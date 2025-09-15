IzraelEurópaantiszemitizmus

Az antiszemitizmus növekszik, a média pedig hallgat

Európában egyre több olyan esetről számolnak be, ahol zsidókat ér atrocitás származásuk miatt. Az antiszemitizmus terjedésében pedig szerepe van a nyugati sajtónak is, ami hallgatásba burkolózik az esetek kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 14:37
Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO Forrás: NurPhoto
Egyre égetőbb problémát jelentenek az Európában megszaporodó, zsidók elleni támadások. Az antiszemitizmus szisztematikusan növekszik a kontinensen, ehhez pedig asszisztál a nyugati sajtó – írja az Origo

Az antiszemitizmus újra tombol Európában
Az antiszemitizmus újra tombol Európában 
(Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO / NurPhoto)

Több zsidó családnak is keserű emlék lesz az európai nyaralás, miután az elmúlt egy évben folyamatosan növekedett az antiszemita indíttatású támadások száma. Egy francia zsidó család például egy benzinkúton kényszerült a mosdóba rejtőzni, miután az Olaszországi nyaralás során megtámadták őket. A kiváltó ok a zsidó kisfiú fején található kipa volt. A tömeg a „Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban” felkiáltással rontottak neki a családnak, az apa eközben videóra vette az esetet. Az indulatok elől végül a családfő és a kisfiú a mosdóba rejtőzött. 

Amikor azonban onnan kijöttek, a tömeg a videófelvételek törlését követelte és rugdosni kezdték őket. 

Ez azonban sajnos nem egyedi eset. Franciaországban is elszabadultak az indulatok. Legutóbb Lyonban egy holokauszt-emlékművet rongáltak meg, Free Gaza feliratot fújva rá, a francia Alpokban pedig több ortodox zsidó család autóját szintén hasonló feliratokkal. Ausztriában egy zsidó pártól tagadták meg a belépést egy kempingbe, miután megmutatták útlevelüket, Spanyolországban pedig a főváros legnagyobb zsinagógája ellen kíséreltek meg merényletet. 

Szerencsére a hatóságoknak sikerült megelőzni a tragédiát, azonban az eset rávilágít az egyre növekvő gyűlölethullámra.

A spanyol eseteket pedig a statisztikák is igazolják. Csak az elmúlt egy évben megháromszorozódott az antiszemita indíttatású esetek száma. Jól láthatóan tehát nem elszigetelt esetekről van szó, hanem a zsidók elleni gyűlölet szisztematikus emelkedéséről. 

Az antiszemitizmus nem aggasztja a médiát

Kár lenne tagadni, hogy ezekben a támadásokban óriási felelőssége van mind az európai vezetők felelőtlen politikájának, mind a médiának is. Izrael folyamatos támadás alatt áll a nyugati sajtóban, miután a Hamász októberi támadása után az ország a terrorszervezet teljes felszámolását tűzte ki célul. Ennek okán az izraeli hadsereg folyamatos támadásokat hajtott végre a Gázai övezetben, ami azonban a lakosság helyzetét is megnehezítette. 

A nyugati sajtóban azonban az elmúlt időkben már népirtásként igyekeznek keretezni a történteket. 

Izrael határozottan visszautasította ezen vádakat, azonban ez a sajtót kevéssé mozgatja. Miközben rendszeresen számolnak be a Gázai övezetben uralkodó állapotokról, az antiszemita támadásokra rendszerint nem reagálnak. 

Erről beszélt lapunk számára Sharren Haskel, Izrael külügyminiszter-helyettese is. A politikus példának a shifai kórház esetét hozta fel. A politikus szerint az izraeli hadsereg (IDF) előre bejelentette, hogy orvosi személyzettel együtt lép be a shifai kórházba, hogy evakuálják a betegeket, mielőtt katonai művelet kezdődik. 

Tudja, mit közölt ehelyett a BBC? Azt, hogy az izraeli katonák lövöldöznek az orvosokra és a betegekre! Egy órával később persze bocsánatot kértek, de addigra már mindenki látta a hamis hírt.

– fogalmazott a politikus. A nyugati sajtó egyébként érezhetően az elhallgatást választotta, hiszen ezen incidensek kapcsán szinte soha nem közölte, hogy az elkövetők milyen háttérrel rendelkeznek. Ez már csak azért is lenne fontos, mert az antiszemitizmus terjedése szorosan összekapcsolódik a migrációval, hiszen a közel-keleti menekültek többsége a gyűlöletet is hozza magával.

Borítókép: Palesztinpárti tüntetés (Fotó: AFP)

Fontos híreink

