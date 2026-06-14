Mintha Szeged indulna a vb-n – magyar szál is vezet Curacao futballcsodájához

Hívás a holland legendától: „Gyere és segíts felépíteni a válogatottat!”

Remko Bicentini az egyik főszereplő, aki éveken át járta a világot, hogy felkutassa azokat a futballistákat, akiknek szülei vagy nagyszülei Curacaóról származnak. Edzőkkel beszélt, kapcsolatokat épített, adatbázisokat böngészett, és meggyőzte azokat a játékosokat, akik korábban a holland válogatottról álmodoztak, hogy térjenek haza a gyökereikhez.

Remko Bicentini indította el a projektet, ami Curacaót elvezette a vb-ig Fotó: RAUL ARBOLEDA / AFP

Az első nagy fogás Eloy Room volt. A Hollandiában született kapus a Vitesse játékosaként még az Oranje meghívójáért küzdött, amikor Patrick Kluivert – az Ajax, a Barcelona és a holland futball legendás csatára, akinek az édesanyja Curacaóban született – felhívta őt. Kluivert 2015–2016-ban Curacao szövetségi kapitánya volt, és akkor azt mondta Roomnak: segíts felépíteni a válogatottat, és egy nap akár a világbajnokságra is kijuthatsz.

Tíz évvel később Room több mint hetvenszeres válogatott, az amerikai Miami FC kapusaként a vb-n szereplő Curacao ikonja. És nem ő az egyetlen.

Jurgen Locadia nemcsak álmodozhatott arról, hogy holland válogatott lesz, egészen közel is került hozzá. A PSV Eindhovenben nevelkedett, 176 meccsen 62 gólt szerzett a klubban, kétszer holland bajnok is volt, majd 17 millió eurót fizetett érte a Premier League-es Brighton. Kapott is meghívót a holland válogatottba, 2017-ben két meccsen a kispadon ült, de pályára nem lépett.

Locadia először kinevette az ötletet, hogy Curacao egyszer vb-résztvevő lehet, és vállalja el a válogatottságot ott. Végül Room győzte meg erről. – Ő hitt abban, hogy sikerülhet. És ha hiszel valamiben, ez az energia átragad másokra is. Én szkeptikus voltam, de visszatekintve ironikus, hogy az élet így alakul – idézte a ma 32 évesen szintén a Miami FC-t erősítő Locadiát a foxsports.com.

A curacaói válogatott jelentős része Hollandiában nőtt fel, holland klubokban nevelkedett, holland futballkultúrát szívott magába. Érdekes, hogy a keret legértékesebb tagja, a hatmillió eurót érő Tahith Chong az egyedüli, aki Curacaóban született. Az angol Sheffield United középpályása csak nyolcéves korában költözött a családjával Hollandiába. A Manchester United akadémiájáról bekerült a holland utánpótlás-válogatottakba, de Chong számára sose volt kérdés, hová tartozik.

Csatlakoztam, mert onnan származom, ott születtem, ott él a családom. Curacaót nevezem az otthonomnak

– jelentette ki Chong.