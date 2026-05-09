Nemzetközi riasztás: tovább fertőz a hantavírus

Hatra emelkedett az MV Hondius óceánjáróhoz köthető igazolt hantavírus-fertőzések száma, miközben a járványban már három ember meghalt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a fertőzöttek közül négyen kórházban vannak, a hajó pedig várhatóan vasárnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok nemzetközi kontaktkutatásba kezdtek, miután felmerült, hogy a vírus ritka esetekben emberről emberre is terjedhetett a fedélzeten.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 19:42
Granadilla kikötői dolgozók biztonsági kerítést állítottak fel a HV Hondius hajó Tenerife, Kanári-szigetekre érkezése előtt (Fotó: AFP)
A hajón eddig három ember – egy holland házaspár és egy német nő – halt meg. Két halálesetről már megerősítették, hogy hantavírus okozta, két további esetet pedig még vizsgálnak. Az első haláleset április 11-én történt az MV Hondius fedélzetén.

A hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions szerint az első igazolt fertőzést csak május 4-én azonosították, addigra azonban már 29 utas leszállt a hajóról. Emiatt nemzetközi kontaktkutatás indult azoknak az utasoknak a felkutatására, akik időközben más országba utaztak tovább.

A WHO és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szakértőket küldött a hajóra, hogy segítsék a járvány kezelését és felderítsék a fertőzés eredetét. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogyan kerülhetett fel a vírus a hajóra, valamint kik kerülhettek kapcsolatba a fertőzöttekkel.

A spanyol hatóságok közölték: a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Tenerifére utazik, hogy koordinálja az utasok kimenekítését és az egészségügyi intézkedéseket.

Az egyik brit fertőzöttet, a 69 éves utast április végén Dél-Afrikába szállították, ahol jelenleg is intenzív osztályon kezelik. Egy másik brit, az 56 éves Martin Anstee expedíciós túravezető állapota stabil, őt Hollandiába vitték kezelésre.

A Telegraph arról is beszámolt, hogy egy brit szakács, Daniel Haywood-Stone ugyanazon a repülőjáraton utazott, mint egy holland nő, aki másnap meghalt a fertőzés következtében. A férfi később saját maga jelentkezett a brit egészségügyi hatóságoknál, miután a WHO közleményéből értesült arról, hogy keresik az érintett utasokat.

A WHO hangsúlyozta: a járvány jelenleg minimális veszélyt jelent a lakosságra. Ennek ellenére megkezdték annak a 82 embernek a felkutatását is, akik az érintett Airlink-járaton utaztak.

A hajón tartózkodó brit állampolgárok közül jelenleg senki nem mutat tüneteket, de hazatérésük után 45 napos elkülönítés vár rájuk.

A feltételezések szerint a vírust két holland utas vihette fel a hajóra, akik Dél-Amerikában, egy hulladéklerakó közelében tartott madármegfigyelő kirándulás során fertőződhettek meg. A WHO szerint az első fertőzöttek Argentínában, Chilében és Uruguayban is jártak, olyan területeken, ahol jelen van a vírust hordozó rágcsálófaj.

Borítókép: Biztonsági kerítést állítottak a HV Hondius hajó érkezése előtt (Fotó: AFP)

