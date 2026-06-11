Izrael-bojkottot akartak az aktivisták a Bécsi Egyetemen, az egyetemi vezetés azonban közbelépett

Az egyetemi önkormányzat fékezte meg a kezdeményezést

A Bécsi Egyetem hallgatói önkormányzata végül nem vette át automatikusan a diákgyűlés határozatait, hanem azokat további vizsgálatra egy bizottság elé utalta. Ez komoly felháborodást váltott ki az aktivistákból, akik árulással vádolták az egyetemi képviselet több frakcióját is.

Különösen nagy vitát váltott ki a BDS támogatása. A hallgatói önkormányzat egyes képviselői már a gyűlés alatt jelezték: az Izrael bojkottját nyíltan támogató indítványokat nem kívánják legitimálni.

Kék Dávid-csillagot ábrázoló antiszemita felirat (Fotó: Hans Lucas/AFP/Anna Margueritat)

Egyre nagyobb a feszültség az európai egyetemeken, a zsidó hallgatók nincsenek biztonságban

A konfliktus jól mutatja, hogy az izraeli–palesztin háború nyomán Európa egyetemein is egyre erősebb politikai és ideológiai szembenállás alakult ki. A Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta több nyugat-európai egyetemen szerveztek palesztinpárti tüntetéseket és egyetemi blokádokat.

A Bécsi Egyetemen tavaly már felszámoltak egy palesztinpárti sátortábort, most pedig az aktivisták az egyetemi döntéshozatalon keresztül próbálnak politikai nyomást gyakorolni.

A liberális hallgatói szervezet, a JUNOS élesen bírálta az indítványokat. Szerintük az izraeli egyetemek bojkottja támadást jelent a tudományos szabadság ellen, és veszélyezteti a zsidó hallgatók biztonságérzetét is. A szervezet képviselői hangsúlyozták: az egyetem nem válhat politikai megfélemlítés helyszínévé, és – származásától vagy vallásától függetlenül – minden hallgatónak biztonságban kell éreznie magát.