Orbán Viktor: Mindenki hozzon el mindenkit!

– A közvélemény-kutatások némelyike szerint az ön ellenfele nagyon vezet, némelyike szerint kicsit vagy egyáltalán nem vezet, de azt azért nem hiszem, hogy ne lehetne kijelenteni: ez a választás az ön számára nagyon nehéz és kiélezett.

– Minden választás nehéz. Még az is, amelyiket végül fölényesen megnyerjük. Kívülről könnyűnek látszhat egy kampány, belülről egyik sem az. Mindegyik más, és mindegyik kemény. A mostani azért különleges, mert most nem az ellenzéki pártokat terelték egy táborba, hanem félretolták őket, és csináltak helyettük valami újat. Ez nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi minta. Nehéz helyzet, de nem példa nélküli. A fontos az, hogy a vége most is ugyanaz legyen: győzzünk.

– Ennek a szoros versenynek, amelynek az utolsó óráit éljük, ahhoz is köze lehet, hogy a magyar gazdaság évek óta bukdácsol. A magyar választókat pedig kevéssé vigasztalja, hogy máshol is rossz.

– Mi, magyarok kettős tudattal élünk. Egyrészt pontosan látjuk, hogy a háború, az infláció, az energiaárak és a gyenge növekedés jórészt rajtunk kívül álló okok következményei. Azt is tudjuk, hogy ennyi munkával békésebb időkben jóval előrébb tartanánk. Másrészt ott van a másik tapasztalat is. Visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, a gazdaság kitermeli a 14. havit is, egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-emelést hajtottunk végre, az édesanyák két gyermekkel már adómentesek, megdupláztuk a gyermekek után járó adókedvezményt, megkétszereztük a nemzeti vagyont, az aranytartalékot pedig a harmincháromszorosára növeltük. Vagyis lassabban haladunk, mint szeretnénk, de közben így is olyasmiket hoztunk létre, amire Európában alig van példa. Ez a két érzés egyszerre van jelen az emberekben.

– Gondolja, hogy a nemzetközi helyzet alakulása mellett, és itt tulajdonképpen semmiféle jó hírt nem lehet felsorolni, ezek a vívmányok megőrizhetők lesznek?

– Én ezért harcolok. Jó hírek kívülről valóban nem jönnek. De én sosem a külvilágban bíztam, hanem a magyarok teljesítőképességében. Magyarország nem sziget. Részei vagyunk a világgazdaságnak, az európai gazdaságnak is. Aki azt mondja, hogy ami odakint történik, az ránk nem hat, az vagy nem érti a világot, vagy nem mond igazat. De minden nemzeti gazdaságpolitikának van mozgástere. Mi tudjuk, hogyan kell megválasztani azokat az eszközöket, amelyekkel a legkisebb veszteséggel lehet átvészelni egy válságot. Amit felépítettünk, az megvédhető, és tovább is építhető.