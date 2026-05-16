Észak királya, Andy Burnham lehet a brit miniszterelnök legesélyesebb kihívója

Lehetséges kihívóját, Burnhamet a támogatói gyakran „Észak királyaként” emlegetik, és abban bíznak, hogy ez az imázs politikailag is előnyt jelenthet számára. A polgármester nem tartozik a londoni elithez, ami sok észak-angliai választó szemében komoly értéknek számít. Az is mellette szól, hogy 2017 óta három alkalommal is megnyerte a polgármester-választást, vagyis bizonyította, hogy képes győzelmet aratni.

Pályafutása ugyanakkor nem volt mindig ilyen sikeres. Népszerűsége a koronavírus-járvány idején nőtt meg, amikor Boris Johnson akkori miniszterelnököt rendszeresen bírálta az általa túlságosan London-központúnak nevezett járványkezelés miatt, és gyakorlatilag Észak-Anglia hangjává vált.

A parlamenti visszatérés lehetősége csütörtökön körvonalazódott, amikor Josh Simons munkáspárti képviselő közölte: lemond mandátumáról Burnham javára.

A képviselők korábban még megakadályozták Burnham indulását egy idén megüresedett körzetben, azonban a Munkáspárt végrehajtó testülete pénteken jelezte, hogy elindulhat a makerfieldi időközi választáson. Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb jelentőségű időközi választása következhet, amely rendkívül éles küzdelmet hozhat. A The Guardian beszámolója szerint Burnham akár már június 18-án vagy június 25-én megméretheti magát.