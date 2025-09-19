Sokkolta a német várost az antiszemita felirat

A Németország északi részén, a dán határ közelében található Flensburg városában hatalmas felháborodást váltott ki egy üzlet kirakatában megjelent antiszemita üzenet, amely „Zsidók számára tilos a belépés” felirattal provokálta a járókelőket – számol be róla a német Welt magazin.

Antiszemita felirat Flensburgban (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Duburg városrészben található bolt 60 éves tulajdonosa, akit csak egy kezdőbetűvel, R. úrként azonosítanak, saját bevallása szerint maga helyezte ki az A4-es méretű papírt, amelyen a következő szöveg olvasható: „Zsidók számára tilos a belépés!!!!” Alatta kisebb betűkkel: „Semmi személyes, nem antiszemitizmus, csak nem bírlak titeket.”

A tulajdonos a Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag-nak adott nyilatkozatában tagadta az antiszemitizmus vádját, és Izrael gázai támadásaival indokolta tettét.

Izraelben zsidók élnek, és én nem tudom megkülönböztetni, ki támogatja a támadásokat és ki nem

– indokolta tettét R. úr, aki szerint az izraeli támadás „képmutatás”.

Mindig azt mondják, hogy a történelem nem ismétlődhet meg, de aztán maguk is ezt teszik

– kötötte össze a Holokausztot a gázai helyzettel.

Ez tiszta antiszemitizmus, és természetesen közvetlen utalás a náci időkre, amikor a zsidókat bojkottálták, és számos ilyen tábla volt látható

– fogalmazott Felix Klein, a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni megbízottja.

Ezt semmilyen formában nem szabad eltűrni

– hangsúlyozta Klein.

A helyi politikusok is gyorsan reagáltak. A Zöldek flensburgi szervezete „a leghatározottabban elítélte” az antiszemita plakátot. Simone Lange, Flensburg korábbi főpolgármestere személyesen tett feljelentést a rendőrségen.

Aki antiszemitizmust fejez ki és igazol, az minden ellen fordul, amit demokratikus együttélésünk képvisel

– jelentette ki Karin Prien szövetségi oktatási miniszter, aki egyébként maga is zsidó felmenőkkel rendelkezik.

A rendőrség csütörtökön közölte, hogy már több feljelentés is érkezett az esettel kapcsolatban. Az ügyészség vizsgálja, hogy megvalósult-e bűncselekmény.

Meg kell mutatnunk, hogy nem tűrjük el az antiszemitizmust

– reagált Klein a feljelentésekre.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)