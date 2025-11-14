Videón migránsok lázadása

Három rendőr azonban megsebesült a rendteremtés során: kövekkel támadtak rájuk, illetve megharapták a kezüket.

Az érintett migránsokat szökési kísérlettel, bűncselekményekre való felbujtással és hatósági személyek elleni erőszakkal vádolják. A görög közszolgálati rádió szerint az elkövetőket a regionális székhelyre, Széresz városába szállították az ügyészségre.

A görög bevándorlási minisztérium szerint az incidens azzal áll összefüggésben, hogy a migránsokkal tudatták, hogy menedékkérelmeiket elutasították és kitoloncolásukig fogságban kell maradniuk.

A görög–bolgár határon található Szintiki kitoloncolási központban főleg Egyiptomból, Pakisztánból, illetve Bangladesből származó férfiakat helyeztek el, civil szervezetek információi szerint mintegy 700 embert tartanak ott fogva.