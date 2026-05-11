Európában is megjelent a gyilkos kór: már a szomszédban fertőz a hantavírus

Hogyan terjed a vírus?

A tudomány a hantavírust a zoonózisok közé sorolja, ami azt jelenti, hogy a betegség állatokról terjed át az emberekre.

A hantavírust általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján lehet elkapni.

Különösen veszélyes altípus az úgynevezett Andok-vírus, amely főként Argentínában és Chilében fordul elő. Ez a változat abban tér el társaitól, hogy ritka esetekben, rendkívül szoros kontaktus útján emberről emberre is képes terjedni. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tünetek jelentkezésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.