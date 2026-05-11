hantavírus Ukrajna Európa WHO

Európában is megjelent a gyilkos kór: már a szomszédban fertőz a hantavírus

Ukrajnában, a Hmelnickij régióban is megjelent a gyilkos kór. A beszámolók szerint idén két betegnél is igazolták a hantavírust. Bár a kór évtizedek óta ismert, a Hondius hajón az orvosoknak mégsem sikerült megfékezniük a fertőzést – három utas életét vesztette.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 20:57
Ukrajnában, a Hmelnickij régióban is megjelent a hantavírus Forrás: AFP
Hogyan terjed a vírus?

A tudomány a hantavírust a zoonózisok közé sorolja, ami azt jelenti, hogy a betegség állatokról terjed át az emberekre. 

A hantavírust általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján lehet elkapni. 

Különösen veszélyes altípus az úgynevezett Andok-vírus, amely főként Argentínában és Chilében fordul elő. Ez a változat abban tér el társaitól, hogy ritka esetekben, rendkívül szoros kontaktus útján emberről emberre is képes terjedni. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tünetek jelentkezésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Nemzetközi riasztás: tovább fertőz a hantavírus

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy hatra emelkedett az MV Hondius óceánjáróhoz köthető igazolt hantavírus-fertőzések száma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a fertőzöttek közül négyen kórházban vannak.

A feltételezések szerint a vírust két holland utas vihette fel a hajóra, akik Dél-Amerikában, egy hulladéklerakó közelében tartott madármegfigyelő kirándulás során fertőződhettek meg. 

A WHO szerint az első fertőzöttek Argentínában, Chilében és Uruguayban is jártak.

Borítókép: A hantavírus molekulájának számítógépes illusztrációja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
