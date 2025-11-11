Erasmus+ programEurópai Bizottságmigráció

Tömeges migráció jöhet az Erasmus+ keretében

Az Európai Bizottság friss döntésének értelmében az európai egyetemek megnyitják kapuikat az afrikai és közel-keleti diákok előtt, ezzel együtt pedig a migráció előtt is. Mint ismeretes, az Erasmus+ programban a magyar diákok nem vehetnek részt az Európai Bizottság politikai hadjárata miatt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 8:02
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
Miközben a magyar diákok politikai okokból továbbra sem vehetnek részt a programokban, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke most bejelentette, hogy uniós forrásokat fognak felhasználni ahhoz, hogy az észak-afrikai és közel-keleti diákok szabad utat kapjanak. A magyar diákok azonban politikai okokból továbbra is ki vannak zárva az Erasmus+ programból – írja a Remix

Ursula von der Leyen döntése értelmében a magyar diákok nem, az afrikaiak és közel-keletiek azonban részt vehetnek az Erasmus+ programban 
(Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP)

Marokkóból, Tunéziából, Egyiptomból, Jordániából, Libanonból és más országokból már érkeztek diákok az EU-ba tanulni, de sokkal korlátozottabb számban. Az új döntés bővítené a számukra nyitva álló lehetőségeket, és meghosszabbítaná a tartózkodásukat, amely komoly biztonsági kockázatokkal is járhat. 

Az EU gyenge gazdasággal, migráció által szétszaggatott társadalmakkal és a szomszédos országban dúló háborúval küzd, így a forrásokat könnyen fel lehetne használni máshol – akár az elmúlt évtizedben befogadott számos migráns integrációjának elősegítésére és foglalkoztatásuk biztosítására

– írja a Remix News, és arra is felhívják a figyelmet, hogy eközben az EU továbbra is befagyasztja Magyarországnak szánt milliárdos támogatásokat, folyamatosan tízmilliárdokat ítél oda nem EU-tagállamoknak, köztük az autoriter Ukrajnának. Ez a legújabb pénz- és joginfúzió az Európai Unióban tanulni kívánó nem EU-s külföldiek számára várhatóan további megosztottságot fog szítani a tagállamok között.

Még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy kevés a felügyelet a beutazó diákok felett. A francia Céline Imart európai parlamenti képviselő korábban már felszólalt az Európai Parlamentben, és leleplezte az EU képmutatását, miután kiderült, hogy radikális muszlimok és még a szigorúan szankcionált oroszok is részt vehetnek az Erasmus és a Horizon programokban, miközben a magyar diákok nem. 

„Az Erasmus+ program a Trump által megszüntetett USAID program egyfajta brüsszeli változatává válik, és látszólag a tömeges migráció ösztönzésének eszköze lesz” – vonja le a következtetést a Nova24.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

