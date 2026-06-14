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Mintha Szeged indulna a vb-n – magyar szál is vezet Curacao futballcsodájához

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Curacao mostanáig főként egzotikus nyaralóhelyként jelent meg a világban. Ma viszont a Szeged lakosságával bíró, apró szigetállam történelmet ír azzal, hogy a labdarúgó-válogatottja Németország ellen bemutatkozik a világbajnokságon. Curacao első szereplése a futball-vb-n egyszerre valószerűtlen, mesebeli és – ha holland sztáredző, Dick Advocaat személyét nézzük – drámai is. Ráadásul van ebben a történetben magyar szál is.

Szalay Attila
2026. 06. 14. 5:45
Curacao-kapitány: az apró karibi ország kékfejű vezérszurkolója a világbajnokságon is jelen van
Curacao-kapitány: az apró karibi ország kékfejű vezérszurkolója a világbajnokságon is jelen van Fotó: PONG PONG Forrás: AFP
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Hívás a holland legendától: „Gyere és segíts felépíteni a válogatottat!”

Remko Bicentini az egyik főszereplő, aki éveken át járta a világot, hogy felkutassa azokat a futballistákat, akiknek szülei vagy nagyszülei Curacaóról származnak. Edzőkkel beszélt, kapcsolatokat épített, adatbázisokat böngészett, és meggyőzte azokat a játékosokat, akik korábban a holland válogatottról álmodoztak, hogy térjenek haza a gyökereikhez.

Remko Bicentini indította el a projektet, ami Curacaót elvezette a vb-ig
Remko Bicentini indította el a projektet, ami Curacaót elvezette a vb-ig Fotó: RAUL ARBOLEDA / AFP

Az első nagy fogás Eloy Room volt. A Hollandiában született kapus a Vitesse játékosaként még az Oranje meghívójáért küzdött, amikor Patrick Kluivert – az Ajax, a Barcelona és a holland futball legendás csatára, akinek az édesanyja Curacaóban született – felhívta őt. Kluivert 2015–2016-ban Curacao szövetségi kapitánya volt, és akkor azt mondta Roomnak: segíts felépíteni a válogatottat, és egy nap akár a világbajnokságra is kijuthatsz.

Tíz évvel később Room több mint hetvenszeres válogatott, az amerikai Miami FC kapusaként a vb-n szereplő Curacao ikonja. És nem ő az egyetlen.

Jurgen Locadia nemcsak álmodozhatott arról, hogy holland válogatott lesz, egészen közel is került hozzá. A PSV Eindhovenben nevelkedett, 176 meccsen 62 gólt szerzett a klubban, kétszer holland bajnok is volt, majd 17 millió eurót fizetett érte a Premier League-es Brighton. Kapott is meghívót a holland válogatottba, 2017-ben két meccsen a kispadon ült, de pályára nem lépett.

Locadia először kinevette az ötletet, hogy Curacao egyszer vb-résztvevő lehet, és vállalja el a válogatottságot ott. Végül Room győzte meg erről. – Ő hitt abban, hogy sikerülhet. És ha hiszel valamiben, ez az energia átragad másokra is. Én szkeptikus voltam, de visszatekintve ironikus, hogy az élet így alakul – idézte a ma 32 évesen szintén a Miami FC-t erősítő Locadiát a foxsports.com.

@thebluewaveffk 🎶 Starting the first practice the Curaçao-way Our first session in Boca Raton is underway and we brought the vibes to Florida! #TheBlueWave #Curaçao @FIFA World Cup @Concacaf ♬ origineel geluid - Curaçao National Football Team

A curacaói válogatott jelentős része Hollandiában nőtt fel, holland klubokban nevelkedett, holland futballkultúrát szívott magába. Érdekes, hogy a keret legértékesebb tagja, a hatmillió eurót érő Tahith Chong az egyedüli, aki Curacaóban született. Az angol Sheffield United középpályása csak nyolcéves korában költözött a családjával Hollandiába. A Manchester United akadémiájáról bekerült a holland utánpótlás-válogatottakba, de Chong számára sose volt kérdés, hová tartozik.

Csatlakoztam, mert onnan származom, ott születtem, ott él a családom. Curacaót nevezem az otthonomnak

– jelentette ki Chong.

A hazatérő játékosokban küldetéstudat fogalmazódott meg. Többek lettek, mint egy diaszpórából összeverbuvált keret. Nem véletlen, hogy a válogatott beceneve a Blue Family, vagyis: Kék Család.

Lemondás és visszatérés: Dick Advocaat családi drámája

Az évekig tartó építkezés során megnyerték a 2017-es Karib-kupát, kijutottak az Arany-kupára, majd 2019-ben már negyeddöntőt játszottak az Egyesült Államok ellen. A világbajnokság akkor még távoli álomnak tűnt. Aztán megérkezett Dick Advocaat.

A 78 éves holland edzőlegenda szinte mindent látott már a futballban. Ült a holland, a dél-koreai és a belga válogatott kispadján, dolgozott a Rangersnél, a PSV-nél, a Feyenoordnál, a Zenitnél, a Fenerbahcénál és a Sunderlandnél is. Amikor 2024-ben átvette Curacaót, sokan úgy gondolták, levezetni érkezett a Karib-tengerre, de végül történelmet írt.

Dick Advocaat, a curacaói válogatott szövetségi kapitánya
Dick Advocaat, a curacaói válogatott szövetségi kapitánya Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP

A vb-selejtezők utolsó szakaszában a csapat hat mérkőzésen mindössze három gólt kapott, majd 2025 novemberében, Kingstonban 0-0-s döntetlent játszott Jamaicával. A lefújás pillanatában Curacao kijutott története első világbajnokságára. Különös módon ekkor nem a sikeredző Advocaat ült a csapat kispadján, hanem a segédedző, Dean Gorre. Advocaat személyes családi drámája áthatja Curacao válogatottját. 

A holland családi vészhelyzetre hivatkozva maradt távol a sorsdöntő, Jamaica elleni vb-selejtezőtől. Később kiderült, hogy a súlyos beteg lánya mellett akart lenni, majd idén februárban, néhány hónappal a világbajnokság előtt lemondott a szövetségi kapitányi posztról, hogy a lányát ápolja. A helyére honfitársa, Fred Rutten érkezett, akinek az irányításával Curacao 5-1-re kikapott Ausztráliától és 2-0-ra Kínától. A csapat kérésére Advocaat visszatért, miután a lánya állapota javult, így a vb-n újra ő irányít.

Curacao Németország ellen, Dávid Góliát ellen

Ma pedig elérkezik a történelmi pillanat: Curacao debütál a világbajnokságon. Az ellenfél Németország. Papíron ez a torna egyik legegyoldalúbb párosítása. A németek négyszeres világbajnokok, Curacao lakossága pedig akkora, mint az NB II-es futballcsapattal rendelkező Szegedé. A német válogatott értéke (947 millió euró) 37-szer nagyobb, mint Curacaóé (25 millió).

Dávid és Góliát története elcsépelt hasonlat, de most idepasszol. Csakhogy Curacao esetében Dávid nem parittyával érkezett, hanem holland akadémiákon nevelkedett játékosokkal, karibi szívvel, egy edzőlegendával és olyan hittel, amelyet eleinte még a sajátjai közül sem mindenki tartott reálisnak. De ha az elmúlt tíz év valamire megtanította a curacaóiakat, akkor arra biztosan, hogy a futballban néha a legvalószerűtlenebb történetekből lesz valóság.

A világ nagy része ma német győzelmet vár, de ezen a vb-n Curacao már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. A kérdés csak az, hogy képes lesz-e még egy fejezettel megtoldani.

Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Németország–Curacao 19.00

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