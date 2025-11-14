A tájékoztatás szerint mintegy 30 fogvatartott megpróbálta lebontani az őrzött létesítmény egyik belső kerítését, hogy megszökhessen. A kitörési kísérlet azonban meghiúsult, köszönhetően a biztonsági személyzet gyors közbelépésének.
Videón migránsok lázadása
Zavargás tört ki szerdán egy észak-görögországi kitoloncolási központban, több rendőr megsebesült – közölték csütörtökön a görög hatóságok.
Három rendőr azonban megsebesült a rendteremtés során: kövekkel támadtak rájuk, illetve megharapták a kezüket.
Az érintett migránsokat szökési kísérlettel, bűncselekményekre való felbujtással és hatósági személyek elleni erőszakkal vádolják. A görög közszolgálati rádió szerint az elkövetőket a regionális székhelyre, Széresz városába szállították az ügyészségre.
A görög bevándorlási minisztérium szerint az incidens azzal áll összefüggésben, hogy a migránsokkal tudatták, hogy menedékkérelmeiket elutasították és kitoloncolásukig fogságban kell maradniuk.
A görög–bolgár határon található Szintiki kitoloncolási központban főleg Egyiptomból, Pakisztánból, illetve Bangladesből származó férfiakat helyeztek el, civil szervezetek információi szerint mintegy 700 embert tartanak ott fogva.
A görög kormány jelenleg gyorsított menedékkérelmi eljárást alkalmaz: a menedékkérelem elutasítása közvetlenül kitoloncolást jelent, addig viszont az érintetteknek őrizetben kell maradniuk.
A bevándorlási minisztérium szerint a létesítményekben elkövetett bűncselekmények súlyosbítják az elkövetők helyzetét, az ellenük folyó eljárást ebben az esetben még inkább felgyorsítják.
Borítókép: Görög rendőrség – Illusztráció (Fotó: AFP)
