Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Halálos tömegkarambol Budapesten – egy autó a mélybe zuhant

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpontnál, a felüljárón történt, amelyről az egyik jármű az ütközés következtében lezuhant.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 11. 7:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében pénteken este 22 óra 35 perc körül – közölte a rendőrség a Police.hu oldalon.

A felüljáróról lezuhant autó sofőrje azonnal meghalt (Fotó: Bors) 

Lapinformációk szerint egy Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a felüljárón, hogy az nem átszakította a korlátot, hanem egyszerűen átrepült felette és a mélybe zuhant. A tragédiának két halálos áldozata van: a lezuhant Toyota sofőrje a helyszínen életét vesztette, míg az Audit vezető férfi életéért a helyszínen sokáig küzdöttek, de a kórházba szállítás közben életét vesztette. 

A fővárosi hivatásos tűzoltóknak az egyik roncsba szorult embert feszítővágóval kellett kiemelniük. A balesetben összesen négyen sérültek meg. A tragikus ütközés körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

Nem ez az első súlyos baleset a közelben, ahogyan arról annak idején a Magyar Nemzet is beszámolt, 2023. július 1-jén hajnalban, az Árpád hídon két nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, amikor B. Dávid, a Mercedes sofőrje, mintegy 150 kilométeres óránkénti sebességgel száguldva elvesztette az uralmát a járműve felett. A feltuningolt AMG Mercedes fékezés nélkül nekivágódott a járdát övező szalagkorlátnak, átszakította azt, és leszakította egy ott szabályosan haladó kerékpáros mindkét lábát. Az Árpád hídi gázolás áldozata, a 26 éves biciklis a kórházba szállítás közben meghalt.

Borítókép: Az Audi sofőrjének életéért sokáig küzdöttek, de végül a kórházba szállítás közben meghalt (Fotó: Bors)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Jutalmunk, de feladatunk is a megmaradás

Faggyas Sándor avatarja

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
