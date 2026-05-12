brit miniszterelnökNagy-BritanniaMunkáspártKeir Starmer

A Munkáspárt leszerepelt a brit választáson, a képviselők Keir Starmer távozását sürgetik

Brit sajtóinformációk és a kabinetülésről kiszivárgott belső jelentések szerint a brit miniszterelnök végleg elveszíthette uralmát a saját pártja felett. Miközben a kormányfő nyílt konfrontációval próbálja menteni a pozícióját, több képviselő és kulcsfontosságú miniszterek követelik azonnali távozását. Keir Starmer újrakezdést ígért, de a sorozatos lemondások más irányba sodorják a brit kormányt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 21:40
Keir Starmer brit miniszterelnök Forrás: AFP
A Reuters arról számolt be, hogy Phillips lemondása tovább növelte a nyomást Starmeren, miután a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a helyhatósági választásokon. A Guardian szerint a párton belül egyre erősebb az elégedetlenség a gazdaságpolitika miatt is. A munkáspárti képviselők új gazdasági stratégiát sürgetnek, miközben több lehetséges utód is felmerült, köztük Wes Streeting, Angela Rayner és Andy Burnham. A Belfast Telegraph szerint több kabinetminiszter – köztük Yvette Cooper és Shabana Mahmood – szintén arra kérte Starmert, hogy fontolja meg pozíciója feladását. Más miniszterek azonban továbbra is támogatják őt. 

A háttérben a Munkáspárt súlyos helyhatósági választási veresége áll. A jelentések szerint a párt közel 1500 önkormányzati helyet veszített el, miközben a Reform UK és a Zöldek több korábbi munkáspárti körzetet is megszereztek – írja a The Sun, bár a CBS becslései szerint a párt csak 1000-1100 helyet veszített, nem 1500-at.

 

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
