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Starmer nem áll félre: két minisztere mondott le egy héten belül, ő mégis maradna

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Starmer kormánya válságról válságra sodródik, egy hét alatt két kulcsminiszter is otthagyta a kabinetet, akik élesen bírálták a miniszterelnök politikáját. Miközben a Munkáspárton belül sokan már Andy Burnham visszatéréséről beszélnek, Starmer kitart hivatala mellett, és ígéretet tett, hogy nem fog félreállni. A sokat vitatott brit védelmi beruházási terv elfogadását pedig ismét elhalasztották, vajon az új védelmi miniszter képes lesz keresztülvinni az elképzeléseit?

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 11:28
Starmer kormánya nem képes dűlőre jutni a brit védelmi beruházási terv kapcsán Forrás: AFP
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Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb miniszter fordított hátat Starmernek. John Healey védelmi miniszter szerint a miniszterelnök nem tudta, a pénzügyminisztérium pedig nem akarta biztosítani azokat a költségvetési forrásokat, amelyekre Nagy-Britanniának a növekvő fenyegetések közepette szüksége lenne. Healey éles hangvételű lemondólevelében azzal vádolta Starmert, hogy veszélyezteti az ország biztonságát, és nem képes megfelelően érvényesíteni akaratát a pénzügyminiszterrel, Rachel Reevesszel szemben. 

A leköszönő vezető arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzés szerint Oroszország 2030-tól képes lehet egy NATO-ország elleni támadásra – írja a The Sun.

A brit kormányzati válság azonban itt nem állt meg, Al Carns, a fegyveres erőkért felelős miniszter szintén távozott, és egy nyilatkozatában azzal vádolta a kabinetet, hogy az nem költ eleget a hadseregre, illetve nem a megfelelő fegyverrendszerekre fordítja a forrásokat.

Eközben a Munkáspárton belül egyre többen számolnak azzal, hogy Andy Burnham a makerfieldi időközi választáson aratott győzelme után visszatérhet Westminsterbe, ami felgyorsíthatja Starmer leváltását. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: célja, hogy a következő országgyűlési választáson is ő vezesse a Munkáspártot. Majd hozzátette, hogy a legutóbbi választások kifejezetten rosszul sikerültek és meg kell fordítania a helyzetet.

Közben Starmer találkozott az új védelmi miniszterrel, Dan Jarvisszal, valamint Richard Knightonnal, a brit fegyveres erők vezetőjével, hogy egyeztessenek a vitatott védelmi beruházási tervről (DIP). A program eredetileg ezen a héten készült volna el, de a tervezett források körüli vita miatt késik annak elfogadása. Starmer jelezte, hogy a tervet várhatóan a jövő hónap elején, az ankarai NATO-csúcs előtt teszik közzé.

A DIP elfogadása azért is lenne sürgető, mivel a NATO hírszerzési információi szerint Oroszország akár 2029-re készen állhat arra, hogy egy szövetséges ország ellen támadást intézzen. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka elmondta, hogy széles körű szövetségesi konszenzus létezik arról, hogy Oroszország az elkövetkező néhány évben elegendő katonai erőt tud újjáépíteni ahhoz, hogy fenyegetést jelentsen a NATO területére.

Borítókép: Starmer kormánya nem képes dűlőre jutni a brit védelmi beruházási terv kapcsán (Fotó: AFP)

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