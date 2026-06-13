Vlagyimir Putyin haragjától retteg Európa

Oroszország egyik létesítménye, mindössze néhány kilométerre van a norvég határtól és már most akár 17 000 katona befogadására alkalmas lehet. Egy másik katonai helyszín az észt határ közelében fekszik, ahol jelentős katonai járműállományt helyeztek el a felvételek tanulsága szerint.

Satellite images reveal Putin 'is preparing for war with Europe' as UK's defence plans descend into chaos https://t.co/aGMDAD1xTk via @DailyMail — Climate Realists🌞 (@ClimateRealists) June 12, 2026

Oroszországtól tart Európa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is erre mutat: az orosz fegyverkezés üteme, a hadsereg létszámának bővülése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok is. Véleménye szerint Moszkva néhány éven belül komoly kihívást jelenthet Európa számára.