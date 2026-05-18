Keir Starmer már kínosan ragaszkodik a székéhez

A Munkáspárt május 7-i választásokon elszenvedett jelentős vereségei azt eredményezték, hogy a párt parlamenti képviselőinek csaknem egynegyede a távozását követeli, miközben két rivális nyíltan verseng azért, hogy a helyére léphessen.
Ez aggodalmat keltett a befektetők körében, akik emiatt növelték a kormány hitelfelvételi költségeit.
Arra a munkára összpontosítok, amelynek elvégzésére felkértek, vagyis hogy szolgáljam az országomat és ellássam a miniszterelnöki feladataimat ebben az országban
– mondta a párt munkatársainak a Munkáspárt központjában tett látogatása során.
Korábban David Lammy miniszterelnök-helyettes azt mondta, Starmer nem fog menetrendet ismertetni a távozására vonatkozóan.
Mindez azután történt, hogy a hétvégén sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy mérlegeli, bejelentse-e távozási tervét.
