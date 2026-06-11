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Izrael-bojkottot akartak az aktivisták a Bécsi Egyetemen, az egyetemi vezetés azonban közbelépett

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Komoly politikai és ideológiai vita robbant ki a Bécsi Egyetemen, miután palesztinpárti aktivisták radikális Izrael-ellenes követeléseket próbáltak elfogadtatni egy hallgatói gyűlésen. Az egyetemi hallgatói önkormányzat azonban nem állt be a kezdeményezés mögé, ami újabb konfliktust okozott az osztrák felsőoktatásban.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 06. 11. 22:13
Illusztráció
Illusztráció Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP
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A BDS – vagyis a „Bojkott, Tőkekivonás és Szankciók” mozgalom – Izrael nemzetközi elszigetelését szorgalmazza. 

Ausztriában a parlament korábban antiszemitának minősítette a kezdeményezést.

Anticionista tartalmakat követelnek az egyetemen

Az aktivisták nemcsak Izrael elleni intézkedéseket sürgettek. A követelések között szerepelt az antiszemitizmus nemzetközileg elfogadott definíciójának elutasítása is, helyette egy Izrael-kritikusabb megközelítés bevezetését szorgalmazták.

A szervezők emellett azt követelték, hogy az egyetem biztosítson nagyobb teret az anticionista nézeteknek, valamint szüntesse meg az együttműködést az osztrák politikai iszlámot vizsgáló intézményekkel.

A palesztinpárti csoportok azzal vádolták az egyetemet, hogy „a palesztinbarát hangok elhallgattatására” használja az antiszemitizmus elleni szabályozásokat.

NEW YORK, NY - MAY 30: Police, supporters of Israel, and demonstrators in support of Palestine gather outside Barclays Center for a graduation ceremony for Hunter College students on May 30, 2025 in the Brooklyn borough of New York City. The protesters attempted to disrupt the ceremony, accusing the university of supporting Israel, despite Hunter having a large Muslim student population. Police presence across the country has increased following the shooting deaths of a Jewish couple in Washington, D.C Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Izrael-ellenes palesztinpárti tüntetés fiatalokkal (Fotó: Getty Images/AFP/Spencer Platt)

Az egyetemi önkormányzat fékezte meg a kezdeményezést

A Bécsi Egyetem hallgatói önkormányzata végül nem vette át automatikusan a diákgyűlés határozatait, hanem azokat további vizsgálatra egy bizottság elé utalta. Ez komoly felháborodást váltott ki az aktivistákból, akik árulással vádolták az egyetemi képviselet több frakcióját is.

Különösen nagy vitát váltott ki a BDS támogatása. A hallgatói önkormányzat egyes képviselői már a gyűlés alatt jelezték: az Izrael bojkottját nyíltan támogató indítványokat nem kívánják legitimálni.

Kék Dávid-csillagot ábrázoló antiszemita felirat  (Fotó: Hans Lucas/AFP/Anna Margueritat)

Egyre nagyobb a feszültség az európai egyetemeken, a zsidó hallgatók nincsenek biztonságban

A konfliktus jól mutatja, hogy az izraeli–palesztin háború nyomán Európa egyetemein is egyre erősebb politikai és ideológiai szembenállás alakult ki. A Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta több nyugat-európai egyetemen szerveztek palesztinpárti tüntetéseket és egyetemi blokádokat.

A Bécsi Egyetemen tavaly már felszámoltak egy palesztinpárti sátortábort, most pedig az aktivisták az egyetemi döntéshozatalon keresztül próbálnak politikai nyomást gyakorolni.

A liberális hallgatói szervezet, a JUNOS élesen bírálta az indítványokat. Szerintük az izraeli egyetemek bojkottja támadást jelent a tudományos szabadság ellen, és veszélyezteti a zsidó hallgatók biztonságérzetét is. A szervezet képviselői hangsúlyozták: az egyetem nem válhat politikai megfélemlítés helyszínévé, és – származásától vagy vallásától függetlenül – minden hallgatónak biztonságban kell éreznie magát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP)
 

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