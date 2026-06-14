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Háttéralkut kötött Irán és az Egyesült Arab Emírségek?

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Jelentős diplomáciai fordulat körvonalazódik a Közel-Keleten. Sajtóértesülések szerint az Egyesült Arab Emírségek több milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz felszabadításába egyezhetett bele egy háttéralku részeként. A megállapodásért cserébe Teherán leállíthatja az Emírségek elleni rakéta- és dróntámadásokat, miközben az Egyesült Államok és Irán között is a végéhez közeledhetnek a konfliktus lezárását célzó tárgyalások. Abu-Dzabi ugyan hivatalosan cáfolta az értesüléseket, a háttérben azonban egyre látványosabb közeledés rajzolódik ki az egykori ellenfelek között.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 2:22
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
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A források szerint a folyamat egy időben zajlik az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások lezárására irányuló egyeztetésekkel. A diplomaták úgy látják, hogy a megbeszélések során szóba kerülhet azoknak az iráni olajbevételeknek a sorsa is, amelyek amerikai szankciók miatt külföldi pénzintézetekben rekedtek. Az érintett összeg akár több tíz milliárd dollárra is rúghat.

Bár a háború legintenzívebb szakaszában az Emírségeket rendszeres iráni csapások érték, az elmúlt hónapban nem vált ismertté újabb támadás. Ezzel egy időben Kuvait és Bahrein került gyakrabban az iráni rakéta- és drónműveletek célkeresztjébe. A legutóbbi ismert közvetlen iráni támadás május 4-én történt, amikor találat érte a Fudzsairában, az Ománi-öböl partvidékén működő kikötőt.

Térségi források szerint a tervezett konstrukció tízmilliárd dollárnyi iráni vagyon felszabadítását foglalhatja magában, amelyből több mint hárommilliárd dollár már hozzáférhetővé válhatott. Más értesülések ugyanakkor arról szóltak, hogy a teljes összeg akár húszmilliárd dollár is lehet.

Az információk szerint az egyezség egyik központi eleme az, hogy Irán beszüntesse az Emírségek elleni rakéta- és dróntámadásokat. Egy forrás azt állította, hogy az első, hárommilliárd dolláros részletet már rendelkezésre bocsátották. Azt azonban nem sikerült megerősíteni, hogy ez a pénz közvetlenül az Emírségektől érkezett-e, vagy olyan iráni forrásból származik, amelyet hosszú ideje külföldön zároltak.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombat hajnalban közleményben reagált a hírekre, és visszautasította az állításokat.

A tárca hangsúlyozta, hogy minden, befagyasztott iráni pénzek felszabadításáról vagy átutalásáról szóló állítás valótlan és megalapozatlan. Ez a cáfolat a hárommilliárd dolláros összegről szóló értesülésekre is vonatkozik. A minisztérium szerint az Emírségek semmilyen módon nem vett részt ilyen tranzakciók lebonyolításában. Egy korábbi emírségekbeli nyilatkozat szerint az ország elsődleges célja továbbra is a feszültség csökkentése és a térség stabilitásának megőrzése.

Közeledhet egymáshoz a két ország

A háttérben ugyanakkor egyre erősebb jelei mutatkoznak az egykori ellenfelek közötti közeledésnek. Az egyezség részleteit ismerő egyik forrás szerint a megoldás előnye, hogy politikai szempontból egyik érintett fél sem kényszerül nyílt engedményre. Irán a megállapodást háborús károkért járó jóvátételként mutathatja be. Az Egyesült Államok azt hangsúlyozhatja, hogy nem juttatott pénzt Teheránnak, míg az Emírségek növelheti saját biztonságát, és közben megőrizheti Dubaj meghatározó szerepét a nemzetközi üzleti és pénzügyi életben. 

Egy másik forrás szerint a pénzügyi rendezést a kétoldalú kapcsolatok helyreállítása is követheti.

Ez magában foglalhatja a hírszerzési együttműködés újbóli kiépítését, valamint a gazdasági kapcsolatok bővítését is. Az értesülések szerint Teherán legalább két további öböl menti arab államnak is hasonló javaslatot tett.

Magas rangú iráni küldöttség járt Abu-Dzabiban

A tárgyalások már több hete zajlanak, de a folyamat felgyorsult, miután az iráni Forradalmi Gárda vezető tisztviselői a múlt héten Abu-Dzabiba látogattak. A delegáció megbeszélést folytatott Tahnún bin Zájed Ál Nahján nemzetbiztonsági tanácsadóval, valamint Abu-Dzabi helyettes uralkodójával, majd annak vendégházában szállásolták el a küldöttség tagjait. A látogatást követően emírségekbeli tisztviselők Teheránba utaztak, hogy a megállapodás végrehajtásának részleteit egyeztessék.

A tervezett egyezség pénzügyi hátterében Dubaj szerepe állhat, amely régóta az iráni gazdaság egyik legfontosabb külső kapcsolódási pontjának számít.

A város bankjaiban jelentős mennyiségű iráni érdekeltségű betét található. Ezek közül sokat amerikai szankciók miatt befagyasztottak. A washingtoni korlátozások a dolláralapú nemzetközi pénzügyi rendszerhez való hozzáférést is érintik, ezért súlyos következményekkel járhatnak azokra a bankokra nézve, amelyek szankcionált iráni szervezetekkel üzletelnek.

Eközben Washingtonban J. D. Vance kijelentette, hogy Irán nem részesül pénzügyi juttatásban pusztán azért, mert tárgyalásokat folytat vagy megállapodást köt az Egyesült Államokkal.

Hozzátette ugyanakkor, hogy egy végleges egyezmény gazdasági előnyöket biztosíthat Teherán számára, amennyiben teljesíti vállalt kötelezettségeit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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