A Munkáspárt leszerepelt a brit választáson, a képviselők Keir Starmer távozását sürgetik

A Reuters arról számolt be, hogy Phillips lemondása tovább növelte a nyomást Starmeren, miután a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a helyhatósági választásokon. A Guardian szerint a párton belül egyre erősebb az elégedetlenség a gazdaságpolitika miatt is. A munkáspárti képviselők új gazdasági stratégiát sürgetnek, miközben több lehetséges utód is felmerült, köztük Wes Streeting, Angela Rayner és Andy Burnham. A Belfast Telegraph szerint több kabinetminiszter – köztük Yvette Cooper és Shabana Mahmood – szintén arra kérte Starmert, hogy fontolja meg pozíciója feladását. Más miniszterek azonban továbbra is támogatják őt.