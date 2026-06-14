Háttéralkut kötött Irán és az Egyesült Arab Emírségek?

A források szerint a folyamat egy időben zajlik az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások lezárására irányuló egyeztetésekkel. A diplomaták úgy látják, hogy a megbeszélések során szóba kerülhet azoknak az iráni olajbevételeknek a sorsa is, amelyek amerikai szankciók miatt külföldi pénzintézetekben rekedtek. Az érintett összeg akár több tíz milliárd dollárra is rúghat.
Bár a háború legintenzívebb szakaszában az Emírségeket rendszeres iráni csapások érték, az elmúlt hónapban nem vált ismertté újabb támadás. Ezzel egy időben Kuvait és Bahrein került gyakrabban az iráni rakéta- és drónműveletek célkeresztjébe. A legutóbbi ismert közvetlen iráni támadás május 4-én történt, amikor találat érte a Fudzsairában, az Ománi-öböl partvidékén működő kikötőt.
Térségi források szerint a tervezett konstrukció tízmilliárd dollárnyi iráni vagyon felszabadítását foglalhatja magában, amelyből több mint hárommilliárd dollár már hozzáférhetővé válhatott. Más értesülések ugyanakkor arról szóltak, hogy a teljes összeg akár húszmilliárd dollár is lehet.
Az információk szerint az egyezség egyik központi eleme az, hogy Irán beszüntesse az Emírségek elleni rakéta- és dróntámadásokat. Egy forrás azt állította, hogy az első, hárommilliárd dolláros részletet már rendelkezésre bocsátották. Azt azonban nem sikerült megerősíteni, hogy ez a pénz közvetlenül az Emírségektől érkezett-e, vagy olyan iráni forrásból származik, amelyet hosszú ideje külföldön zároltak.
Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombat hajnalban közleményben reagált a hírekre, és visszautasította az állításokat.
A tárca hangsúlyozta, hogy minden, befagyasztott iráni pénzek felszabadításáról vagy átutalásáról szóló állítás valótlan és megalapozatlan. Ez a cáfolat a hárommilliárd dolláros összegről szóló értesülésekre is vonatkozik. A minisztérium szerint az Emírségek semmilyen módon nem vett részt ilyen tranzakciók lebonyolításában. Egy korábbi emírségekbeli nyilatkozat szerint az ország elsődleges célja továbbra is a feszültség csökkentése és a térség stabilitásának megőrzése.
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