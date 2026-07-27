Szilágyi Áron ellen nem állt ki riválisa, a többi magyar vívó mind kiesett
Nem a magyar férfikardvívók egyéni teljesítménye miatt lesz emlékezetes a 2026-os hongkongi vívó-világbajnokság. Már az sokatmondó tény volt, hogy a legjobb 32 közé egyetlen magyarként csak Szilágyi Áron tudott bejutni. A többiek sajnos ide sem voltak képesek beverekedni magukat. Rabb Krisztián veresége sajnos negatív meglepetés volt. Szilágyi viszont a 32 között nagy bravúrt ért el, mert 15-14-re legyőzte jóval magasabban rangsorolt egyiptomi ellenfelét, majd a következő körből is továbbjutott. Női tőrvívásban Pásztor Flóra ugyan bejutott a legjobb 16 közé, ott azonban olasz ellenfele megálljt parancsolt neki.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!