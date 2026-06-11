Válságban a brit kormány: újabb miniszter fordított hátat Starmernek

'John Healey’s dramatic resignation from the Government has exposed the hollowness of Sir Keir Starmer’s constant refrain that his main priority as Prime Minister is the defence of the realm.'



Do you agree with Con Coughlin's take on what the Defence secretary's resignation… pic.twitter.com/RjOTjAJbyU — The Telegraph (@Telegraph) June 11, 2026

Healey szerint a forrásokat éppen akkor vágnák meg, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk.

Mint írta, a műveleti terhek növekednek, és sürgősen javítani kellene a haderő harckészültségét. A leköszönő miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervek szerint a védelmi kiadások csak 2030-ra érnék el a GDP 2,68 százalékát. Healey egyik szövetségese szerint a pénzügyminisztérium az utolsó pillanatig húzta az időt.

Egy katonai tisztviselő is kiállt a leköszönő miniszter mellett, mondván: a növekvő biztonsági fenyegetések mellett elfogadhatatlan, hogy a védelem nem kap prioritást.

Állítása szerint Healey-t gyakorlatilag kizárták a finanszírozási tárgyalásokból, és csak a döntések elfogadását várták tőle. A pénzügyminisztérium ugyanakkor visszautasította a kritikákat, és azzal vádolta Healey-t, hogy figyelmen kívül hagyja a kiadások csökkentéséhez szükséges kompromisszumokat. Hangsúlyozták, hogy rekordmértékben növelték a védelmi kiadásokat, és további milliárdokat biztosítottak a védelmi beruházási tervre. Hozzátették:

Healey követelései az iskolák és a kórházak költségvetésének csökkentésével járnának.

Egy Starmerhez közel álló tisztviselő pedig arra emlékeztetett, hogy a kormány már a nemzetközi segélyezésből is átcsoportosított forrásokat a hadsereg fejlesztésére, és további megszorításokkal teremtene pénzt a védelemre. Egy brit kormányzati tisztviselő szerint a védelmi beruházási tervvel kapcsolatban nincs minden rendben.

A védelmi ipar szereplői arra panaszkodnak, hogy már több mint egy éve várnak a beígért forrásokra és szerződésekre.

Egy iparági szereplő szerint Healey utódja nehéz helyzetbe kerülhet, mert vagy kiadáscsökkentéseket, vagy új forrásbevonást kell majd megindokolnia a nyilvánosság előtt.