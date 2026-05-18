Keir Starmer már kínosan ragaszkodik a székéhez

Wes Streeting parlamenti képviselő, aki a múlt héten lemondott egészségügyi miniszteri posztjáról, szombaton azt mondta, hogy indulna bármilyen hivatalos vezetőválasztási versenyben. Andy Burnham, Nagy Manchester régió választott vezetője pedig parlamenti mandátum megszerzésére törekszik, ami lehetővé tenné számára, hogy szintén kihívóként induljon.

Starmer többször is kijelentette, hogy kész megküzdeni bármilyen kihívóval.

Bárki, aki hivatalosan ki akarja hívni őt, a Munkáspárt parlamenti képviselői 20 százalékának támogatását kell megszerezze. Mivel a Munkáspárt jelenleg 403 parlamenti hellyel rendelkezik, ez 81 támogató képviselőt jelent.