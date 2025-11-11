Tömeges migráció jöhet az Erasmus+ keretében

Miközben a magyar diákok politikai okokból továbbra sem vehetnek részt a programokban, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke most bejelentette, hogy uniós forrásokat fognak felhasználni ahhoz, hogy az észak-afrikai és közel-keleti diákok szabad utat kapjanak. A magyar diákok azonban politikai okokból továbbra is ki vannak zárva az Erasmus+ programból – írja a Remix.
Marokkóból, Tunéziából, Egyiptomból, Jordániából, Libanonból és más országokból már érkeztek diákok az EU-ba tanulni, de sokkal korlátozottabb számban. Az új döntés bővítené a számukra nyitva álló lehetőségeket, és meghosszabbítaná a tartózkodásukat, amely komoly biztonsági kockázatokkal is járhat.