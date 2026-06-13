Vlagyimir Putyin haragjától retteg Európa

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Friss műholdfelvételek tanúsága szerint Moszkva rohamtempóban bővíti katonai bázisait közvetlenül a NATO-tagállamok szomszédságában, miközben a hírszerzési szakemberek már egy konkrét, évtized végi konfliktus forgatókönyvére figyelmeztetnek. A védelmi vezetők egybehangzóan kongatják a vészharangokat, de a brit vezetésben totális káosz alakult ki, ami miniszteri lemondáshoz és finanszírozási vitákhoz vezetett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 9:36
Orosz katonai bemutató - 2025 Forrás: AFP
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Oroszország egyik létesítménye, mindössze néhány kilométerre van a norvég határtól és már most akár 17 000 katona befogadására alkalmas lehet. Egy másik katonai helyszín az észt határ közelében fekszik, ahol jelentős katonai járműállományt helyeztek el a felvételek tanulsága szerint.

Oroszországtól tart Európa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is erre mutat: az orosz fegyverkezés üteme, a hadsereg létszámának bővülése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok is. Véleménye szerint Moszkva néhány éven belül komoly kihívást jelenthet Európa számára.

Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka elmondta, hogy Oroszország az évtized vége előtt készen állhat megtámadni egy NATO-szövetséges tagállamot:

A 2029 nem egy időkeret. Ez NATO által elfogadott hírszerzési adat

 – mondta Freuding, majd hozzátette, hogy ezzel mind a 32 tagállam egyetért. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Oroszország korábban is léphet. 

Borítókép: Orosz katonai bemutató - 2025 (Fotó: AFP)

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