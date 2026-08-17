„Sikítoztak és segítségért kiabáltak” – megszólalt az M3-as buszbaleset túlélője

Lengyelországban is nyomozás indult a történtek miatt. Az RTL szerint lengyel ügyész is érkezhet Magyarországra, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve segítsen tisztázni a tragédia körülményeit.

Mint megírtuk, a lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnapra virradó éjszaka, az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében borult az árokba. Az utasok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. A tragédiában összesen 12 ember vesztette életét.

A jelenlegi adatok szerint a balesetet feltehetően az okozhatta, hogy a busz vezetője elaludt. A sofőrt őrizetbe vették.