„A pályán ellenfelek, utána testvérek” – megható jelenet a németek vb-győzelme után
A német válogatott fölényes, 7-1-es győzelemmel kezdte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot Curacao ellen. A találkozó után azonban nem maga a mérkőzés, hanem a németek egy szokatlan gesztusa került a középpontba.
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