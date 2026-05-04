Halálos járvány egy óceánjáró hajón

Súlyos egészségügyi válság alakult ki egy Atlanti-óceánon közlekedő luxushajón: három ember életét vesztette, többen pedig megbetegedtek egy feltételezett hantavírus-fertőzés okozta járvány következtében, közölte a WHO.

Forrás: Fox News2026. 05. 04. 17:47
A járvány az MV Hondiuson történt, amely az argentin Ushuaia-ból Zöld-foki-szigetekre tartott Forrás: AFP
Járvány a hajón

Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint egy fertőzést már laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek, további öt eset még kivizsgálás alatt áll.

A megbetegedések az MV Hondius nevű, holland zászló alatt közlekedő hajóhoz köthetők, amely Nyugat-Afrika partjainál hajózik. Az üzemeltető, az Oceanwide Expeditions megerősítette: az út során három utas hunyt el, egy másik pedig jelenleg is kórházi ellátásra szorul. Emellett a személyzetből két fő sürgős orvosi ellátást igényel.

A hatóságok késlekednek

A helyzetet súlyosbítja, hogy a hatóságok egyelőre nem engedélyezték a betegek partra szállítását. A Zöld-foki Köztársaság illetékesei ugyan már felszálltak a hajóra, hogy felmérjék a helyzetet, de egyelőre nem hagyták jóvá a betegek kórházi ellátását a szárazföldön.

Illustration of a hantavirus, a rodent-borne virus that causes flu-like symptoms that eventually cause the lungs to fill with fluid, making breathing difficult. Medical attention must be sought as soon as infection is detected. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP)
A hantavírus illusztrációja (Fotó: Science Photo Library/AFP)

A WHO közlése szerint a hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével terjed, és súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat. Bár ritkán, de emberről emberre is átterjedhet, ezért kiemelt figyelmet igényel a fertőzöttek megfigyelése és kezelése. Specifikus gyógymód nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a korai orvosi beavatkozás javíthatja a túlélési esélyeket.

A nemzetközi szervezet hangsúlyozta: folyamatosan vizsgálják a járvány pontos körülményeit, beleértve a laboratóriumi elemzéseket és a fertőzés terjedésének feltérképezését. A cél a fertőzés megfékezése és a hajón tartózkodók biztonságának garantálása.

Borítókép: A járvány az MV Hondiuson történt, amely az argentin Ushuaiából a Zöld-foki-szigetekre tartott (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
