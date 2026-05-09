Nemzetközi riasztás: tovább fertőz a hantavírus

A hajón eddig három ember – egy holland házaspár és egy német nő – halt meg. Két halálesetről már megerősítették, hogy hantavírus okozta, két további esetet pedig még vizsgálnak. Az első haláleset április 11-én történt az MV Hondius fedélzetén.

A hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions szerint az első igazolt fertőzést csak május 4-én azonosították, addigra azonban már 29 utas leszállt a hajóról. Emiatt nemzetközi kontaktkutatás indult azoknak az utasoknak a felkutatására, akik időközben más országba utaztak tovább.

A WHO és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szakértőket küldött a hajóra, hogy segítsék a járvány kezelését és felderítsék a fertőzés eredetét. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogyan kerülhetett fel a vírus a hajóra, valamint kik kerülhettek kapcsolatba a fertőzöttekkel.

A spanyol hatóságok közölték: a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Tenerifére utazik, hogy koordinálja az utasok kimenekítését és az egészségügyi intézkedéseket.