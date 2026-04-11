Orbán Viktor: Mindenki hozzon el mindenkit!

– Miniszterelnök úr, interjúk garmadáját adta az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban. Mindent elmondott arról, hogy Magyarország számára mi a tét a holnapi választásokon. De mi a tét önnek személyesen?
– Senki sem szereti, ha szétbarmolják azt, amin tizenhat évig dolgozott. Az ellenfeleink nem is rejtik véka alá, hogy lebontanák azt a polgári, nemzeti gazdaságot és családbarát, keresztény társadalmat, amelyet felépítettünk. Nekem személyesen az a tét, hogy megmarad-e mindaz, amiért dolgoztam, és amiről azt gondolom, hogy a legjobb út az ország számára. De ez nem rólam szól. A tét Magyarország számára sokkal nagyobb, mint nekem személyesen.
– A legutóbbi választás után megtudhatta az egész ország, hogy milyen külföldi pénz áramlott be az önnel szemben felálló politikai erők kasszájába. Ezek voltak azok a bizonyos guruló dollárok. Azóta a helyzet még cifrább lett. Most már országok, magukat civilnek mondó szervezetek, titkosszolgálatok adogatják egymásnak a stafétát. Ön szerint kik az ellenfelei?
– Egy fontos ellenfél kiesett: az amerikai demokraták. 2022-ben ők voltak a magyar ellenzék legfontosabb finanszírozói és politikai támogatói. Első ránézésre azt hihetnénk, hogy ezzel könnyebb lett a helyzet. De közben a hatalomért folyó küzdelem nyersebbé vált. A globalista elit az amerikai vereség után Brüsszelbe húzódott vissza. Ott most több pénz, több eszköz, nagyobb befolyás összpontosul, mint korábban, és ezeket sokkal nyíltabban használják. Elég körbenézni. Franciaországban jogi eszközökkel akadályozzák a patrióta erőket. Németországban titkosszolgálati nyomás alatt tartják az egyetlen valódi ellenzéket. Amerikában pedig nemcsak le akarták venni Donald Trumpot a pályáról, hanem a végén meg is próbálták lelőni. A nyugati politika brutalizálódik, és ez alól Magyarország sem vonhatja ki magát. Az ellenfeleink azok az erők, amelyek fenn akarják tartani a pénz, az üzlet és a politikai hatalom régi elosztási rendjét. A barátaink pedig azok, akik hisznek abban, hogy vissza kell térni a szuverén nemzetek korszakához.
