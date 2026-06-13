Starmer nem áll félre: két minisztere mondott le egy héten belül, ő mégis maradna

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb miniszter fordított hátat Starmernek. John Healey védelmi miniszter szerint a miniszterelnök nem tudta, a pénzügyminisztérium pedig nem akarta biztosítani azokat a költségvetési forrásokat, amelyekre Nagy-Britanniának a növekvő fenyegetések közepette szüksége lenne. Healey éles hangvételű lemondólevelében azzal vádolta Starmert, hogy veszélyezteti az ország biztonságát, és nem képes megfelelően érvényesíteni akaratát a pénzügyminiszterrel, Rachel Reevesszel szemben.

A leköszönő vezető arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzés szerint Oroszország 2030-tól képes lehet egy NATO-ország elleni támadásra – írja a The Sun.

A brit kormányzati válság azonban itt nem állt meg, Al Carns, a fegyveres erőkért felelős miniszter szintén távozott, és egy nyilatkozatában azzal vádolta a kabinetet, hogy az nem költ eleget a hadseregre, illetve nem a megfelelő fegyverrendszerekre fordítja a forrásokat.

Eközben a Munkáspárton belül egyre többen számolnak azzal, hogy Andy Burnham a makerfieldi időközi választáson aratott győzelme után visszatérhet Westminsterbe, ami felgyorsíthatja Starmer leváltását. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: célja, hogy a következő országgyűlési választáson is ő vezesse a Munkáspártot. Majd hozzátette, hogy a legutóbbi választások kifejezetten rosszul sikerültek és meg kell fordítania a helyzetet.