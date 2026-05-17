A brit miniszterelnök már az ütemtervet készíti a lemondásához

Brit lapértesülések és kormányzati források szerint a súlyos választási kudarc után Keir Starmer már a távozását tervezi, miközben a színfalak mögött megkezdődtek a belső hatalmi harcok. Az „Észak Királyaként” emlegetett Andy Burnham parlamenti mandátumért száll versenybe, hogy utána indulhasson a miniszterelnöki székért.

2026. 05. 17. 12:39
Keir Starmer brit miniszterelnök Forrás: AFP
A Munkáspárt egy névtelenséget kérő képviselője azt nyilatkozta, hogy Starmer tisztában van a politikai realitással, és felismerte, hogy a jelenlegi káosz fenntarthatatlan.

– A miniszterelnök egyszerűen azt szeretné, hogy lemondását méltóságteljesen és a saját maga által választott körülmények között tehesse meg. Ismertetni fog egy ütemtervet

– mondta egy névtelen nyilatkozó az újságírónak. Ezzel szemben egy másik miniszter azt állította, hogy a Starmer volt kabinetfőnöke, Morgan McSweeney arra biztatja, hogy tartson ki, mivel még van esélye arra, hogy hivatalban maradjon.

„Észak Királya” a miniszterelnöki posztra pályázik

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az „Észak Királyaként” emlegetett Andy Burnham, Great-Manchester-i polgármester lehet a brit miniszterelnök legesélyesebb kihívója. A polgármester nem tartozik a londoni elithez, ami sok észak-angliai választó szemében komoly értéknek számít. Az is mellette szól, hogy 2017 óta három alkalommal is megnyerte a polgármester-választást, vagyis bizonyította, hogy képes győzelmet aratni. Népszerűsége a koronavírus-járvány idején nőtt meg, amikor Boris Johnson akkori miniszterelnököt rendszeresen bírálta az általa túlságosan London-központúnak nevezett járványkezelés miatt, és gyakorlatilag Észak-Anglia hangjává vált.

A parlamenti visszatérés lehetősége csütörtökön körvonalazódott, amikor Josh Simons munkáspárti képviselő közölte: lemond mandátumáról Burnham javára. 

Ahhoz azonban, hogy egy vezetőválasztási versenyben megmérethesse magát Starmer ellen, előbb parlamenti mandátumot kell szereznie, és meg kell nyernie a makerfieldi időközi választást a Reform párt jelöltjével szemben.

 

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
