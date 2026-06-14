A Tűzfalcsoport kiemelte, hogy Dohnanyi szerint Ukrajnát már a 2000-es évek eleje óta eszközként használták Oroszország ellensúlyozására. Szerinte a Nyugatnak nem volt felelőssége a konfliktus gyökereiben, de Zelenszkij politikája jelentősen hozzájárult a háború eszkalációjához. „Ez nem a mi háborúnk” – szögezi le egyértelműen.

A lap szerint a nyilatkozat különösen érdekes, mert Dohnanyi nem szélsőjobboldali vagy marginális figura, hanem a német szociáldemokrácia (SPD) egyik tiszteletben álló, idősebb generációjához tartozó politikusa, aki évtizedeken át aktív szerepet játszott a német bel- és külpolitikában.

A Tűzfalcsoport kiemelte, hogy Dohnanyi álláspontja éles ellentétben áll a mainstream nyugati és német kormányzati narratívával, amely Oroszországot tekinti az agresszor egyedüli felelősének. Hozzátették, hogy kritikusai szerint a politikus nézetei naivak vagy oroszbarátok, és figyelmen kívül hagyják, hogy Oroszország 2022-ben indított teljes körű inváziót egy szuverén állam ellen. Az orgánum rámutatott, hogy Dohnanyi támogatói viszont úgy látják, hogy a realista geopolitika hangját képviseli: a NATO keleti bővítése hosszú távon provokálta Moszkvát, és Ukrajna semleges státusza lehetett volna a béke záloga.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)