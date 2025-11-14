migránsBrüsszelBakondi György

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, hiába léptette életbe Brüsszel + videó

Hiába lépett életbe az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktum, a magyar kormány nem hajtja végre – mondta Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó. Magyarország az elmúlt évtizedben saját forrásaiból védte határait, több ezer illegális migránst fordított vissza, és a kormány nem tervezi harmincezer fős befogadó központ felállítását, ahogy azt a paktum előírná.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 14. 10:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország nem hajtja végre az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktumot – mondta Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó a TV2 Mokka című műsorában. A kormány saját forrásaiból védi határait, és nem tervezi a paktum szerinti befogadó központ felállítását.

Budapest, 2025. szeptember 9. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Az illegális bevándorlás aktualitásai címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én. MTI/Kocsis Zoltán
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Bakondi György ismertetése szerint a 2024-ben megszavazott paktum 2026-tól lépne életbe, ami Magyarország számára például azt jelenti, hogy

harmincezer fős befogadó központot kellene építeni, és ott Brüsszel döntésének megfelelően migránsokat elhelyezni.

Ha pedig ellenáll, minden egyes be nem fogadott migráns után húszezer eurót, azaz körülbelül nyolcmillió forintot kell fizetni – tette hozzá a főtanácsadó.

Rámutatott, mindezt azzal a Magyarországgal csinálják, amely egy évtizede folyamatosan megvédi saját és ezzel egyúttal Európa határait: már mintegy egymillió illegális migránst fordított vissza és elfogott több ezer embercsempészt, és mindezt saját költségvetési forrásaiból teszi.

Magyarország az elmúlt évtizedben mintegy nyolcszázmilliárd forintot fordított határvédelemre, s közben egy uniós dokumentum azon tagállamok közé sorolja, amelyek nem állnak migrációs nyomás alatt – ismertette.

Bár a 2015-ös nagy migrációs hullámnál kisebb a nyomás, de a múlt évinél nagyobb:

idén eddig 11 700 határsértőt fordítottak vissza Magyarország déli határairól, míg tavaly az év hasonló időszakában 4500-at

– jelezte Bakondi György.

A főtanácsadó felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel a migrációs politikában is a szokásos kettős mércét alkalmazza Magyarországgal szemben.

Míg másokat támogat, például határkerítés építésében, Magyarországot bírságolja, és migránsok befogadására kényszerítené. A magyar nemzeti érdekek érvényesítése komoly ellenérzéseket szül Brüsszelben. 

Már azt is vizsgálni akarják, hogy milyen szerződéseket kötünk az amerikai elnökkel, holott Donald Trump irányadónak nevezte a migrációs politikában a magyar példát, s azt üzente Brüsszelnek: jó lenne, ha változtatna Magyarország megítélésén még addig, amíg nincsenek visszafordíthatatlan következményei – fogalmazott Bakondi György.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Petőfi Népe/Pozsgai Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu