Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Észak királya, Andy Burnham lehet a brit miniszterelnök legesélyesebb kihívója

A Munkáspárt súlyos választási kudarca és a párton belüli elégedetlenség miatt Keir Starmer helyzete jelentősen meggyengült. Több munkáspárti képviselő Andy Burnhamben látja azt a politikust, aki leválthatná a jelenlegi miniszterelnököt. A manchesteri polgármester előtt egy váratlan lehetőség nyitotta meg a miniszterelnöki székhez vezető utat, de előbb egy kulcsfontosságú időközi választáson kell majd helytállnia.

2026. 05. 16. 21:14
Keir Starmer és lehetséges kihívója Andy Burnham Fotó: PAUL ELLIS Forrás: POOL
Lehetséges kihívóját, Burnhamet a támogatói gyakran „Észak királyaként” emlegetik, és abban bíznak, hogy ez az imázs politikailag is előnyt jelenthet számára. A polgármester nem tartozik a londoni elithez, ami sok észak-angliai választó szemében komoly értéknek számít. Az is mellette szól, hogy 2017 óta három alkalommal is megnyerte a polgármester-választást, vagyis bizonyította, hogy képes győzelmet aratni.

Pályafutása ugyanakkor nem volt mindig ilyen sikeres. Népszerűsége a koronavírus-járvány idején nőtt meg, amikor Boris Johnson akkori miniszterelnököt rendszeresen bírálta az általa túlságosan London-központúnak nevezett járványkezelés miatt, és gyakorlatilag Észak-Anglia hangjává vált.

A parlamenti visszatérés lehetősége csütörtökön körvonalazódott, amikor Josh Simons munkáspárti képviselő közölte: lemond mandátumáról Burnham javára. 

A képviselők korábban még megakadályozták Burnham indulását egy idén megüresedett körzetben, azonban a Munkáspárt végrehajtó testülete pénteken jelezte, hogy elindulhat a makerfieldi időközi választáson. Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb jelentőségű időközi választása következhet, amely rendkívül éles küzdelmet hozhat. A The Guardian beszámolója szerint Burnham akár már június 18-án vagy június 25-én megméretheti magát. 

Tim Bale, a londoni Queen Mary University of London politikaprofesszora szerint sokan szeretnék ismét a parlamentben látni Burnhamet, részben azért, hogy átvegye Starmer helyét. Azonban hangsúlyozta, hogy

ha Burnham nem tudja legyőzni a Reform párt jelöltjét a makerfieldi körzetben, akkor kevés értelme lenne annak, hogy később a párt vezetője legyen.

Noha a Munkáspárt történetében még nem fordult elő, hogy hivatalban lévő vezetőt a kormányzása idején leváltsanak, létezik erre vonatkozó eljárás. Amennyiben Burnham megnyerné a makerfieldi időközi választást, vagy saját vezetőválasztást indíthatna, vagy csatlakozhatna egy már folyamatban lévőhöz. A győzelemhez pedig a voksok több mint felét kellene megszereznie. Ha ez első körben egyik indulónak sem sikerül, a legkevesebb szavazatot kapó jelölt kiesik, és az őt elsőként választók szavazata átkerül a második jelöltjükre. Ez addig ismétlődik, amíg valamelyik induló meg nem szerzi az abszolút többséget.

Bale kifejtette, hogy ha Burnham megnyerné az időközi választást, nem valószínű, hogy Starmer egyáltalán elindulna ellene a vezetőválasztáson. 

Ha viszont Burnham elbukik, akkor Starmer úgy érezheti, hogy van esélye másik két várható kihívójával – Streetinggel és Raynerrel – szemben.

Borítókép: Keir Starmer és lehetséges kihívója, Andy Burnham (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A jegyzőkönyv, ami soha nem ér véget – avagy „Üdv a rendszerváltásban, ami inkább durva módszerváltás"

Amit tegnap láttunk, inkább az a fajta humor, amitől még a strasbourgi bírák is felnéznek a papírjaikból, és azt mondják: „Komolyan?”

