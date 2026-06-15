Rómamigrációtüntetés

Bevándorlásellenes demonstrációt tartottak Rómában

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Európa-szerte egymást váltják a tüntetési hullámok, melyek nyomán egyre jobban körvonalazódik az az általános közhangulat, ahogy az emberek megelégelték azt, amit a tömeges bevándorlás hozott a kontinensre. Rómában szombaton több ezer ember vonult utcára a szabályok szigorítását követelve, és arra szólította fel az olasz parlamentet, hogy fogadja el migrációellenes törvényjavaslatukat. A demonstrációval párhuzamosan antifasiszta csoportok is tiltakozó akciót tartottak az olasz fővárosban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 7:29
„Remigráció és visszahódítás” molinó
„Remigráció és visszahódítás” molinó Forrás: AFP
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A római Prati negyedben megtartott megmozduláshoz több jobboldali csoport csatlakozott, köztük a CasaPound is. A menet élén a kezdeményezés nevét viselő molinót vittek, miközben a résztvevők közül sokan fekete ruházatban, olasz nemzeti zászlókat lengetve haladtak végig az utcákon. A Szent Péter-bazilika környékén a rendőrség kiterjedt lezárásokat vezetett be, és jelentős erőkkel biztosította az eseményt.

A demonstráció résztvevői azt szorgalmazták, hogy a törvényhozás fogadja el bevándorlásellenes javaslatukat. 

A szónokok úgy fogalmaztak, hogy az akció annak bizonyítéka, hogy az olasz társadalom belefáradt az erőszakba, a képmutatásba és a be nem váltott ígéretekbe.

Felszólalásaik során azt is hangsúlyozták, hogy a „remigráció” elnevezéssel ismert politikai jelszót, amely a kiutasítás és a deportálás fogalmához kapcsolódik, jogszabályi szintre kell emelni. A rendezvény végén a tömeg elénekelte az olasz nemzeti himnuszt.

Antifasiszta csoportok is utcára vonultak

A bevándorlásellenes megmozdulással párhuzamosan tiltakozó akciót is szerveztek a fővárosban. 

A Colosseumnál szombat délután antifasiszta szervezetek, szakszervezetek és a „No Kings” hálózat aktivistái gyűltek össze, hogy kifejezzék ellenérzésüket a demonstrációval szemben. A helyszínen palesztin zászlókat megjelenítő plakátok is láthatók voltak.

A tüntetések mellett egy másik jelentős politikai rendezvény is zajlott Rómában. 

Megkezdődött a „Futuro Nazionale” (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali párt alapító kongresszusa, amelynek vezetője a korábbi tábornok, Roberto Vannacci. Az esemény vasárnap délutánig tart.

A politikai formáció arra készül, hogy a jövő évi parlamenti választásokon versenyre keljen Giorgia Meloni kormánypártjával, a Fratelli d’Italia szervezettel. Vannacci a hozzávetőleg 1500 résztvevő előtt tartott beszédében arról beszélt, hogy mozgalma már a hivatalos indulás előtt is öt százalékos támogatottságot élvezett. Az „Olaszországot az olaszoknak” szlogenre építve az olasz állampolgárok érdekeinek védelmét emelte ki, és bírálta az illegális bevándorlást.

Borítókép:  „Remigráció és visszahódítás” molinó (Fotó: AFP)

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