Volodimir ZelenszkijKlaus von Dohnanyikritika

Német veterán politikus mondta ki Zelenszkijről az igazságot

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Kemény szavakkal illette Volodimir Zelenszkijt Klaus von Dohnanyi, a német szociáldemokrácia veterán politikusa. A volt hamburgi polgármester és szövetségi miniszter szerint az ukrán elnök tudatosan törekedett arra, hogy a NATO-t és az Európai Uniót is bevonja az Oroszországgal vívott háborúba, ezzel pedig jelentősen növelte a konfliktus eszkalációjának veszélyét.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 13:51
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
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A lap szerint Dohnanyi hangsúlyozta: Németország és más nyugati országok már 2008-ban egyértelműen ellenezték Ukrajna NATO-csatlakozását, mert tisztában voltak az ezzel járó kockázatokkal.

Zelenszkij ennek ellenére alkotmányba foglalta a NATO-tagság célját, és mindent megtett, hogy a szövetséget bevonja a konfliktusba. Miután ez nem sikerült, most az EU-csatlakozáson keresztül, az EU-szerződés 42. cikkelyére hivatkozva próbálja bevonni az európai országokat a háborúba – állítja a német politikus.

A Tűzfalcsoport kiemelte, hogy Dohnanyi szerint Ukrajnát már a 2000-es évek eleje óta eszközként használták Oroszország ellensúlyozására. Szerinte a Nyugatnak nem volt felelőssége a konfliktus gyökereiben, de Zelenszkij politikája jelentősen hozzájárult a háború eszkalációjához. „Ez nem a mi háborúnk” – szögezi le egyértelműen.

A lap szerint a nyilatkozat különösen érdekes, mert Dohnanyi nem szélsőjobboldali vagy marginális figura, hanem a német szociáldemokrácia (SPD) egyik tiszteletben álló, idősebb generációjához tartozó politikusa, aki évtizedeken át aktív szerepet játszott a német bel- és külpolitikában.

A Tűzfalcsoport kiemelte, hogy Dohnanyi álláspontja éles ellentétben áll a mainstream nyugati és német kormányzati narratívával, amely Oroszországot tekinti az agresszor egyedüli felelősének. Hozzátették, hogy kritikusai szerint a politikus nézetei naivak vagy oroszbarátok, és figyelmen kívül hagyják, hogy Oroszország 2022-ben indított teljes körű inváziót egy szuverén állam ellen. Az orgánum rámutatott, hogy Dohnanyi támogatói viszont úgy látják, hogy a realista geopolitika hangját képviseli: a NATO keleti bővítése hosszú távon provokálta Moszkvát, és Ukrajna semleges státusza lehetett volna a béke záloga.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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