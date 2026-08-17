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Őrizetbe vették az M3-ason balesetező busz sofőrjét, le is tartóztathatják

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„Sikítoztak és segítségért kiabáltak” – megszólalt az M3-as buszbaleset túlélője

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Drámai részleteket árult el az M3-as autópályán történt, tizenkét ember életét követelő buszbaleset egyik túlélője. A borda- és gerincsérülésekkel kórházban fekvő idős nő az ütközés után maga is mások segítségére sietett: húgát és egy férfit is kimentett a roncsok közül, mielőtt összeesett.

Kárpáti András
2026. 08. 17. 10:36
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M3-as autópálya lengyel buszbaleset baleset tragédia
M3-as autópálya lengyel buszbaleset baleset tragédia
M3-as autópálya lengyel buszbaleset baleset tragédia
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Miskolcra kilenc sérült került, közülük kettő életéért jelenleg is küzdenek.

Lengyel források szerint az utasok családtagjai folyamatosan keresik a kórházakat, hogy információt kapjanak szeretteikről. A budapesti lengyel nagykövetség ezért forródrótot hozott létre, a lengyel kormány pedig két repülőgépet is küldhet Magyarországra, többek között egészségügyi szakemberekkel.

Lengyelországban is nyomozás indult a történtek miatt. Az RTL szerint lengyel ügyész is érkezhet Magyarországra, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve segítsen tisztázni a tragédia körülményeit.

Mint megírtuk, a lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnapra virradó éjszaka, az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében borult az árokba. Az utasok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. A tragédiában összesen 12 ember vesztette életét.

A jelenlegi adatok szerint a balesetet feltehetően az okozhatta, hogy a busz vezetője elaludt. A sofőrt őrizetbe vették.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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