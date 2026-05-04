Halálos járvány egy óceánjáró hajón

Járvány a hajón

Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint egy fertőzést már laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek, további öt eset még kivizsgálás alatt áll.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

A megbetegedések az MV Hondius nevű, holland zászló alatt közlekedő hajóhoz köthetők, amely Nyugat-Afrika partjainál hajózik. Az üzemeltető, az Oceanwide Expeditions megerősítette: az út során három utas hunyt el, egy másik pedig jelenleg is kórházi ellátásra szorul. Emellett a személyzetből két fő sürgős orvosi ellátást igényel.

A hatóságok késlekednek

A helyzetet súlyosbítja, hogy a hatóságok egyelőre nem engedélyezték a betegek partra szállítását. A Zöld-foki Köztársaság illetékesei ugyan már felszálltak a hajóra, hogy felmérjék a helyzetet, de egyelőre nem hagyták jóvá a betegek kórházi ellátását a szárazföldön.

A WHO közlése szerint a hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével terjed, és súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat. Bár ritkán, de emberről emberre is átterjedhet, ezért kiemelt figyelmet igényel a fertőzöttek megfigyelése és kezelése. Specifikus gyógymód nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a korai orvosi beavatkozás javíthatja a túlélési esélyeket.

A nemzetközi szervezet hangsúlyozta: folyamatosan vizsgálják a járvány pontos körülményeit, beleértve a laboratóriumi elemzéseket és a fertőzés terjedésének feltérképezését. A cél a fertőzés megfékezése és a hajón tartózkodók biztonságának garantálása.