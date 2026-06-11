Izrael-bojkottot akartak az aktivisták a Bécsi Egyetemen, az egyetemi vezetés azonban közbelépett

A BDS – vagyis a „Bojkott, Tőkekivonás és Szankciók” mozgalom – Izrael nemzetközi elszigetelését szorgalmazza.
Ausztriában a parlament korábban antiszemitának minősítette a kezdeményezést.
Anticionista tartalmakat követelnek az egyetemen
Az aktivisták nemcsak Izrael elleni intézkedéseket sürgettek. A követelések között szerepelt az antiszemitizmus nemzetközileg elfogadott definíciójának elutasítása is, helyette egy Izrael-kritikusabb megközelítés bevezetését szorgalmazták.
A szervezők emellett azt követelték, hogy az egyetem biztosítson nagyobb teret az anticionista nézeteknek, valamint szüntesse meg az együttműködést az osztrák politikai iszlámot vizsgáló intézményekkel.
A palesztinpárti csoportok azzal vádolták az egyetemet, hogy „a palesztinbarát hangok elhallgattatására” használja az antiszemitizmus elleni szabályozásokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!