Egyesült KirályságMunkáspártKeir Starmer

Keir Starmer már kínosan ragaszkodik a székéhez

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt jelentős veszteségeket szenvedett az önkormányzati választásokon. A kedvezőtlen eredmények nyomán párton belül is felerősödtek a Keir Starmer távozását sürgető hangok, miközben már lehetséges utódok neve is felmerült. Azonban a brit Munkáspárt vezetőjéről úgy tűnik, minden kritika lepereg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 20:09
Keir Starmer brit miniszterelnök
Keir Starmer brit miniszterelnök Forrás: AFP
A Munkáspárt május 7-i választásokon elszenvedett jelentős vereségei azt eredményezték, hogy a párt parlamenti képviselőinek csaknem egynegyede a távozását követeli, miközben két rivális nyíltan verseng azért, hogy a helyére léphessen.

Ez aggodalmat keltett a befektetők körében, akik emiatt növelték a kormány hitelfelvételi költségeit.

Arra a munkára összpontosítok, amelynek elvégzésére felkértek, vagyis hogy szolgáljam az országomat és ellássam a miniszterelnöki feladataimat ebben az országban

 – mondta a párt munkatársainak a Munkáspárt központjában tett látogatása során.

Korábban David Lammy miniszterelnök-helyettes azt mondta, Starmer nem fog menetrendet ismertetni a távozására vonatkozóan.

Mindez azután történt, hogy a hétvégén sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy mérlegeli, bejelentse-e távozási tervét.

Wes Streeting parlamenti képviselő, aki a múlt héten lemondott egészségügyi miniszteri posztjáról, szombaton azt mondta, hogy indulna bármilyen hivatalos vezetőválasztási versenyben. Andy Burnham, Nagy Manchester régió választott vezetője pedig parlamenti mandátum megszerzésére törekszik, ami lehetővé tenné számára, hogy szintén kihívóként induljon.

Starmer többször is kijelentette, hogy kész megküzdeni bármilyen kihívóval.

Bárki, aki hivatalosan ki akarja hívni őt, a Munkáspárt parlamenti képviselői 20 százalékának támogatását kell megszerezze. Mivel a Munkáspárt jelenleg 403 parlamenti hellyel rendelkezik, ez 81 támogató képviselőt jelent.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
