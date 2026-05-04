Autó hajtott emberek közé Lipcsében, többen meghaltak

Halálos kimenetelű gázolás történt hétfőn Lipcseben: egy autó emberek közé hajtott, két ember meghalt, többen megsérültek. A hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek az esetről.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 17:50
Fotó: TOBIAS JUNGHANNS Forrás: DPA
Az incidensben ketten meghaltak és ketten súlyosan megsérültek – jelentette az MDR helyi műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva, amiről a Reuters számolt be.

A lipcsei rendőrség megerősítette a portálnak, hogy a vezető autója sérült meg, de további részleteket nem közölhettek. A Radio Leipzig beszámolója szerint egy sérült Volkswagen terepjáró nagy sebességgel hajtott át egy gyalogosövezeten, a jármű tetején egy emberrel.

A műsorszolgáltató szemtanúkra hivatkozva elmondta, hogy több holttestet is lepedővel letakarva láttak, valamint egy késelés is történt – közölte a Reuters.

Az rtl.de azt írja, hogy 16:45-kor érkezett a bejelentés arról, hogy egy jármű embereket ütött el Lipcse belvárosában. 

A Bild értesülései szerint a sofőr nagy sebességgel haladt, és nyolc embert megsebesített. A jármű – egy Volkswagen Golf vagy Polo – betört szélvédővel és megrongálódott motorháztetővel állt meg a helyszínen. Több mentő- és rendőrautó, valamint nagyszámú mentőegység vonult ki az incidenshez.

