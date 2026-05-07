Az Andok vírusa: fenyegethet-e egy újabb nagy járvány veszélye?

Az elmúlt napok hírei között egyre gyakrabban bukkant fel a bolygó hollandi módjára magának kikötőt kereső óceánjáró, az MV Hondius kálváriájának esete, amelytől – a hajó fedélzetén kitört járvány miatt – sorra megtagadták a kikötési engedélyt. A frissen elvégzett laboratóriumi tesztek szerint az Andok vírusa, a hantavírusok egyik speciális típus állhat az óceánjárón előforduló megbetegedések hátterében.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 05. 07. 18:50
Az MS Hondius óceánjáró május 4-én, a Zöldfoki-szigetek közelében Fotó: Getty Images Forrás: Live Science
                 Egy hantavírus felépítését szemléltető ábra                             Fotó: ViralZone

Az elhunytak közül egy személy esetében már bebizonyosodott, hogy az Andok-vírus okozta a halálát és két ápoltnál szintén kimutatták, hogy ez a vírus áll a megbetegedésük hátterében.

Már halálos áldozatai is vannak az MV Hondius fedélzetén kitört járványnak

Az óceánjárón történt megfertőződésekkel kapcsolatos és május 4-én megtartott sajtótájékoztatón Maria Van Kerkhove, a WHO járvány- és világjárvány-felkészültségért és megelőzésért felelős ideiglenes igazgatója elmondta, hogy mivel az eddigi vizsgálatok alapján az Andok-vírus állhat a megbetegedések hátterében, éppen ezért megteszik a szükséges óvintézkedéseket a fertőzés tovaterjedésének megakadályozása érdekében. 

A fertőzés folyamatábrája   Fotó: International Business

A szakember tájékoztatása szerint az intézkedések kiterjednek a gyanús tüneteket mutató személyek elkülönítésére, mivel az Andok-vírus az egyetlen olyan ismert hantavírus, ami emberről emberre is képes átterjedni. A WHO-val együttműködő Genfi Egyetemi Kórházak Vírusos Betegségek Központja megvizsgálta a hajóúton megfertőződött személyek egyikének klinikai mintáját. 

A beteget jelenleg a Zürichi Egyetemi Kórházban kezelik, ahol a megérkezésekor azonnal elkülönítették. 

A páciens „válaszolt a hajó üzemeltetőjének e-mailjére, amelyben tájékoztatták az utasokat a járványügyi eseményről, majd jelentkezett egy zürichi kórházban, ahol ellátásban részesül” – tájékoztatott a WHO a május 6-án az X-en megjelent közleményében.

Hantavírusok mikroszkópos képe   Fotó: Wikimedia Commons

 A hajóúthoz köthető hantavírusos esetek száma ezzel nyolcra emelkedett, beleértve a három már megerősített és öt feltételezett fertőzést is. A kórházi személyzet a WHO iránymutatását követve szintén abból a feltételezésből indult ki, hogy az érintett beteg Andok vírusfertőzésben szenved. 

Eredményeink megerősítették ezt a hipotézist” 

– mondta dr. Schibler a május 6-án bejelentett laboratóriumi eredményekről. „Egyértelmű, hogy jobban szerettük volna, ha egy olyan hantavírusról van szó, amelynek [emberről emberre] történt átvitelét nem dokumentálták” – mondja dr. Schibler. „Sajnos ez nem így van” - teszi hozzá a Genfi Egyetemi Kórház orvos-virológusa.

A szakemberek nem tartanak egy általános járványtól

Az az egyetlen pozitívum, hogy a tudósok ismeretei szerint az Andok vírusa nem terjed olyan könnyen, mint több más és kiterjedt járványokat is előidézhető kórokozó. „Ez nem olyan vírus, amely annyira gyorsan képes bevenni magát a légzőrendszeren keresztül a szervezetbe, mint például a COVID vagy az influenza vírusa. Tehát ez meglehetősen megnyugtató információ” – mondja dr. Manuel Schibler. - Mindazonáltal fontos lesz ébernek maradni és hatékonyan elkülöníteni minden gyanús esetet, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a fertőzés további terjedést – fűzte hozzá az egyetemi virológus. 

A tüneteket mutató személyeket evakuálták a hajóról  Fotó: AFP

Dr. Schibler és kollégái most a vírus genetikai anyagának szekvenálását végzik el, hogy több információt gyűjtsenek a kórokozó altípusáról, de ezek az adatok valószínűleg nem fogják befolyásolni a hantavírus-fertőzésben szenvedő betegek azonnali ellátását. A WHO azt is közzétette az X-en, hogy a Genfi Egyetemi Kórházak mellett a dél-afrikai Fertőző Betegségek Nemzeti Intézete is kimutatta az Andok vírusát a hajó utasaitól vett klinikai mintákban. 

A WHO közleménye nem említi meg, hogy melyik beteg mintáit elemezte a Fertőző Betegségek Nemzeti Intézete, de van egy megerősített hantavírus-fertőzésben szenvedő beteg, aki jelenleg Johannesburgban részesül ellátásban. A WHO azt is közölte, hogy a vizsgálatok folyamatban vannak, és magukban foglalják a feltételezett, valamint a már megerősített esetek további elemzését. 

A szakértők szerint egyelőre nem kell általános járványtól tartani  Fotó: Wikimedia Commons

Három fertőzésgyanús embert május 5-én evakuáltak a hajóról, hogy Hollandiába szállítsák őket orvosi ellátásra. Van Kerkhove elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodó utasoknak az a terve, hogy a Kanári-szigeteken szálljanak partra, ahol az egészségügyi hatóságok teljes körű járványügyi vizsgálatnak fogják őket alávetni és fertőtlenítik a hajót. 

Az illetékesek szerint ezek az intézkedések elegendőek lehetnek ahhoz, hogy ne kelljen a fertőzés további terjedésétől tartani, de azt is hozzáteszik, hogy ezt csak a járványügyi intézkedések maradék nélküli,  szigorú betartása mellett lehet csak elérni. 

