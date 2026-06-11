Válságban a brit kormány: újabb miniszter fordított hátat Starmernek

Healey szerint a forrásokat éppen akkor vágnák meg, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk.
Mint írta, a műveleti terhek növekednek, és sürgősen javítani kellene a haderő harckészültségét. A leköszönő miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervek szerint a védelmi kiadások csak 2030-ra érnék el a GDP 2,68 százalékát. Healey egyik szövetségese szerint a pénzügyminisztérium az utolsó pillanatig húzta az időt.
Egy katonai tisztviselő is kiállt a leköszönő miniszter mellett, mondván: a növekvő biztonsági fenyegetések mellett elfogadhatatlan, hogy a védelem nem kap prioritást.
Állítása szerint Healey-t gyakorlatilag kizárták a finanszírozási tárgyalásokból, és csak a döntések elfogadását várták tőle. A pénzügyminisztérium ugyanakkor visszautasította a kritikákat, és azzal vádolta Healey-t, hogy figyelmen kívül hagyja a kiadások csökkentéséhez szükséges kompromisszumokat. Hangsúlyozták, hogy rekordmértékben növelték a védelmi kiadásokat, és további milliárdokat biztosítottak a védelmi beruházási tervre. Hozzátették:
Healey követelései az iskolák és a kórházak költségvetésének csökkentésével járnának.
Egy Starmerhez közel álló tisztviselő pedig arra emlékeztetett, hogy a kormány már a nemzetközi segélyezésből is átcsoportosított forrásokat a hadsereg fejlesztésére, és további megszorításokkal teremtene pénzt a védelemre. Egy brit kormányzati tisztviselő szerint a védelmi beruházási tervvel kapcsolatban nincs minden rendben.
A védelmi ipar szereplői arra panaszkodnak, hogy már több mint egy éve várnak a beígért forrásokra és szerződésekre.
Egy iparági szereplő szerint Healey utódja nehéz helyzetbe kerülhet, mert vagy kiadáscsökkentéseket, vagy új forrásbevonást kell majd megindokolnia a nyilvánosság előtt.
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