Az antiszemitizmus növekszik, a média pedig hallgat

Egyre égetőbb problémát jelentenek az Európában megszaporodó, zsidók elleni támadások. Az antiszemitizmus szisztematikusan növekszik a kontinensen, ehhez pedig asszisztál a nyugati sajtó – írja az Origo.

Az antiszemitizmus újra tombol Európában

(Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO / NurPhoto)

Több zsidó családnak is keserű emlék lesz az európai nyaralás, miután az elmúlt egy évben folyamatosan növekedett az antiszemita indíttatású támadások száma. Egy francia zsidó család például egy benzinkúton kényszerült a mosdóba rejtőzni, miután az Olaszországi nyaralás során megtámadták őket. A kiváltó ok a zsidó kisfiú fején található kipa volt. A tömeg a „Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban” felkiáltással rontottak neki a családnak, az apa eközben videóra vette az esetet. Az indulatok elől végül a családfő és a kisfiú a mosdóba rejtőzött.

Amikor azonban onnan kijöttek, a tömeg a videófelvételek törlését követelte és rugdosni kezdték őket.

Ez azonban sajnos nem egyedi eset. Franciaországban is elszabadultak az indulatok. Legutóbb Lyonban egy holokauszt-emlékművet rongáltak meg, Free Gaza feliratot fújva rá, a francia Alpokban pedig több ortodox zsidó család autóját szintén hasonló feliratokkal. Ausztriában egy zsidó pártól tagadták meg a belépést egy kempingbe, miután megmutatták útlevelüket, Spanyolországban pedig a főváros legnagyobb zsinagógája ellen kíséreltek meg merényletet.

Szerencsére a hatóságoknak sikerült megelőzni a tragédiát, azonban az eset rávilágít az egyre növekvő gyűlölethullámra.

A spanyol eseteket pedig a statisztikák is igazolják. Csak az elmúlt egy évben megháromszorozódott az antiszemita indíttatású esetek száma. Jól láthatóan tehát nem elszigetelt esetekről van szó, hanem a zsidók elleni gyűlölet szisztematikus emelkedéséről.

Az antiszemitizmus nem aggasztja a médiát

Kár lenne tagadni, hogy ezekben a támadásokban óriási felelőssége van mind az európai vezetők felelőtlen politikájának, mind a médiának is. Izrael folyamatos támadás alatt áll a nyugati sajtóban, miután a Hamász októberi támadása után az ország a terrorszervezet teljes felszámolását tűzte ki célul. Ennek okán az izraeli hadsereg folyamatos támadásokat hajtott végre a Gázai övezetben, ami azonban a lakosság helyzetét is megnehezítette.

A nyugati sajtóban azonban az elmúlt időkben már népirtásként igyekeznek keretezni a történteket.

Izrael határozottan visszautasította ezen vádakat, azonban ez a sajtót kevéssé mozgatja. Miközben rendszeresen számolnak be a Gázai övezetben uralkodó állapotokról, az antiszemita támadásokra rendszerint nem reagálnak.