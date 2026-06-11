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Válságban a brit kormány: újabb miniszter fordított hátat Starmernek

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A Politico beszámolója szerint lemondott John Healey brit védelmi miniszter, ami újabb pofon a botrányokkal és belső lázadásokkal küzdő Keir Starmernek. A Munkáspárt önkormányzati választási veresége óta sorra távoznak a miniszterei és egyre többen kérdőjelezik meg alkalmasságát. Healey azzal vádolta Starmert, hogy nem biztosít elegendő forrást a fegyveres erőknek. A távozó miniszter szerint a kormány veszélyes kompromisszumokat köt a védelem rovására.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 20:11
Healey azzal vádolta Starmert, hogy nem biztosít elegendő forrást a fegyveres erőknek Forrás: AFP
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Healey egyik szövetségese szerint a leköszönő miniszter több mint három évtizede a Munkáspárt egyik leghűségesebb politikusa, és mindig egy sikeres kormányért dolgozott. Luke Charters munkáspárti képviselő, aki régóta kampányol a védelmi kiadások növeléséért, azt mondta: 

Healey nehéz döntést hozott, de azzal, hogy a pozíciója helyett az elveit választotta, sokat elárult a jelleméről.

Szerinte a politikában több ilyen bátor emberre lenne szükség. Tan Dhesi, az alsóház védelmi bizottságának munkáspárti elnöke arra figyelmeztetett, hogy a kormánynak komolyabban kellene vennie Healey üzenetét. 

Healey levele rávilágított a védelmi minisztérium és a pénzügyminisztérium közötti nézeteltérésekre, és felháborodást váltott ki Rachel Reeves pénzügyminiszter környezetében.

Keir Starmer korábban azt ígérte, hogy a brit védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emeli, összhangban a NATO célkitűzésével. Nagy-Britannia azonban tavaly a GDP 2,4 százalékát fordította védelemre. Healey szerint a Starmer és a pénzügyminisztérium által felajánlott terv ehhez képest mindössze 0,08 százalékos növekedést jelentene.

Healey szerint a forrásokat éppen akkor vágnák meg, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. 

Mint írta, a műveleti terhek növekednek, és sürgősen javítani kellene a haderő harckészültségét. A leköszönő miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervek szerint a védelmi kiadások csak 2030-ra érnék el a GDP 2,68 százalékát. Healey egyik szövetségese szerint a pénzügyminisztérium az utolsó pillanatig húzta az időt. 

Egy katonai tisztviselő is kiállt a leköszönő miniszter mellett, mondván: a növekvő biztonsági fenyegetések mellett elfogadhatatlan, hogy a védelem nem kap prioritást. 

Állítása szerint Healey-t gyakorlatilag kizárták a finanszírozási tárgyalásokból, és csak a döntések elfogadását várták tőle. A pénzügyminisztérium ugyanakkor visszautasította a kritikákat, és azzal vádolta Healey-t, hogy figyelmen kívül hagyja a kiadások csökkentéséhez szükséges kompromisszumokat. Hangsúlyozták, hogy rekordmértékben növelték a védelmi kiadásokat, és további milliárdokat biztosítottak a védelmi beruházási tervre. Hozzátették: 

Healey követelései az iskolák és a kórházak költségvetésének csökkentésével járnának.

Egy Starmerhez közel álló tisztviselő pedig arra emlékeztetett, hogy a kormány már a nemzetközi segélyezésből is átcsoportosított forrásokat a hadsereg fejlesztésére, és további megszorításokkal teremtene pénzt a védelemre. Egy brit kormányzati tisztviselő szerint a védelmi beruházási tervvel kapcsolatban nincs minden rendben.

A védelmi ipar szereplői arra panaszkodnak, hogy már több mint egy éve várnak a beígért forrásokra és szerződésekre. 

Egy iparági szereplő szerint Healey utódja nehéz helyzetbe kerülhet, mert vagy kiadáscsökkentéseket, vagy új forrásbevonást kell majd megindokolnia a nyilvánosság előtt.

Yvette Cooper szerint Healey távozása komoly veszteség a kabinet számára
Yvette Cooper szerint Healey távozása komoly veszteség a kabinet számára Fotó: AFP

Yvette Cooper szerint Healey távozása komoly veszteség a kabinet számára, és méltatta a volt védelmi miniszter munkáját, külön kiemelve a Norvégiával közös fregatt- és a Törökországgal közös vadászgépprogramokat. 

Arra azonban nem válaszolt, hogy támogatja-e a vitatott védelmi beruházási tervet. 

Annyit mondott, hogy a globális bizonytalanság miatt növelni kell a védelmi kiadásokat, és a kormánynak fokoznia kell erőfeszítéseit ezen a területen. A politikai ellenfelek gyorsan kihasználták Healey lemondását, és Keir Starmert, valamint Rachel Reeves pénzügyminisztert tették felelőssé. Robert Jenrick, a Reform UK szóvivője dicsérte Healey döntését, majd úgy fogalmazott: 

Starmernek és Reevesnek is távoznia kellene.

Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy a kormánynak komolyan kell vennie a fegyveres erők megfelelő finanszírozását.

Starmer kínosan ragaszkodik a székéhez

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt jelentős vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon. A kedvezőtlen eredmények nyomán párton belül is felerősödtek a Keir Starmer távozását sürgető hangok, miközben már lehetséges utódok neve is felmerült. 

A kormányfő bukását készítheti elő a miniszterek lemondása?

A Starmer-kormányból 2026 májusában, a helyi választási vereségeket követő belső lázadás közepette eddig öten mondtak le. 

Miatta Fahnbulleh (közösségi ügyekért felelős államtitkár) volt az első, aki felszólította Starmert a lemondásra és egyúttal maga is távozott; 

őt követte Jess Phillips gyermekvédelmi államtitkár, Alex Davies-Jones az áldozatsegítésért felelős államtitkár, valamint Zubir Ahmed egészségügyi államtitkár. 

A kabineti szintű lemondások közül a legjelentősebb Wes Streeting egészségügyi miniszteré volt, aki lemondását bejelentő levelében közölte, hogy már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben. 

Wes Streeting egészségügyi miniszter lemondását bejelentő levelében közölte, hogy már nincs bizalma a kormányfőben
Wes Streeting egészségügyi miniszter lemondását bejelentő levelében közölte, hogy már nincs bizalma a kormányfőben Fotó: AFP

Visszaléptetnék Nagy-Britanniát az EU-ba, ezzel kampányolnak Starmer baloldali utódjelöltjei

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Munkáspárt vezető tisztségére pályázó két legfőbb esélyes, Andy Burnham és Wes Streeting hivatalosan is az Európai Unióhoz való visszatérést szorgalmazza. 

Egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy visszafordítanák a brexitet – ez pedig nemcsak az ellenzéket, hanem saját párttársaikat is fellázította.

Andy Burnham Margaret Thatchert okolja az ország problémáiért, és szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a víz- és a közlekedési szektort is – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat. 

Borítókép: John Healey brit védelmi miniszter és Keir Starmer (Fotó: AFP)

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