A fiatalokat vette célba az Erasmuson keresztül az LMBTQ-lobbi

Az Erasmus+ oktatási program napjainkban már a politikai nyomásgyakorlás céljait szolgálja. A Szuverenitásvédelmi Hivatal emlékeztet: miközben az uniós döntéshozók 2022 decembere óta a magyar egyetemek többségét kizárják az Erasmus+ forrásaiból, ugyanezen pénzekből rendszeresen finanszíroznak magyarországi, balliberális nyomásgyakorló szervezeteket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 13:09
Budapest Pride MTI Fotószerkesztõség Kovács Tamás
Az elmúlt időszakban az Európai Unió Erasmus+ oktatási programja egyre inkább a brüsszeli politikai elit hatalmi eszközévé vált – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A szervezet szerint a forráselosztás módja, a támogatott projektek ideológiai tartalma és a tagállami szereplők közötti politikai különbségtétel alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a program napjainkban már a politikai nyomásgyakorlás céljait szolgálja.

Brüsszel  az Erasmus+ forrásainak tekintélyes részével a migrációs és multikulturális, illetve gender- és LMBT+ projektekkel foglalkozó szervezeteket támogatja (Fotó: Pexels)

Mint írták, az Erasmus+ forrásainak tekintélyes része politikai aktorként viselkedő, külföldről finanszírozott szervezeteknél landol, melyek feladata migrációs és multikulturális, illetve gender- és LMBT+ projektekkel a brüsszeli ideológia ráerőltetése a tagállamokra.

Miközben az uniós döntéshozók 2022 decembere óta a magyar egyetemek többségét kizárják az Erasmus+ forrásaiból, ugyanezen pénzekből rendszeresen finanszíroznak magyarországi nyomásgyakorló szervezeteket.

Hazánkban legalább negyven külföldről finanszírozott hálózati szereplő vett részt az Erasmus+ projektjeiben, közülük 19 formáció 2022 után is kapott támogatást

– hívták fel a figyelmet.

A hivatal szerint a programok jelentős része a migrációpárti agendát népszerűsíti a tömeges bevándorlás és a multikulturális társadalmi modell lakossági elfogadtatása érdekében.

A forrásból finanszírozott projekteket olyan szervezetek valósítják meg (például Artemisszió Alapítvány, Magyar Helsinki Bizottság, Menedék –Migránsokat Segítő Egyesület), amelyek a bevándorlást lehetőségként állítják be, az ezzel járó veszélyek és társadalmi kockázatok módszeres elhallgatásával.

 

Brüsszel célkeresztjében a fiatalok

A kedvezményezettek között LMBTQ-szervezetek is azonosíthatók, amelyek tevékenységükkel leginkább a fiatalokat célozzák meg (például Háttér Társaság vagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány).

Az Erasmus+ politikai motiváltságú szálai a hazai tanárképzést is átszövik:

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, illetve ELTE-gyakorlóiskolák is részt vettek olyan projektekben, amelyek a tudományosság leple alatt progresszív ideológiai célokat szolgáltak.

Az Apáczai Gimnázium részvételével valósult meg az Erasmus+ „LMBT+-barát iskolák építése Európa-szerte” nevű projektje, amelynek célja az európai közoktatási intézmények átformálása az LMBTQ-ideológia szempontjainak megfelelően.

Bódis Kriszta, a Tisza Párt társadalompolitikai szaktanácsadója (Forrás: Facebook)
A projekt hazai résztvevői ajánlásokat is megfogalmaztak, melyekből kiderül, hogy a kizárólagos tagállami hatáskörben lévő oktatási kérdések közül kiemelnék az LMBTQ-témát annak érdekében, hogy Magyarország helyett ezentúl Brüsszelben döntsenek az iskolákban zajló szexuális nevelés kérdéseiről.

A javaslatokat az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetében fogalmazták meg, mely közösségnek tagja Bódis Kriszta, a Tisza Párt társadalompolitikai szaktanácsadója is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

