Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

antiszemitizmusNémetországIzrael

Sokkolta a német várost az antiszemita felirat

Megdöbbentő eset látott napvilágot Németországban. Egy üzlet tulajdonosa antiszemita feliratot rakott ki a kirakatba, amivel gyakorlatilag kitiltotta a zsidókat a boltjából.

Munkatársunktól
2025. 09. 19. 5:20
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Németország északi részén, a dán határ közelében található Flensburg városában hatalmas felháborodást váltott ki egy üzlet kirakatában megjelent antiszemita üzenet, amely „Zsidók számára tilos a belépés” felirattal provokálta a járókelőket – számol be róla a német Welt magazin.

Antiszemita felirat Flensburgban
Antiszemita felirat Flensburgban (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Duburg városrészben található bolt 60 éves tulajdonosa, akit csak egy kezdőbetűvel, R. úrként azonosítanak, saját bevallása szerint maga helyezte ki az A4-es méretű papírt, amelyen a következő szöveg olvasható: „Zsidók számára tilos a belépés!!!!” Alatta kisebb betűkkel: „Semmi személyes, nem antiszemitizmus, csak nem bírlak titeket.”

A tulajdonos a Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag-nak adott nyilatkozatában tagadta az antiszemitizmus vádját, és Izrael gázai támadásaival indokolta tettét.

Izraelben zsidók élnek, és én nem tudom megkülönböztetni, ki támogatja a támadásokat és ki nem

– indokolta tettét R. úr, aki szerint az izraeli támadás „képmutatás”.

Mindig azt mondják, hogy a történelem nem ismétlődhet meg, de aztán maguk is ezt teszik

– kötötte össze a Holokausztot a gázai helyzettel.

Ez tiszta antiszemitizmus, és természetesen közvetlen utalás a náci időkre, amikor a zsidókat bojkottálták, és számos ilyen tábla volt látható

– fogalmazott Felix Klein, a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni megbízottja.

Ezt semmilyen formában nem szabad eltűrni

– hangsúlyozta Klein.

A helyi politikusok is gyorsan reagáltak. A Zöldek flensburgi szervezete „a leghatározottabban elítélte” az antiszemita plakátot. Simone Lange, Flensburg korábbi főpolgármestere személyesen tett feljelentést a rendőrségen.

Aki antiszemitizmust fejez ki és igazol, az minden ellen fordul, amit demokratikus együttélésünk képvisel

– jelentette ki Karin Prien szövetségi oktatási miniszter, aki egyébként maga is zsidó felmenőkkel rendelkezik.

A rendőrség csütörtökön közölte, hogy már több feljelentés is érkezett az esettel kapcsolatban. Az ügyészség vizsgálja, hogy megvalósult-e bűncselekmény.

Meg kell mutatnunk, hogy nem tűrjük el az antiszemitizmust

– reagált Klein a feljelentésekre.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.