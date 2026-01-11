Nincs vége az ítéletidőnek, kiadták a narancssárga riasztást

Hófúvás veszélyére figyelmeztet a HungaroMet, a meteorológia szolgálat másodfokú, narancs riasztást adott ki Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira. A tájékoztatás szerint az érintett régiókban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Másodfokú riasztást adtak ki hófúvás miatt (Fotó: MTI)

Viharos szél emelhet hótorlaszokat, senki se induljon útnak

A meteorológiai előrejelzés szerint vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos széllökésekre számítani északnyugati irányból, amely nagy területen okozhat továbbra is többnyire gyenge hófúvást.

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben az ország többi részén, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével, itt a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvás is előfordulhat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak autóval, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra.