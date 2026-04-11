Halálos tömegkarambol Budapesten – egy autó a mélybe zuhant

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében pénteken este 22 óra 35 perc körül – közölte a rendőrség a Police.hu oldalon.

A felüljáróról lezuhant autó sofőrje azonnal meghalt (Fotó: Bors)

Lapinformációk szerint egy Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a felüljárón, hogy az nem átszakította a korlátot, hanem egyszerűen átrepült felette és a mélybe zuhant. A tragédiának két halálos áldozata van: a lezuhant Toyota sofőrje a helyszínen életét vesztette, míg az Audit vezető férfi életéért a helyszínen sokáig küzdöttek, de a kórházba szállítás közben életét vesztette.

A fővárosi hivatásos tűzoltóknak az egyik roncsba szorult embert feszítővágóval kellett kiemelniük. A balesetben összesen négyen sérültek meg. A tragikus ütközés körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Nem ez az első súlyos baleset a közelben, ahogyan arról annak idején a Magyar Nemzet is beszámolt, 2023. július 1-jén hajnalban, az Árpád hídon két nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, amikor B. Dávid, a Mercedes sofőrje, mintegy 150 kilométeres óránkénti sebességgel száguldva elvesztette az uralmát a járműve felett. A feltuningolt AMG Mercedes fékezés nélkül nekivágódott a járdát övező szalagkorlátnak, átszakította azt, és leszakította egy ott szabályosan haladó kerékpáros mindkét lábát. Az Árpád hídi gázolás áldozata, a 26 éves biciklis a kórházba szállítás közben meghalt.