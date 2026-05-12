Keir Starmer a végnapjait éli

Egy ilyen kérdésben megosztott kabinet fenntarthatatlan. Ebből adódóan három kimenetel lehetséges: vagy a kabinetminisztereknek kell lemondaniuk vagy menesztik őket, vagy magának a miniszterelnöknek kell távoznia.
Tegnap este miniszterek mentek be Keir Starmerhez, aki különféle tanácsokat kapott. Néhányan a harc folytatását javasolták, pozíciója megtartásáért, míg mások egy távozási menetrend kijelölését adták tanácsul. Megint mások pedig, miközben mérlegelte a lehetőségeit, próbáltak segíteni neki abban, hogyan kezelhetné a most előállt helyzetet.
Egyre inkább úgy tűnik, a kár helyrehozhatatlan, ami jól látszik a munkáspárti képviselők megnyilvánulásában. Egyre többen állnak ki nyilvánosan, hogy a miniszterelnök iránti bizalmuk megingásának adjanak hangot.
Keir Starmer hétfői sorsdöntő beszédét követő órákban záporoztak a nyilvános és magánjellegű vélemények. „Egyszerűen pusztítóan rossz” – fogalmazott tömören és meglehetősen kegyetlenül egy munkáspárti képviselő.
