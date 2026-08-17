„Sikítoztak és segítségért kiabáltak” – megszólalt az M3-as buszbaleset túlélője

Miskolcra kilenc sérült került, közülük kettő életéért jelenleg is küzdenek.
Lengyel források szerint az utasok családtagjai folyamatosan keresik a kórházakat, hogy információt kapjanak szeretteikről. A budapesti lengyel nagykövetség ezért forródrótot hozott létre, a lengyel kormány pedig két repülőgépet is küldhet Magyarországra, többek között egészségügyi szakemberekkel.
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