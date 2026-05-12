Keir Starmer a végnapjait éli

Újabb súlyos belső válsággal néz szembe a brit Munkáspárt. Keir Starmer miniszterelnök kabinetje megosztott abban a kérdésben, hogy a kormányfőnek folytatnia kellene-e a munkáját. A párton belül egyre több képviselő fejezi ki nyilvánosan bizalmatlanságát a brit miniszterelnökkel szemben, miközben a hétfőn tartott katasztrofális beszéde után sokan a lemondását követelik.

2026. 05. 12. 6:49
Keir Starmer brit miniszterelnök Forrás: AFP
Egy ilyen kérdésben megosztott kabinet fenntarthatatlan. Ebből adódóan három kimenetel lehetséges: vagy a kabinetminisztereknek kell lemondaniuk vagy menesztik őket, vagy magának a miniszterelnöknek kell távoznia.

Tegnap este miniszterek mentek be Keir Starmerhez, aki különféle tanácsokat kapott. Néhányan a harc folytatását javasolták, pozíciója megtartásáért, míg mások egy távozási menetrend kijelölését adták tanácsul. Megint mások pedig, miközben mérlegelte a lehetőségeit, próbáltak segíteni neki abban, hogyan kezelhetné a most előállt helyzetet.
Egyre inkább úgy tűnik, a kár helyrehozhatatlan, ami jól látszik a munkáspárti képviselők megnyilvánulásában. Egyre többen állnak ki nyilvánosan, hogy a miniszterelnök iránti bizalmuk megingásának adjanak hangot.

Keir Starmer hétfői sorsdöntő beszédét követő órákban záporoztak a nyilvános és magánjellegű vélemények. „Egyszerűen pusztítóan rossz” – fogalmazott tömören és meglehetősen kegyetlenül egy munkáspárti képviselő.

Sok képviselő nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy a miniszterelnök túl sok választó számára taszító, miközben a Munkáspárt azt próbálja kitalálni, hogyan vegye fel a harcot a Reform UK-val szemben.

Ugyanakkor sok más munkáspárti képviselő döbbenten figyeli az összeomlást, amelynek tanúja, és amelyet nyilvánosan is védenie kell majd, miközben legszívesebben azt szeretné, ha mindez meg sem történt volna.

Keir Starmer egyre elégedetlenebb közhangulattal és politikai nyomással néz szembe. Pártján belül egymással rivalizáló vezetői táborok szivárogtatnak egymás ellen.

Megkezdődött a felelősségáthárítás a jelenlegi káosz miatt. A kedd reggel kabinetüléssel kezdődik. A miniszterelnök saját maga által kiválasztott vezető csapata ül majd annál a híres asztalnál, amelynek tagjai most már nem értenek egyet abban, meddig maradhat főnökük a posztján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
