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Újjászületett Erdély egyik leghíresebb kastélya

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Augusztus 1-jén egész napos ünnepséggel nyitja meg újra kapuit a gernyeszegi Teleki-kastély. A csaknem három évig tartó restaurálás után Erdély egyik legjelentősebb barokk műemléke, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a térség kulturális és társadalmi életében, ismét a magyar közösség kulturális központjává válhat.

Balázs D. Attila
2026. 07. 29. 16:53
Teleki-kastély, Gernyeszeg
Fotó: DEMETER ROBERT Forrás: Teleki Castle Facebook
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Teleki Kálmán elmondta, hogy a restaurálás során mindenütt arra törekedtek, hogy megőrizzék az eredeti értékeket. „Próbáltunk mindent megtartani: a parkettákat, az ajtókat és a belső kialakítást. Ez nagyrészt sikerült is” – fogalmazott. Egy teremben viszont ma is láthatók a szanatórium időszakából származó falrajzok és dokumentumok, emlékeztetve arra, hogy ez a korszak is része az épület történetének.

A gróf szerint azonban 

a restaurálással nem lezárult, hanem éppen most kezdődik az épület igazi élete. 

„Ez a kastély azért van, hogy látogatható legyen és a kultúra részévé váljon, és hogy a közösség érezze a sajátjának” – hangsúlyozta. Úgy véli, a történelmi családok feladata ma már nem a régi főúri életforma fenntartása, hanem az örökség hiteles megőrzése és továbbadása: „A felelősségünk abban van, hogy megmutassuk: nem úgy volt minden, ahogy a kommunizmusban tanították, amikor a történelmi családokat a nép kizsákmányolóiként mutatták be. Ha ezt sikerül árnyaltabban megmutatni, már teljesítettük a feladatunkat.”

A gernyeszegi Teleki-kastélyban múzeumi enteriőrök, néprajzi kiállítás és korabeli bútorokkal berendezett termek várják a látogatókat. A család és a település vezetése abban bízik, hogy a felújított műemlék ismét Erdély egyik legfontosabb kulturális központjává válik, ahol konferenciák, mesterkurzusok, kiállítások, kastélynapok és családi rendezvények egyaránt otthonra találnak. Ez a kastély – ahogy Teleki Kálmán fogalmazott – már nem egy család rezidenciája, hanem az egész közösség öröksége.

 

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