Halálos járvány egy óceánjáró hajón

Járvány a hajón
Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint egy fertőzést már laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek, további öt eset még kivizsgálás alatt áll.
A megbetegedések az MV Hondius nevű, holland zászló alatt közlekedő hajóhoz köthetők, amely Nyugat-Afrika partjainál hajózik. Az üzemeltető, az Oceanwide Expeditions megerősítette: az út során három utas hunyt el, egy másik pedig jelenleg is kórházi ellátásra szorul. Emellett a személyzetből két fő sürgős orvosi ellátást igényel.
A hatóságok késlekednek
A helyzetet súlyosbítja, hogy a hatóságok egyelőre nem engedélyezték a betegek partra szállítását. A Zöld-foki Köztársaság illetékesei ugyan már felszálltak a hajóra, hogy felmérjék a helyzetet, de egyelőre nem hagyták jóvá a betegek kórházi ellátását a szárazföldön.
A WHO közlése szerint a hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy ürülékével terjed, és súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat. Bár ritkán, de emberről emberre is átterjedhet, ezért kiemelt figyelmet igényel a fertőzöttek megfigyelése és kezelése. Specifikus gyógymód nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a korai orvosi beavatkozás javíthatja a túlélési esélyeket.
A nemzetközi szervezet hangsúlyozta: folyamatosan vizsgálják a járvány pontos körülményeit, beleértve a laboratóriumi elemzéseket és a fertőzés terjedésének feltérképezését. A cél a fertőzés megfékezése és a hajón tartózkodók biztonságának garantálása.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!