalmazásán keresztül a lakossági ügyfelek valós bankközi középárfolyamon válthatnak devizát havi 350 ezer–1,5 millió forint összeghatárig. 

Az Erste Bank George alkalmazásában az azonnali árfolyamú devizaváltás valós időben frissülő, rendkívül szűk árréssel érhető el a kijelölt kereskedési órákban. Az OTP Bank a lakossági számlacsomagok mellé aktiválható kedvezménnyel havi hatszázezer forint keretig biztosít díjmentes devizaváltást a külföldi kártyás vásárlások során.

 

Így működik a devizaszámla

A devizaváltás kapcsán érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi mobilbanki alkalmazásokban általában néhány érintéssel azonnal megnyithatók az euró, dollár, angol font vagy svájci frank alapú devizaszámlák. Ezek számlavezetési díja a meglévő forint főszámla mellett a legtöbb esetben ingyenes vagy elenyésző összegű.

A kártyahasználatban sincs szükség kompromisszumokra vagy új plasztikokra.

  • Az Erste Banknál például a meglévő forintalapú bankkártya az alkalmazásban néhány másodperc alatt hozzárendelhető a devizaszámlához, majd a nyaralás után ugyanilyen egyszerűen visszakapcsolható a forintszámlára. 
  • Az OTP Banknál még ennyit sem kell tenni: külföldön a megszokott forintkártyával fizetve a rendszer automatikusan a kedvezményes árfolyamon számolja el a vásárlást – a havi limit erejéig. 
  • A Gránit Banknál a Hello és a Plusz számla mellé ingyenes digitális eurókártya, a Gránit Prémium és Prestige számlához díjmentes fizikai devizakártya jár, korlátlan ideig.

A forint az elmúlt időszakban kifejezetten erős szinteken stabilizálódott, ami érdemben növeli a külföldre utazók vásárlóerejét. Az euróval szemben tartósan a 355-ös szint körül mozog, ami az év elejéhez képest hét-nyolc százalékos felértékelődésnek felel meg.

– Az erős forint azonban önmagában nem garantálja az olcsó külföldi költést. A tényleges megtakarítás azon is múlik, hogy a nyaralók milyen árfolyamon és milyen díjakkal váltanak devizát – hangsúlyozta Richter Ádám, a Money.hu szakértője. – A nyári utazások előtt ezért érdemes tudatosan összehasonlítani a banki és fintech megoldásokat, és nem csupán megszokásból dönteni – tette hozzá. 

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