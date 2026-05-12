Keir Starmer a végnapjait éli

Sok képviselő nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy a miniszterelnök túl sok választó számára taszító, miközben a Munkáspárt azt próbálja kitalálni, hogyan vegye fel a harcot a Reform UK-val szemben.

Ugyanakkor sok más munkáspárti képviselő döbbenten figyeli az összeomlást, amelynek tanúja, és amelyet nyilvánosan is védenie kell majd, miközben legszívesebben azt szeretné, ha mindez meg sem történt volna.

Keir Starmer egyre elégedetlenebb közhangulattal és politikai nyomással néz szembe. Pártján belül egymással rivalizáló vezetői táborok szivárogtatnak egymás ellen.

Megkezdődött a felelősségáthárítás a jelenlegi káosz miatt. A kedd reggel kabinetüléssel kezdődik. A miniszterelnök saját maga által kiválasztott vezető csapata ül majd annál a híres asztalnál, amelynek tagjai most már nem értenek egyet abban, meddig maradhat főnökük a posztján.

