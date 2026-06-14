Háttéralkut kötött Irán és az Egyesült Arab Emírségek?

A források szerint a folyamat egy időben zajlik az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások lezárására irányuló egyeztetésekkel. A diplomaták úgy látják, hogy a megbeszélések során szóba kerülhet azoknak az iráni olajbevételeknek a sorsa is, amelyek amerikai szankciók miatt külföldi pénzintézetekben rekedtek. Az érintett összeg akár több tíz milliárd dollárra is rúghat.

Bár a háború legintenzívebb szakaszában az Emírségeket rendszeres iráni csapások érték, az elmúlt hónapban nem vált ismertté újabb támadás. Ezzel egy időben Kuvait és Bahrein került gyakrabban az iráni rakéta- és drónműveletek célkeresztjébe. A legutóbbi ismert közvetlen iráni támadás május 4-én történt, amikor találat érte a Fudzsairában, az Ománi-öböl partvidékén működő kikötőt.

Térségi források szerint a tervezett konstrukció tízmilliárd dollárnyi iráni vagyon felszabadítását foglalhatja magában, amelyből több mint hárommilliárd dollár már hozzáférhetővé válhatott. Más értesülések ugyanakkor arról szóltak, hogy a teljes összeg akár húszmilliárd dollár is lehet.

Az információk szerint az egyezség egyik központi eleme az, hogy Irán beszüntesse az Emírségek elleni rakéta- és dróntámadásokat. Egy forrás azt állította, hogy az első, hárommilliárd dolláros részletet már rendelkezésre bocsátották. Azt azonban nem sikerült megerősíteni, hogy ez a pénz közvetlenül az Emírségektől érkezett-e, vagy olyan iráni forrásból származik, amelyet hosszú ideje külföldön zároltak.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szombat hajnalban közleményben reagált a hírekre, és visszautasította az állításokat.

🇦🇪🇮🇷 UAE hit back hard against reports it funneled $3B to Iran.



The FM was blunt: "No frozen Iranian funds have been released, transferred, or facilitated through the UAE."



Comes after Reuters said Abu Dhabi unlocked billions to stop Iranian attacks.



Any misinformation in this… https://t.co/AniVOmgrJf pic.twitter.com/18SH6LjqAr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 12, 2026