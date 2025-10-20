A fiatalokat vette célba az Erasmuson keresztül az LMBTQ-lobbi

Az elmúlt időszakban az Európai Unió Erasmus+ oktatási programja egyre inkább a brüsszeli politikai elit hatalmi eszközévé vált – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A szervezet szerint a forráselosztás módja, a támogatott projektek ideológiai tartalma és a tagállami szereplők közötti politikai különbségtétel alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a program napjainkban már a politikai nyomásgyakorlás céljait szolgálja.

Brüsszel az Erasmus+ forrásainak tekintélyes részével a migrációs és multikulturális, illetve gender- és LMBT+ projektekkel foglalkozó szervezeteket támogatja (Fotó: Pexels)

Mint írták, az Erasmus+ forrásainak tekintélyes része politikai aktorként viselkedő, külföldről finanszírozott szervezeteknél landol, melyek feladata migrációs és multikulturális, illetve gender- és LMBT+ projektekkel a brüsszeli ideológia ráerőltetése a tagállamokra.

Miközben az uniós döntéshozók 2022 decembere óta a magyar egyetemek többségét kizárják az Erasmus+ forrásaiból, ugyanezen pénzekből rendszeresen finanszíroznak magyarországi nyomásgyakorló szervezeteket.

Hazánkban legalább negyven külföldről finanszírozott hálózati szereplő vett részt az Erasmus+ projektjeiben, közülük 19 formáció 2022 után is kapott támogatást

– hívták fel a figyelmet.

A hivatal szerint a programok jelentős része a migrációpárti agendát népszerűsíti a tömeges bevándorlás és a multikulturális társadalmi modell lakossági elfogadtatása érdekében.