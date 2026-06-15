Bevándorlásellenes demonstrációt tartottak Rómában

A római Prati negyedben megtartott megmozduláshoz több jobboldali csoport csatlakozott, köztük a CasaPound is. A menet élén a kezdeményezés nevét viselő molinót vittek, miközben a résztvevők közül sokan fekete ruházatban, olasz nemzeti zászlókat lengetve haladtak végig az utcákon. A Szent Péter-bazilika környékén a rendőrség kiterjedt lezárásokat vezetett be, és jelentős erőkkel biztosította az eseményt.
A demonstráció résztvevői azt szorgalmazták, hogy a törvényhozás fogadja el bevándorlásellenes javaslatukat.
A szónokok úgy fogalmaztak, hogy az akció annak bizonyítéka, hogy az olasz társadalom belefáradt az erőszakba, a képmutatásba és a be nem váltott ígéretekbe.
Felszólalásaik során azt is hangsúlyozták, hogy a „remigráció” elnevezéssel ismert politikai jelszót, amely a kiutasítás és a deportálás fogalmához kapcsolódik, jogszabályi szintre kell emelni. A rendezvény végén a tömeg elénekelte az olasz nemzeti himnuszt.
Antifasiszta csoportok is utcára vonultak
A bevándorlásellenes megmozdulással párhuzamosan tiltakozó akciót is szerveztek a fővárosban.
A Colosseumnál szombat délután antifasiszta szervezetek, szakszervezetek és a „No Kings” hálózat aktivistái gyűltek össze, hogy kifejezzék ellenérzésüket a demonstrációval szemben. A helyszínen palesztin zászlókat megjelenítő plakátok is láthatók voltak.
A tüntetések mellett egy másik jelentős politikai rendezvény is zajlott Rómában.
Megkezdődött a „Futuro Nazionale” (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali párt alapító kongresszusa, amelynek vezetője a korábbi tábornok, Roberto Vannacci. Az esemény vasárnap délutánig tart.
A politikai formáció arra készül, hogy a jövő évi parlamenti választásokon versenyre keljen Giorgia Meloni kormánypártjával, a Fratelli d’Italia szervezettel. Vannacci a hozzávetőleg 1500 résztvevő előtt tartott beszédében arról beszélt, hogy mozgalma már a hivatalos indulás előtt is öt százalékos támogatottságot élvezett. Az „Olaszországot az olaszoknak” szlogenre építve az olasz állampolgárok érdekeinek védelmét emelte ki, és bírálta az illegális bevándorlást.
Borítókép: „Remigráció és visszahódítás” molinó (Fotó: AFP)
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