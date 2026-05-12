A Reuters arról számolt be, hogy Phillips lemondása tovább növelte a nyomást Starmeren, miután a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a helyhatósági választásokon. A Guardian szerint a párton belül egyre erősebb az elégedetlenség a gazdaságpolitika miatt is. A munkáspárti képviselők új gazdasági stratégiát sürgetnek, miközben több lehetséges utód is felmerült, köztük Wes Streeting, Angela Rayner és Andy Burnham. A Belfast Telegraph szerint több kabinetminiszter – köztük Yvette Cooper és Shabana Mahmood – szintén arra kérte Starmert, hogy fontolja meg pozíciója feladását. Más miniszterek azonban továbbra is támogatják őt.
A Munkáspárt leszerepelt a brit választáson, a képviselők Keir Starmer távozását sürgetik
Brit sajtóinformációk és a kabinetülésről kiszivárgott belső jelentések szerint a brit miniszterelnök végleg elveszíthette uralmát a saját pártja felett. Miközben a kormányfő nyílt konfrontációval próbálja menteni a pozícióját, több képviselő és kulcsfontosságú miniszterek követelik azonnali távozását. Keir Starmer újrakezdést ígért, de a sorozatos lemondások más irányba sodorják a brit kormányt.
A háttérben a Munkáspárt súlyos helyhatósági választási veresége áll. A jelentések szerint a párt közel 1500 önkormányzati helyet veszített el, miközben a Reform UK és a Zöldek több korábbi munkáspárti körzetet is megszereztek – írja a The Sun, bár a CBS becslései szerint a párt csak 1000-1100 helyet veszített, nem 1500-at.
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
