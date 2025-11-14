Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, hiába léptette életbe Brüsszel + videó

Magyarország nem hajtja végre az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktumot – mondta Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó a TV2 Mokka című műsorában. A kormány saját forrásaiból védi határait, és nem tervezi a paktum szerinti befogadó központ felállítását.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Bakondi György ismertetése szerint a 2024-ben megszavazott paktum 2026-tól lépne életbe, ami Magyarország számára például azt jelenti, hogy

harmincezer fős befogadó központot kellene építeni, és ott Brüsszel döntésének megfelelően migránsokat elhelyezni.

Ha pedig ellenáll, minden egyes be nem fogadott migráns után húszezer eurót, azaz körülbelül nyolcmillió forintot kell fizetni – tette hozzá a főtanácsadó.

Rámutatott, mindezt azzal a Magyarországgal csinálják, amely egy évtizede folyamatosan megvédi saját és ezzel egyúttal Európa határait: már mintegy egymillió illegális migránst fordított vissza és elfogott több ezer embercsempészt, és mindezt saját költségvetési forrásaiból teszi.

Magyarország az elmúlt évtizedben mintegy nyolcszázmilliárd forintot fordított határvédelemre, s közben egy uniós dokumentum azon tagállamok közé sorolja, amelyek nem állnak migrációs nyomás alatt – ismertette.

Bár a 2015-ös nagy migrációs hullámnál kisebb a nyomás, de a múlt évinél nagyobb:

idén eddig 11 700 határsértőt fordítottak vissza Magyarország déli határairól, míg tavaly az év hasonló időszakában 4500-at

– jelezte Bakondi György.

A főtanácsadó felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel a migrációs politikában is a szokásos kettős mércét alkalmazza Magyarországgal szemben.

Míg másokat támogat, például határkerítés építésében, Magyarországot bírságolja, és migránsok befogadására kényszerítené. A magyar nemzeti érdekek érvényesítése komoly ellenérzéseket szül Brüsszelben.

Már azt is vizsgálni akarják, hogy milyen szerződéseket kötünk az amerikai elnökkel, holott Donald Trump irányadónak nevezte a migrációs politikában a magyar példát, s azt üzente Brüsszelnek: jó lenne, ha változtatna Magyarország megítélésén még addig, amíg nincsenek visszafordíthatatlan következményei – fogalmazott Bakondi György.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Petőfi Népe/Pozsgai Ákos)