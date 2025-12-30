Fokozódik a készültség a Földközi-tengeren

A három ország katonai vezetői a múlt héten Cipruson írták alá a közös védelmi együttműködési tervet. A megállapodást megelőzően Görögország miniszterelnöke, Kiriákosz Micotákisz, Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Jeruzsálemben aláírta azt a dokumentumot, amely a tengeri biztonság és az energia-összeköttetési projektek előmozdítását célozza.

Görögország, Izrael és Ciprus növeli közös hadgyakorlatainak számát a Földközi-tengeren (Fotó: AFP)

A katonai együttműködés keretében közös légi- és tengeri gyakorlatokat tartanak, és izraeli szakértelem is átadásra kerül a különböző fenyegetések hatékony kezelése érdekében.

Görögország és Izrael a gázai tűzszünet után növelni fogja a közös hadgyakorlatok számát, amelyekben Ciprus is részt vesz

– közölték görög katonai tisztségviselők, akik megerősítették, hogy Görögország csatlakozni kíván Izrael Noble Dina tengeri hadgyakorlatához a Földközi-tenger keleti részén. E gyakorlatok célja a tengeri biztonság erősítése és a regionális fenyegetések kezelése.

A ciprusi kormány nem kommentálta azonnal a hírt, de a baloldali Ciprusi Nép Haladó Párt (AKEL) aggodalmát fejezte ki, szerintük a ciprusi elnök „a kockázatokat és következményeket figyelmen kívül hagyva mélyíti el a katonai-politikai együttműködést Izraellel”.

Görögország és Ciprus már több milliárd euró értékben vásárolt rakétavédelmi rendszereket Izraeltől.

Athén ezen kívül tárgyalásokat folytat Izraellel közép- és hosszú hatótávolságú légvédelmi és ballisztikus rakétavédelmi rendszerek vásárlásáról az Akhillesz Pajzsa nevű többrétegű légvédelmi rendszerhez, amelynek költsége körülbelül 3 milliárd euró. Decemberben a görög parlament jóváhagyta 36 PULS rakétás tüzérségi rendszer vásárlását is Izraeltől, amely megerősítik a védelmet Görögország északkeleti, Törökországgal közös határa mentén, valamint a görög szigeteken.

Borítókép: Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök (Fotó: AFP)