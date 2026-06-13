Vlagyimir Putyin haragjától retteg Európa

Oroszország egyik létesítménye, mindössze néhány kilométerre van a norvég határtól és már most akár 17 000 katona befogadására alkalmas lehet. Egy másik katonai helyszín az észt határ közelében fekszik, ahol jelentős katonai járműállományt helyeztek el a felvételek tanulsága szerint.
Oroszországtól tart Európa
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is erre mutat: az orosz fegyverkezés üteme, a hadsereg létszámának bővülése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok is. Véleménye szerint Moszkva néhány éven belül komoly kihívást jelenthet Európa számára.
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