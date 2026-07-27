vívásSzilágyi ÁronPásztor Flóra

Szilágyi Áron ellen nem állt ki riválisa, a többi magyar vívó mind kiesett

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Nem a magyar férfikardvívók egyéni teljesítménye miatt lesz emlékezetes a 2026-os hongkongi vívó-világbajnokság. Már az sokatmondó tény volt, hogy a legjobb 32 közé egyetlen magyarként csak Szilágyi Áron tudott bejutni. A többiek sajnos ide sem voltak képesek beverekedni magukat. Rabb Krisztián veresége sajnos negatív meglepetés volt. Szilágyi viszont a 32 között nagy bravúrt ért el, mert 15-14-re legyőzte jóval magasabban rangsorolt egyiptomi ellenfelét, majd a következő körből is továbbjutott. Női tőrvívásban Pásztor Flóra ugyan bejutott a legjobb 16 közé, ott azonban olasz ellenfele megálljt parancsolt neki.

Magyar Nemzet
2026. 07. 27. 9:08
Szilágyi Áron egyedüli magyarként jutott be férfi kard egyéniben a legjobb 32 közé Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
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