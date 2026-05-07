Az Andok vírusa: fenyegethet-e egy újabb nagy járvány veszélye?

Az elhunytak közül egy személy esetében már bebizonyosodott, hogy az Andok-vírus okozta a halálát és két ápoltnál szintén kimutatták, hogy ez a vírus áll a megbetegedésük hátterében.

Már halálos áldozatai is vannak az MV Hondius fedélzetén kitört járványnak

Az óceánjárón történt megfertőződésekkel kapcsolatos és május 4-én megtartott sajtótájékoztatón Maria Van Kerkhove, a WHO járvány- és világjárvány-felkészültségért és megelőzésért felelős ideiglenes igazgatója elmondta, hogy mivel az eddigi vizsgálatok alapján az Andok-vírus állhat a megbetegedések hátterében, éppen ezért megteszik a szükséges óvintézkedéseket a fertőzés tovaterjedésének megakadályozása érdekében.

A szakember tájékoztatása szerint az intézkedések kiterjednek a gyanús tüneteket mutató személyek elkülönítésére, mivel az Andok-vírus az egyetlen olyan ismert hantavírus, ami emberről emberre is képes átterjedni. A WHO-val együttműködő Genfi Egyetemi Kórházak Vírusos Betegségek Központja megvizsgálta a hajóúton megfertőződött személyek egyikének klinikai mintáját.

A beteget jelenleg a Zürichi Egyetemi Kórházban kezelik, ahol a megérkezésekor azonnal elkülönítették.

A páciens „válaszolt a hajó üzemeltetőjének e-mailjére, amelyben tájékoztatták az utasokat a járványügyi eseményről, majd jelentkezett egy zürichi kórházban, ahol ellátásban részesül” – tájékoztatott a WHO a május 6-án az X-en megjelent közleményében.

A hajóúthoz köthető hantavírusos esetek száma ezzel nyolcra emelkedett, beleértve a három már megerősített és öt feltételezett fertőzést is. A kórházi személyzet a WHO iránymutatását követve szintén abból a feltételezésből indult ki, hogy az érintett beteg Andok vírusfertőzésben szenved.

Eredményeink megerősítették ezt a hipotézist”

– mondta dr. Schibler a május 6-án bejelentett laboratóriumi eredményekről. „Egyértelmű, hogy jobban szerettük volna, ha egy olyan hantavírusról van szó, amelynek [emberről emberre] történt átvitelét nem dokumentálták” – mondja dr. Schibler. „Sajnos ez nem így van” - teszi hozzá a Genfi Egyetemi Kórház orvos-virológusa.