Bevándorlásellenes demonstrációt tartottak Rómában

A római Prati negyedben megtartott megmozduláshoz több jobboldali csoport csatlakozott, köztük a CasaPound is. A menet élén a kezdeményezés nevét viselő molinót vittek, miközben a résztvevők közül sokan fekete ruházatban, olasz nemzeti zászlókat lengetve haladtak végig az utcákon. A Szent Péter-bazilika környékén a rendőrség kiterjedt lezárásokat vezetett be, és jelentős erőkkel biztosította az eseményt.

🇮🇹Huge turnout for Remigration in Rome, Italy.



Thousands marched with Italian flags in support of secure borders and mass deportations.pic.twitter.com/YxsvERdZMw — Remix News & Views (@RMXnews) June 14, 2026

A demonstráció résztvevői azt szorgalmazták, hogy a törvényhozás fogadja el bevándorlásellenes javaslatukat.

A szónokok úgy fogalmaztak, hogy az akció annak bizonyítéka, hogy az olasz társadalom belefáradt az erőszakba, a képmutatásba és a be nem váltott ígéretekbe.

Felszólalásaik során azt is hangsúlyozták, hogy a „remigráció” elnevezéssel ismert politikai jelszót, amely a kiutasítás és a deportálás fogalmához kapcsolódik, jogszabályi szintre kell emelni. A rendezvény végén a tömeg elénekelte az olasz nemzeti himnuszt.

Antifasiszta csoportok is utcára vonultak

A bevándorlásellenes megmozdulással párhuzamosan tiltakozó akciót is szerveztek a fővárosban.

A Colosseumnál szombat délután antifasiszta szervezetek, szakszervezetek és a „No Kings” hálózat aktivistái gyűltek össze, hogy kifejezzék ellenérzésüket a demonstrációval szemben. A helyszínen palesztin zászlókat megjelenítő plakátok is láthatók voltak.

Migliaia di persone hanno sfilato a Roma in risposta alla manifestazione per la remigrazione, per ribadire i valori dell'accoglienza e dell'antifascismo.#tg3 pic.twitter.com/lmr9B2c18X — erminia chilà (@ChilErminia) June 14, 2026

A tüntetések mellett egy másik jelentős politikai rendezvény is zajlott Rómában.

Megkezdődött a „Futuro Nazionale” (Nemzeti Jövő) nevű új jobboldali párt alapító kongresszusa, amelynek vezetője a korábbi tábornok, Roberto Vannacci. Az esemény vasárnap délutánig tart.

A politikai formáció arra készül, hogy a jövő évi parlamenti választásokon versenyre keljen Giorgia Meloni kormánypártjával, a Fratelli d’Italia szervezettel. Vannacci a hozzávetőleg 1500 résztvevő előtt tartott beszédében arról beszélt, hogy mozgalma már a hivatalos indulás előtt is öt százalékos támogatottságot élvezett. Az „Olaszországot az olaszoknak” szlogenre építve az olasz állampolgárok érdekeinek védelmét emelte ki, és bírálta az illegális bevándorlást.

Borítókép: „Remigráció és visszahódítás” molinó (Fotó: AFP)